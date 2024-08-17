Пентагон профінансує збільшення виробництва крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM для F-16
США мають намір наростити виробництво крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, які можуть застосовуватися винищувачами F-16.
Про це заявили у міністерстві оборони США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що компанія Lockheed Martin отримає від уряду США майже 130 млн дол. на "закупівлю деталей й випробувального обладнання, необхідного для збільшення кількості виготовлених ракет JASSM та LRASM".
"Робота виконуватиметься у місті Орландо в штаті Флорида й має бути завершена до 15 грудня 2027 року", - зауважили у міноборони США.
Нагадуємо, що видання Politico цього тижня написало про "відкритість" адміністрації Байдена до надання Україні ракет JASSM класу "повітря-земля". Отримання цього озброєння мало б надати винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Ракети JASSM можуть бути запущені з винищувача на відстань понад 300 км.
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Все одно вони за кордон Рашки не взмозі залетіти!
І велику кількість щілин на тій бочці, і лайно постійно просочується.
Вам буде дуже "цікаво" із року в рік стояти біля той бочки та протирати лайно що постійно протікає?
І нічого не роблячи з самою бочкою?
Paroles, paroles, paroles...
у наших воображаемых американских друзей на консервации сотни самолетов F-16, которые они уже не используют.
Щоб Пентагон передав щось Україні зі своїх складів - треба профінансувати виробництво нової зброї на заміну тій, що передається. Лише Україна могла продавати свою зброю і нічого не виробити на заміну, а Пентагону треба тримати власні склади повними, щоб захистити себе і інших членів НАТО від можливої агресії проти них.
А тим, хто начебто забув, хто гальмував допомогу Україні, нагадаю: то були ваші улюблені MAGA-кремлядські **дари, які зараз рулять всією республіканською партією і відмовлялись голосувати новий пакет допомоги (такі закони голосують не простою більшістю, тупі ви тварюки).
До кінця фінроку 2024, залишилось 40 днів
Залишок PDA 6.2млрд з виділених 7.8млрд
Чому не надається?
На поповнення складів також окремо виділено 13+ млрд
/В. Черчилль/
Українці лише показали всі слабкі сторони оборонної політики США і НАТО і за це їм шість Ф-16 і дві ракети. Ні і спасибі!