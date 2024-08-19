Репортаж из Суджи: Уничтоженные опорные пункты ВС РФ, дома ФСБ, МВД, военкомат. ВИДЕО
Репортаж из подконтрольной Украине Суджи и эксклюзивные кадры из захваченных зданий. В частности, уничтожен российский взводный опорный пункт 488-го мотострелкового полка ВС РФ возле села Олешня, который после работы артиллерии взяли штурмом украинские воины, которые проломили российскую оборону на границе на своем направлении в Курской области и забросали гранатами и термобарами, уничтожив гарнизон.
Как передает Цензор.НЕТ, это был целый подземный городок, качественное оборонительное сооружение.
Центральная площадь Суджи пуста, здесь нет местных жителей с флагами РФ, которые бы выходили на протесты против освободительной украинской армии. В видео опубликованном на канале "Бутусов плюс" видно насколько эта картинка отличается от кадров, на которых украинцы в оккупированных городах массово выходили на улицы продемонстрировать свое отношение к российским оккупантам, несмотря даже на бронетехнику.
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Через Суджу в 2023 прокачано 15 млрд. кубов. Магистральный газопровод длинный, а нафтогаз слишком коррумпированный. Свитан очень чётко говорит что надо делать. Забыли про нпз, а в раше рекорды по переработке.
Средний объем переработки сырой нефти в России в период с 1 по 14 августа составил 5,53 млн баррелей в день, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный источник, осведомленный с отраслевыми данными. Это на 102 тыс. б/д больше, чем средний показатель в июле.
Если темпы переработки сохранятся в течение августа, то это будет самый высокий среднемесячный уровень с июля 2023 года, согласно историческим данным.
Если не бить по кошельку, то войну не выйграть