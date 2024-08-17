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Новини
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Пентагон профінансує збільшення виробництва крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM для F-16

f-16

США мають намір наростити виробництво крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, які можуть застосовуватися винищувачами F-16.

Про це заявили у міністерстві оборони США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що компанія Lockheed Martin отримає від уряду США майже 130 млн дол. на "закупівлю деталей й випробувального обладнання, необхідного для збільшення кількості виготовлених ракет JASSM та LRASM".

"Робота виконуватиметься у місті Орландо в штаті Флорида й має бути завершена до 15 грудня 2027 року", - зауважили у міноборони США.

Також дивіться: У НАТО показали тренування українських пілотів на F-16 у Данії. ВIДЕО

Нагадуємо, що видання Politico цього тижня написало про "відкритість" адміністрації Байдена до надання Україні ракет JASSM класу "повітря-земля". Отримання цього озброєння мало б надати винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Ракети JASSM можуть бути запущені з винищувача на відстань понад 300 км.

Автор: 

крилаті ракети (1071) США (22614) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+4
Вже втомився пояснювати проплаченій MAGA-свиноті.

Щоб Пентагон передав щось Україні зі своїх складів - треба профінансувати виробництво нової зброї на заміну тій, що передається. Лише Україна могла продавати свою зброю і нічого не виробити на заміну, а Пентагону треба тримати власні склади повними, щоб захистити себе і інших членів НАТО від можливої агресії проти них.

А тим, хто начебто забув, хто гальмував допомогу Україні, нагадаю: то були ваші улюблені MAGA-кремлядські **дари, які зараз рулять всією республіканською партією і відмовлялись голосувати новий пакет допомоги (такі закони голосують не простою більшістю, тупі ви тварюки).
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17.08.2024 08:10
+2
Крим - це не територія Роісі.
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17.08.2024 01:42
+1
та щось раненько почали! потерпіть ще пару років, а потім потихеньку нарощуйте виробництво ракет
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17.08.2024 06:33
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А нафіга?!
Все одно вони за кордон Рашки не взмозі залетіти!
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17.08.2024 00:58 Відповісти
вибивати поскуд з нашоi землi. 1/4 окупована!!
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17.08.2024 01:34 Відповісти
Уявіть велику бочку наповнену ЛАЙНОМ.
І велику кількість щілин на тій бочці, і лайно постійно просочується.
Вам буде дуже "цікаво" із року в рік стояти біля той бочки та протирати лайно що постійно протікає?
І нічого не роблячи з самою бочкою?
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17.08.2024 01:49 Відповісти
Крим - це не територія Роісі.
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17.08.2024 01:42 Відповісти
В США найбільше високоточний ракет в світі.
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17.08.2024 01:02 Відповісти
Це саме тому, Пентагон профінансує збільшення виробництва.🤣
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17.08.2024 01:35 Відповісти
Вони і постійно фінансують різні програми.Томагавки також постійно виготовляють.
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17.08.2024 05:25 Відповісти
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles...
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17.08.2024 02:05 Відповісти
При серійному виробництві ціна однієі ракети може знизитися до 400000$- тоб то приблизно 300 ракет можливо зробити.
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17.08.2024 02:37 Відповісти
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
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17.08.2024 08:58 Відповісти
ты баран.
у наших воображаемых американских друзей на консервации сотни самолетов F-16, которые они уже не используют.
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17.08.2024 14:20 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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17.08.2024 22:05 Відповісти
та щось раненько почали! потерпіть ще пару років, а потім потихеньку нарощуйте виробництво ракет
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17.08.2024 06:33 Відповісти
Вже втомився пояснювати проплаченій MAGA-свиноті.

Щоб Пентагон передав щось Україні зі своїх складів - треба профінансувати виробництво нової зброї на заміну тій, що передається. Лише Україна могла продавати свою зброю і нічого не виробити на заміну, а Пентагону треба тримати власні склади повними, щоб захистити себе і інших членів НАТО від можливої агресії проти них.

А тим, хто начебто забув, хто гальмував допомогу Україні, нагадаю: то були ваші улюблені MAGA-кремлядські **дари, які зараз рулять всією республіканською партією і відмовлялись голосувати новий пакет допомоги (такі закони голосують не простою більшістю, тупі ви тварюки).
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17.08.2024 08:10 Відповісти
Так зараз допомога виділена, як запитували в розмірі 61млрд

До кінця фінроку 2024, залишилось 40 днів
Залишок PDA 6.2млрд з виділених 7.8млрд
Чому не надається?

На поповнення складів також окремо виділено 13+ млрд
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17.08.2024 10:24 Відповісти
Вот идиоты. А могли бы на асфальте и на яйцах по 17 миллиарды зарабатывать.
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17.08.2024 08:32 Відповісти
"Американці завжди приймають правильне рішення після того, як перепробують всі інші."
/В. Черчилль/
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17.08.2024 09:04 Відповісти
Доживёт ли наш десяток Ф-16 до 2027.....
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17.08.2024 09:26 Відповісти
Всім витерти слюні! Ці ракети - для американських ВПС, та для продажу країнам НАТО.
Українці лише показали всі слабкі сторони оборонної політики США і НАТО і за це їм шість Ф-16 і дві ракети. Ні і спасибі!
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17.08.2024 09:44 Відповісти
Україні довго прийдеться очікувати "американської ракети",так само, як F-16, а може і довше...
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17.08.2024 10:13 Відповісти
 
 