Зеленский настаивает на максимальном продвижении ВСУ в Курской области, - The Economist
О плане операции ВСУ в Курской области знали только президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и несколько комбригов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.
Готовясь к операции в Курской области, военное руководство Украины рассматривало несколько вариантов.
Как пишет издание, было рассмотрено несколько сценариев наступления на самые слабые точки российской линии обороны, а именно: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.
Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, делясь ими только с узкой группой генералов и сотрудников служб безопасности. С президентом Украины Владимиром Зеленским он говорил с глазу на глаз, без своего штаба.
Большинство информации армейская разведка узнавала самостоятельно, а не поручила это Главному управлению разведки (ГУР МО Украины). Разведывательное агентство включили только на поздней стадии подготовки операции.
Один из источников издания утверждает, что западные союзники также не знали о том, к чему готовилась Украина. Ограниченные коммуникации до уровня служебной необходимости позволили ВСУ начать атаку до того, как россияне поняли что происходит.
Как пишет The Economist, Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие самых опытных дивизий, участвовавших в боях. Подкрепление было переброшено в леса у границы Курской области под предлогом защиты от предполагаемого российского нападения на Сумы. Параллельно в украинских СМИ появилась информация о вторжении РФ, которое произойдет уже вскоре.
"Ротация произошла примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу", - сказал один из источников The Economist.
Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное, в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение. В частности новые каски со встроенными наушниками, а также новые штурмовые винтовки. Они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, были российскими селами. 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.
Издание добавило, что главком Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой второй волны и, возможно, по этой причине Россия изначально считала прорыв не слишком серьезным.
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Ну давай пєши єсчо. А шо там у КНДР, Ірані чи Венесуелі?
ну і заодно вивчіть сербське і косовське питання - щоб не виглядати дрімучим дурнем
Єдина париія, яку переслідували - фашистська і то полуформально.
Черчілль не узурповував владу, захопивши всі гілки влади.
І головне - це було майже 100 років тому під час Світової війни, коли єдині союзники ВБ знаходилися за океаном.
і вся Ваша подальша недолуга демагогія до того не має ніякого стосунку
Радіоприймачі вилучали у Совку, а не у Британії.
А у Британії навіть профашистську газету Дейлі Мірор не закрили.
Що добре каже, кого у ВБ вважали більшою загрозою.
Ти пам'ятаєш, де закінчилася кар'єра "демократа" Мілошевича і у чому його звинувачували?
пиджак,спідниця, верю. В нашем СМУ ген. директор (для обеспечения секретности) сам количество арматуры на новый объект считал. То то для нас сюрприз был. Только на сотню саморезов 9Х3,5 мм ошибся. Так что, я верю. .
Без разработанного штабом (чьим?) плана. Это .... это просто не смешно. Понятно, потом зтот план идёт по (не надо пошлить). Но без томов и карт не смешно
Хоча німці ясно дали зрозуміти: корупціонер Ze їх вже задовбав і грошей більше не буде.
Що...і Буданов нічого не знав? Як же так? Чи зрозуміли, що головний розвідник не стримає свербіжку і зразу розповість пресі про наміри ЗСУ? А то у пресі головними силами у цій війні є ГРУ та СБУ!!! Вони і літаки збивають, і кораблі кацапські топлять, і Кримський міст валять... і на фронті все на них тримається... ЗСУ ніхрена не робить..а тільки під ногами у ГРУ ветшається. А тут такий прокол!!! ЗСУ пішли у Курську область..а ГРУ з собою не взяли!?
https://x.com/SymorozOfficial Симороз Олег Олександрович
Просто нагадую, що цього проросійського покидька на початку війни легалізував Кірюша Буданов.
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Зепутат Євгеній Шевченко став одночасно і кадром Буданги.
Нити та скиглити влада любить.
Бо, коли клоун ставить цілі військовим, інакше бути не може.
Це тільки по зєля-марахвету все виглядає радісно і "потужно", а реальність надзвичайно погана!
Це вторгнення мало б значно кращий ефект, якби наші швидким маршем пройшлися по кацапській землі вздовж кордону, підірвали б всі можливі мости, замінували б територію за собою та вдарили б з тилу по ординським угрупуванням у Харківській та Луганській областях! Все інше - картинка для зебілів!
Одне слово в реченні, написане з помилкою "по Фрейду" і весь пост заграв трохи іншими фарбами...
Їх не повідомили, коли буде наступ. Або - кроти знали про наступ, і шукали населений пункт, звідки він почнеться, "з Ненацька"))) Але не знайшли на картах)))
Чому тоді Зеленський не кишне кротів?
Тому, що виявлений і підтверджений кріт - контрольований. Безпечніше знати ворогів у своєму оточенні, аніж їх вигнати, призначати інших і знову шукати.
Розробникам операції - браво !!