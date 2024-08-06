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В НАТО показали тренировку украинских пилотов на F-16 в Дании. ВИДЕО

В НАТО показали кадры обучения украинских пилотов на истребителях F-16, которые недавно пополнили парк военной авиации Украины.

Соответствующее видео опубликовала во вторник, 6 августа, пресс-служба Североатлантического Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

В видеоролике показали обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 в Дании.

Один из пилотов рассказал, что летать на F-16 очень интересно, хотя советские МиГи он также не считает "слишком скучными".

"Однако F-16 однозначно более адаптивный, он движется очень легко", - говорит летчик.

В свою очередь генерал-майор ВВС Дании Ян Дам отметил, что, хотя F-16 является относительно старой моделью, она неоднократно проходила модернизацию.

"Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями", - заявил он.

В пресс-службе Альянса напомнили, что истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

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F-16 в Украине

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

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НАТО (9980) обучение (528) F-16 (553) пилот (82)


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РуZька вертушка відпочиває
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06.08.2024 20:29 Ответить
...а в цього ентузізізм бельзін кончифсь
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06.08.2024 20:35 Ответить
Знищені в Курській області два тягача з танками Т-62М ЗС РФ .Схоже наші воїни їх там добре роз'їбали
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06.08.2024 20:30 Ответить
На парад їхали...
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06.08.2024 20:34 Ответить
...їхали двухсотиця.
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06.08.2024 20:42 Ответить
Навчайтеся, хлопці, бо вам Небо України захищати
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06.08.2024 20:44 Ответить
Киев за три дня....................
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06.08.2024 20:55 Ответить
Нашим пилотам большое уважение. Чекаем Вас в Украинском небе.
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06.08.2024 21:09 Ответить
Гарні новини.
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07.08.2024 08:41 Ответить
 
 