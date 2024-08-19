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Зеленский настаивает на максимальном продвижении ВСУ в Курской области, - The Economist

ЗСу

О плане операции ВСУ в Курской области знали только президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и несколько комбригов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Готовясь к операции в Курской области, военное руководство Украины рассматривало несколько вариантов.

Как пишет издание, было рассмотрено несколько сценариев наступления на самые слабые точки российской линии обороны, а именно: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.

Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, делясь ими только с узкой группой генералов и сотрудников служб безопасности. С президентом Украины Владимиром Зеленским он говорил с глазу на глаз, без своего штаба.

Большинство информации армейская разведка узнавала самостоятельно, а не поручила это Главному управлению разведки (ГУР МО Украины). Разведывательное агентство включили только на поздней стадии подготовки операции.

Один из источников издания утверждает, что западные союзники также не знали о том, к чему готовилась Украина. Ограниченные коммуникации до уровня служебной необходимости позволили ВСУ начать атаку до того, как россияне поняли что происходит.

Как пишет The Economist, Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие самых опытных дивизий, участвовавших в боях. Подкрепление было переброшено в леса у границы Курской области под предлогом защиты от предполагаемого российского нападения на Сумы. Параллельно в украинских СМИ появилась информация о вторжении РФ, которое произойдет уже вскоре.

Также читайте: Операция ВСУ в Курской области поставила Путина в затруднительное положение, - сенатор США Келли

"Ротация произошла примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу", - сказал один из источников The Economist.

Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное, в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение. В частности новые каски со встроенными наушниками, а также новые штурмовые винтовки. Они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, были российскими селами. 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.

Издание добавило, что главком Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой второй волны и, возможно, по этой причине Россия изначально считала прорыв не слишком серьезным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ взяли под контроль три населенных пункта Курской области, - DeepState

Автор: 

ВСУ (6560) Курск (1087)


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Топ комментарии
+32
воно мені не Президент, воно тупий зе-н*ркоман, запроданець і колоборант !!!
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19.08.2024 07:42
+32
яка демократія, ви прощо ??? зе лайно будує в Україні диктатуру на кшталт диктатури Ху*ло на паРаші чи диктатури червоного комуно-напциста йоськи сталіна (джугашвілі) !!!



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19.08.2024 07:48
+21
Мобілізуйся і просунься, вояка...
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19.08.2024 07:26
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Правила форума Совет форумчан
Мобілізуйся і просунься, вояка...
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19.08.2024 07:26 Ответить
кесарю - кесарево (С)
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19.08.2024 07:29 Ответить
воно мені не Президент, воно тупий зе-н*ркоман, запроданець і колоборант !!!
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19.08.2024 07:42 Ответить
не страшно - головне вивчіть як працює демократія
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19.08.2024 07:43 Ответить
яка демократія, ви прощо ??? зе лайно будує в Україні диктатуру на кшталт диктатури Ху*ло на паРаші чи диктатури червоного комуно-напциста йоськи сталіна (джугашвілі) !!!



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19.08.2024 07:48 Ответить
обмежувати свободи під час війни - це загаліносвітова практика
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19.08.2024 07:51 Ответить
та ви що серйозно ??? ви це сірійням що зараз живуть в Німетчині, інших країнах Європи розкажіть !!! навіть у них хто не хотів воювати спокійно виїхав в Європу !!! вафка зе гірший за диктора сирії асада !!!
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19.08.2024 07:54 Ответить
Ви якусь нісенітницю несете - що Ви взагалі знаєте про асадів?
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19.08.2024 07:58 Ответить
І приклади навести зможеш?
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19.08.2024 08:21 Ответить
наприклад, коли нато бомбило сербію - в сербії заборонили виїзд чоловікам 18-60

і, будь ласка, звертайтесь до мене на Ви
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19.08.2024 19:02 Ответить
Тобто, ти Сербію, яка розв'язала війну, вважаєш демократичною країною, а Мілошевича демократичним президентом?

Ну давай пєши єсчо. А шо там у КНДР, Ірані чи Венесуелі?
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19.08.2024 19:24 Ответить
не ліпіть горбатого - і не старайтеся вгадати що я вважаю - у Вас це не вийде по суб'єктивних причинах

ну і заодно вивчіть сербське і косовське питання - щоб не виглядати дрімучим дурнем
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19.08.2024 22:33 Ответить
ну тримайте "єсчо" під час другої світової влада англії вводила трудову повинність для населення і вилучала радіоприймачі і багато чого іншого
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19.08.2024 22:38 Ответить
У ВБ не утискали свободу слова, залишивши тільки провладні газети та радіостанції.
Єдина париія, яку переслідували - фашистська і то полуформально.
Черчілль не узурповував владу, захопивши всі гілки влади.

І головне - це було майже 100 років тому під час Світової війни, коли єдині союзники ВБ знаходилися за океаном.
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19.08.2024 22:51 Ответить
головне, що я Вам привів приклади обмеження громадянських свобод під час війни - саме те що я стверджував в своєму пості, а Ви просили підтвердження

і вся Ваша подальша недолуга демагогія до того не має ніякого стосунку
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20.08.2024 07:21 Ответить
Це не приклади, а маячня наполовину з брехнею.

Радіоприймачі вилучали у Совку, а не у Британії.
А у Британії навіть профашистську газету Дейлі Мірор не закрили.
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20.08.2024 10:01 Ответить
Правда прокомуністичну Дейлі Вокерс таки закрили. 😁
Що добре каже, кого у ВБ вважали більшою загрозою.
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20.08.2024 10:05 Ответить
вважати все що Вам не відомо брехнею - то сильний крок
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21.08.2024 06:34 Ответить
Тобто, за твоїми словами ЗЄ аналогічний Мілошевичу. 😁

Ти пам'ятаєш, де закінчилася кар'єра "демократа" Мілошевича і у чому його звинувачували?
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19.08.2024 19:28 Ответить
На "Ви" я буду звертатися до тих, хто заслуговує на повагу.
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19.08.2024 19:31 Ответить
Ваша повага мене не цікавить, але етикет вимагає певних форм
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19.08.2024 22:27 Ответить
За етикетом у Версаль чи Букінгемський палац.
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19.08.2024 22:52 Ответить
ааа... то це Ви тут вирішуєте кому і куди - тепер буду знати, що Ви так вважаєте.
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20.08.2024 07:23 Ответить
Вже побудувало. Коли скінчиться війна, наріт прокинеться в міні-паРаші, і охрініє, але буде пізно.
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19.08.2024 10:02 Ответить
І звідки про це дізнався Економіст? Від агентства ОБС?
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19.08.2024 07:32 Ответить
До цього зовнішніми контактами займався єрмак. Може цього разу це був не він, але сумнівно.
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19.08.2024 07:38 Ответить
І єрмак нічого не знав і не підозрював? Хтось в цю казку вірить?
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19.08.2024 07:34 Ответить
Ви би запитали , чи хтось "знає" , до чого тут віра?
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19.08.2024 07:53 Ответить
Швець вірить.
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19.08.2024 08:16 Ответить
Я, пиджак, спідниця, верю. В нашем СМУ ген. директор (для обеспечения секретности) сам количество арматуры на новый объект считал. То то для нас сюрприз был. Только на сотню саморезов 9Х3,5 мм ошибся. Так что, я верю. .

Без разработанного штабом (чьим?) плана. Это .... это просто не смешно. Понятно, потом зтот план идёт по (не надо пошлить). Но без томов и карт не смешно
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19.08.2024 09:35 Ответить
аж до мацкви
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19.08.2024 07:40 Ответить
Я б не була такою впевненою ,бо ЗСУ можуть продвинутися в сусідній області що має більше сенсу чим глибокий незахищений фронт Мало що хоче чиновник на посаді президента, та і звідки це знати пресі,якщо операція і її аналіз їй не по зубах
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19.08.2024 07:41 Ответить
Бо ще сподівається, що це максимально наповнить його корито. Він і операцію в Кринках рік тому для того розпочав.
Хоча німці ясно дали зрозуміти: корупціонер Ze їх вже задовбав і грошей більше не буде.
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19.08.2024 07:49 Ответить
Занили про план - сильно!
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19.08.2024 07:50 Ответить
Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручила це Головному управлінню розвідки (ГУР МО України). Розвідувальну агенцію включили лише на пізній стадії підготовки операції. Джерело:

Що...і Буданов нічого не знав? Як же так? Чи зрозуміли, що головний розвідник не стримає свербіжку і зразу розповість пресі про наміри ЗСУ? А то у пресі головними силами у цій війні є ГРУ та СБУ!!! Вони і літаки збивають, і кораблі кацапські топлять, і Кримський міст валять... і на фронті все на них тримається... ЗСУ ніхрена не робить..а тільки під ногами у ГРУ ветшається. А тут такий прокол!!! ЗСУ пішли у Курську область..а ГРУ з собою не взяли!?
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19.08.2024 07:56 Ответить
Будь що можливе коли це брехня. Корейський жиртрест наприклад став володарем всесвіту.
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19.08.2024 08:03 Ответить
..але на сьогодні повсюди перемоги ГРУ..СБУ.. ))) ЗСУ десь позаду плететься... А стосовно брехні...)) То у нас теж найвеличнійший лідОр світу. Чи вже забули?
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19.08.2024 08:30 Ответить
Ну це ж усім давно відомо: там де є успіхи, то це завдяки безтолковому ішаку. Там, де їх нема - то вина всіх, окрім ішака. Дешевий, проплачений ОПГ дєрмака піар.
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19.08.2024 07:59 Ответить
ЗСУ зробили висновки з піара преЗЕдента і Буданова на попередньому контрнаступі, невдачі якого списали на Залужного...
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19.08.2024 08:01 Ответить
А де був Єрмак.
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19.08.2024 08:08 Ответить
Домагався Варфоломія з метою отримання томосу для філіалу фсб в Україні.
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19.08.2024 08:58 Ответить
До речі, про те, що ГУР про цю операцію ніхто не інформував говорив ще абдрістович. Він заявив, що наші попередні невдачі, зокрема при контрнаступі, були пов'язані з діяльністю кротів у певній структурі.Проте не уточнив, про яку саме структуру йдеться. Тут вже прямо про це говориться...
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19.08.2024 08:10 Ответить
З такими кадрами Буданги не дивно ....

https://x.com/SymorozOfficial Симороз Олег Олександрович

Просто нагадую, що цього проросійського покидька на початку війни легалізував Кірюша Буданов.

****

Зепутат Євгеній Шевченко став одночасно і кадром Буданги.

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19.08.2024 09:04 Ответить
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19.08.2024 09:07 Ответить
Про план операції ЗСУ у Курський області занили

Нити та скиглити влада любить.
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19.08.2024 08:21 Ответить
Значить буде, як з контрнаступом-2023.

Бо, коли клоун ставить цілі військовим, інакше бути не може.
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19.08.2024 08:25 Ответить
Саме так! Зараз ми ще повинні будемо утримувати ці окуповані території і забезпечувати цивільне населення всім необхідним, включаючи пенсії та зарплати бюджетникам, як справвжнісінькі окупанти.
Це тільки по зєля-марахвету все виглядає радісно і "потужно", а реальність надзвичайно погана!
Це вторгнення мало б значно кращий ефект, якби наші швидким маршем пройшлися по кацапській землі вздовж кордону, підірвали б всі можливі мости, замінували б територію за собою та вдарили б з тилу по ординським угрупуванням у Харківській та Луганській областях! Все інше - картинка для зебілів!
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19.08.2024 09:19 Ответить
"Про план операції ЗСУ у Курський області занили лише президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та кілька комбригів. Джерело:
Одне слово в реченні, написане з помилкою "по Фрейду" і весь пост заграв трохи іншими фарбами...
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19.08.2024 08:27 Ответить
це очепатка
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19.08.2024 08:44 Ответить
Звісно там мало бути слово "знали", але щось пішло не так...
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19.08.2024 09:22 Ответить
Ой та шо ти 🤡 наполягало включив ? ти ж не знав до останньої секунди, шо ЗСУ піде на Курськ ... а так поговорити можеш ...мудило мстливе ...
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19.08.2024 08:30 Ответить
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19.08.2024 08:42 Ответить
В повідомленні The Economist про коло осіб, допущених до планування операції в Курській області, тішить одне - Зеленський та Сирський знають поіменно кротів у своєму оточенні.

Їх не повідомили, коли буде наступ. Або - кроти знали про наступ, і шукали населений пункт, звідки він почнеться, "з Ненацька"))) Але не знайшли на картах)))

Чому тоді Зеленський не кишне кротів?
Тому, що виявлений і підтверджений кріт - контрольований. Безпечніше знати ворогів у своєму оточенні, аніж їх вигнати, призначати інших і знову шукати.
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19.08.2024 08:43 Ответить
наступ був з Ненацка
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19.08.2024 08:45 Ответить
Наступати на фронті -- це не клацати х...м на роялі.
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19.08.2024 08:44 Ответить
На Півдні треба наполягати, а все інше то марна трата ресурсів, особливо напад на курщині...
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19.08.2024 08:45 Ответить
пiвдень помiняемо на Курвську обл
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19.08.2024 08:48 Ответить
це буде величезна дурниця!!!
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19.08.2024 11:11 Ответить
Хай своей скумбрії просовує, військові без нього свою справу знають.
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19.08.2024 08:48 Ответить
Цитата: "Зеленський наполягає на максимальному просуванні ЗСУ у Курській області,..." так піди ***** покажи приклад, повоюй ухилянт сцикопіхотний.
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19.08.2024 08:55 Ответить
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19.08.2024 08:55 Ответить
Як би там не було , але з точки зору військової науки зроблено все філігранно . !! Кацапню розвели - як котят .
Розробникам операції - браво !!
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19.08.2024 08:57 Ответить
Наполяга на максимальному просуванні, щоб наші бойові порядки максимально розрідилися та легко потрапили в оточення.
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19.08.2024 09:00 Ответить
Это вторая операция под командованием Сырского такого рода. Можно сказать, что у С., как у полководца, есть "свой подчерк" - и это хороший подчерк (бить врага там, где он не может сопротивляться, - надо уметь). Недостатком С. является недостаточное использование (промедление с использованием) результатов в фазе "собирания урожая". Это было видно и из "Харьковского наступления", видно и сейчас.
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19.08.2024 09:08 Ответить
Відправ туди 95кагал та іншу ''срань''-нехай продавлюють!
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19.08.2024 09:12 Ответить
Дивізій? ЗСУ немає дивізій а кастровані бригади які рівнозначні або ще менші по штату полків. Дивізія якщо взяти по штату це сильна бойова струтура які в ЗСУ по злочиному керівництві від Кучми і т д розформовані в кастровані бригади.
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19.08.2024 09:37 Ответить
А де 14 бригад поліції для штурму ?
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19.08.2024 09:41 Ответить
Для успіху потрібні сильні резерви. Немаючи резервів це авантюра.
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19.08.2024 09:45 Ответить
А про Покровськ мовчить *****. Піараст -торчок
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19.08.2024 09:54 Ответить
Ну якщо рулити операцією візьметься Гундосий Трупожер, то рятуй боже військових на Курщині. Цей Іуда заради свого піару покладе в гроб мільйони. Воно божевільний соціопат.
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19.08.2024 10:08 Ответить
Не дай Бог це чмо почне знову лізти і тупати ніжками вимагаючи наступів будь якою ціною. Це буде катастрофа
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19.08.2024 10:11 Ответить
Не почне, бо вже лізе.
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19.08.2024 10:53 Ответить
Чому єрмаку не повідомили? Непорядок.
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19.08.2024 11:07 Ответить
Наполеон недороблений. Підрило довбане.
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19.08.2024 11:16 Ответить
вже одного разу наполягав при розмінуванні Чонгару краще сиди поки сидиться і зачитуй що підсовують.
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19.08.2024 11:22 Ответить
"занили лише президент України Володимир Зеленський, Джерело:
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19.08.2024 11:37 Ответить
 
 