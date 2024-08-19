Зеленский настаивает на максимальном продвижении ВСУ в Курской области, - The Economist

О плане операции ВСУ в Курской области знали только президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и несколько комбригов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Готовясь к операции в Курской области, военное руководство Украины рассматривало несколько вариантов.

Как пишет издание, было рассмотрено несколько сценариев наступления на самые слабые точки российской линии обороны, а именно: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.

Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, делясь ими только с узкой группой генералов и сотрудников служб безопасности. С президентом Украины Владимиром Зеленским он говорил с глазу на глаз, без своего штаба.

Большинство информации армейская разведка узнавала самостоятельно, а не поручила это Главному управлению разведки (ГУР МО Украины). Разведывательное агентство включили только на поздней стадии подготовки операции.

Один из источников издания утверждает, что западные союзники также не знали о том, к чему готовилась Украина. Ограниченные коммуникации до уровня служебной необходимости позволили ВСУ начать атаку до того, как россияне поняли что происходит.

Как пишет The Economist, Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие самых опытных дивизий, участвовавших в боях. Подкрепление было переброшено в леса у границы Курской области под предлогом защиты от предполагаемого российского нападения на Сумы. Параллельно в украинских СМИ появилась информация о вторжении РФ, которое произойдет уже вскоре.

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"Ротация произошла примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу", - сказал один из источников The Economist.

Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное, в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение. В частности новые каски со встроенными наушниками, а также новые штурмовые винтовки. Они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, были российскими селами. 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.

Издание добавило, что главком Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой второй волны и, возможно, по этой причине Россия изначально считала прорыв не слишком серьезным.

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