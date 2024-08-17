Пентагон профінансує збільшення виробництва крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM для F-16

США мають намір наростити виробництво крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, які можуть застосовуватися винищувачами F-16.

Про це заявили у міністерстві оборони США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що компанія Lockheed Martin отримає від уряду США майже 130 млн дол. на "закупівлю деталей й випробувального обладнання, необхідного для збільшення кількості виготовлених ракет JASSM та LRASM".

"Робота виконуватиметься у місті Орландо в штаті Флорида й має бути завершена до 15 грудня 2027 року", - зауважили у міноборони США.

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Нагадуємо, що видання Politico цього тижня написало про "відкритість" адміністрації Байдена до надання Україні ракет JASSM класу "повітря-земля". Отримання цього озброєння мало б надати винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Ракети JASSM можуть бути запущені з винищувача на відстань понад 300 км.