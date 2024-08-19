ВСУ взяли под контроль три населенных пункта Курской области, - DeepState

Украинские военные взяли под контроль Опанасовку, Снагость и Отрубу на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

"Силы обороны освободили Опанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке", - говорится в сообщении.

Но враг продвинулся в Донецкой области, возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Зализнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Репортаж из Суджи: Уничтоженные опорные пункты ВС РФ, дома ФСБ, МВД, военкомат. ВИДЕО