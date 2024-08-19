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Новости Война
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Репортаж из Суджи: Уничтоженные опорные пункты ВС РФ, дома ФСБ, МВД, военкомат. ВИДЕО

Репортаж из подконтрольной Украине Суджи и эксклюзивные кадры из захваченных зданий. В частности, уничтожен российский взводный опорный пункт 488-го мотострелкового полка ВС РФ возле села Олешня, который после работы артиллерии взяли штурмом украинские воины, которые проломили российскую оборону на границе на своем направлении в Курской области и забросали гранатами и термобарами, уничтожив гарнизон.

Как передает Цензор.НЕТ, это был целый подземный городок, качественное оборонительное сооружение.

Центральная площадь Суджи пуста, здесь нет местных жителей с флагами РФ, которые бы выходили на протесты против освободительной украинской армии. В видео опубликованном на канале "Бутусов плюс" видно насколько эта картинка отличается от кадров, на которых украинцы в оккупированных городах массово выходили на улицы продемонстрировать свое отношение к российским оккупантам, несмотря даже на бронетехнику.

Также смотрите: 24-летний срочник имел первый боевой опыт в Курской области, когда его наши бойцы взяли в плен: "Хочу к Новому году вернуться домой". ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4349) Курск (1087) Суджа (45)


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Топ комментарии
+15
За останніми повідомленнями, ЗСУ знищили третій міст через ріку Сейм у Курський області.
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19.08.2024 05:04
+12
За 100 лет мразь Ульянова не могут закопать.
Через Суджу в 2023 прокачано 15 млрд. кубов. Магистральный газопровод длинный, а нафтогаз слишком коррумпированный. Свитан очень чётко говорит что надо делать. Забыли про нпз, а в раше рекорды по переработке.

Средний объем переработки сырой нефти в России в период с 1 по 14 августа составил 5,53 млн баррелей в день, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный источник, осведомленный с отраслевыми данными. Это на 102 тыс. б/д больше, чем средний показатель в июле.

Если темпы переработки сохранятся в течение августа, то это будет самый высокий среднемесячный уровень с июля 2023 года, согласно историческим данным.
Если не бить по кошельку, то войну не выйграть
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19.08.2024 05:36
+9
Почему портрет Ху...ла целый? Никто не хотел в туалет?
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19.08.2024 02:23
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Добре.
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19.08.2024 02:05 Ответить
Почему портрет Ху...ла целый? Никто не хотел в туалет?
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19.08.2024 02:23 Ответить
а почему памятник членину не снесли?!
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19.08.2024 13:02 Ответить
За останніми повідомленнями, ЗСУ знищили третій міст через ріку Сейм у Курський області.
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19.08.2024 05:04 Ответить
За 100 лет мразь Ульянова не могут закопать.
Через Суджу в 2023 прокачано 15 млрд. кубов. Магистральный газопровод длинный, а нафтогаз слишком коррумпированный. Свитан очень чётко говорит что надо делать. Забыли про нпз, а в раше рекорды по переработке.

Средний объем переработки сырой нефти в России в период с 1 по 14 августа составил 5,53 млн баррелей в день, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный источник, осведомленный с отраслевыми данными. Это на 102 тыс. б/д больше, чем средний показатель в июле.

Если темпы переработки сохранятся в течение августа, то это будет самый высокий среднемесячный уровень с июля 2023 года, согласно историческим данным.
Если не бить по кошельку, то войну не выйграть
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19.08.2024 05:36 Ответить
как уничтожили ???? повыбивали окна и двери !!!!(((( я видел по тв !!! надо до основания ФУНДАМЕНТА как они наши дома крушат !!! уничтожили они , за два дня вставят стеко и дальше работать будут !!!((!
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19.08.2024 09:57 Ответить
Спакуха, нашим там ще жити. Знищили значить зробили недієздатним, знищили спротив. Кожен робить це як може. І це якраз дуже добре що нашим не доводиться рівняти з землею. Нам все це ще пригодиться.
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19.08.2024 10:41 Ответить
Рашка ще все встигне знищити при спробi вiдбити. Як це вона робить з українськими мiстами. Але це вже буде її шкода самої собi.
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19.08.2024 18:13 Ответить
Та й облікові дані збережіть, нам є про що поговорити з кожним, хто поїхав в Україну. Є за що з них отримувати.
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19.08.2024 13:10 Ответить
Скільки можна переливати з пустого в порожнє про це село на кордоні??? Я б ще зрозумів, якщо б мова йшла про той самий Курськ, скажімо 'за 3 дня'. А так... І це на всіх каналах, лишіться вже тої руської дярьовні
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19.08.2024 13:42 Ответить
 
 