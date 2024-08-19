ВСУ взяли под контроль три населенных пункта Курской области, - DeepState
Украинские военные взяли под контроль Опанасовку, Снагость и Отрубу на Курщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.
"Силы обороны освободили Опанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке", - говорится в сообщении.
Но враг продвинулся в Донецкой области, возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке.
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+5 Lemberg #565313
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+4 Roman Stambul
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+4 Леонід Іванов #585422
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Население ↘494https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-_afbbad11b33de044-2 [2] человека (2010)--- Снагость
Чи розуміє це генерал-полковник? Очевидно,що так,бо в росії непогано вчився на військового офіцера.