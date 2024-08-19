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Репортаж з Суджі: Знищені опорні пункти ЗС РФ, будівлі ФСБ, МВС, військкомат. ВIДЕО

Репортаж з підконтрольної Україні Суджі та ексклюзивні кадри із захоплених будівель. Зокрема, знищений російський взводний опорний пункт 488-го мотострілецького полку ЗС РФ біля села Олешня, що після роботи артилерії взяли штурмом українські воїни, які проломили російську оборону на кордоні на своєму напрямку у Курській області та закидали гранатами і термобарами, знищивши гарнізон.

Як передає Цензор.НЕТ, це було ціле підземне містечко, якісна оборонна споруда.

Центральна площа Суджі порожня, тут немає місцевих мешканців з прапорами РФ, які б виходили на протести проти визвольної української армії. У відео опублікованому на каналі "Бутусов плюс" видно наскільки ця картинка відрізняється від кадрів, на яких українці в окупованих містах масово виходили на вулиці продемонструвати своє ставлення до російських окупантів, незважаючи навіть на бронетехніку.

Читайте: 24-річний строковик РФ мав перший бойовий досвід у Курській області, коли наші бійці взяли його у полон: "Хочу до Нового року повернутися додому". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3580) Курськ (1098) Суджа (45)


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Топ коментарі
+15
За останніми повідомленнями, ЗСУ знищили третій міст через ріку Сейм у Курський області.
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19.08.2024 05:04
+12
За 100 лет мразь Ульянова не могут закопать.
Через Суджу в 2023 прокачано 15 млрд. кубов. Магистральный газопровод длинный, а нафтогаз слишком коррумпированный. Свитан очень чётко говорит что надо делать. Забыли про нпз, а в раше рекорды по переработке.

Средний объем переработки сырой нефти в России в период с 1 по 14 августа составил 5,53 млн баррелей в день, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный источник, осведомленный с отраслевыми данными. Это на 102 тыс. б/д больше, чем средний показатель в июле.

Если темпы переработки сохранятся в течение августа, то это будет самый высокий среднемесячный уровень с июля 2023 года, согласно историческим данным.
Если не бить по кошельку, то войну не выйграть
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19.08.2024 05:36
+9
Почему портрет Ху...ла целый? Никто не хотел в туалет?
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19.08.2024 02:23
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Добре.
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19.08.2024 02:05 Відповісти
Почему портрет Ху...ла целый? Никто не хотел в туалет?
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19.08.2024 02:23 Відповісти
а почему памятник членину не снесли?!
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19.08.2024 13:02 Відповісти
За останніми повідомленнями, ЗСУ знищили третій міст через ріку Сейм у Курський області.
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19.08.2024 05:04 Відповісти
За 100 лет мразь Ульянова не могут закопать.
Через Суджу в 2023 прокачано 15 млрд. кубов. Магистральный газопровод длинный, а нафтогаз слишком коррумпированный. Свитан очень чётко говорит что надо делать. Забыли про нпз, а в раше рекорды по переработке.

Средний объем переработки сырой нефти в России в период с 1 по 14 августа составил 5,53 млн баррелей в день, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный источник, осведомленный с отраслевыми данными. Это на 102 тыс. б/д больше, чем средний показатель в июле.

Если темпы переработки сохранятся в течение августа, то это будет самый высокий среднемесячный уровень с июля 2023 года, согласно историческим данным.
Если не бить по кошельку, то войну не выйграть
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19.08.2024 05:36 Відповісти
как уничтожили ???? повыбивали окна и двери !!!!(((( я видел по тв !!! надо до основания ФУНДАМЕНТА как они наши дома крушат !!! уничтожили они , за два дня вставят стеко и дальше работать будут !!!((!
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19.08.2024 09:57 Відповісти
Спакуха, нашим там ще жити. Знищили значить зробили недієздатним, знищили спротив. Кожен робить це як може. І це якраз дуже добре що нашим не доводиться рівняти з землею. Нам все це ще пригодиться.
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19.08.2024 10:41 Відповісти
Рашка ще все встигне знищити при спробi вiдбити. Як це вона робить з українськими мiстами. Але це вже буде її шкода самої собi.
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19.08.2024 18:13 Відповісти
Та й облікові дані збережіть, нам є про що поговорити з кожним, хто поїхав в Україну. Є за що з них отримувати.
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19.08.2024 13:10 Відповісти
Скільки можна переливати з пустого в порожнє про це село на кордоні??? Я б ще зрозумів, якщо б мова йшла про той самий Курськ, скажімо 'за 3 дня'. А так... І це на всіх каналах, лишіться вже тої руської дярьовні
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19.08.2024 13:42 Відповісти
 
 