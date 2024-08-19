Репортаж з Суджі: Знищені опорні пункти ЗС РФ, будівлі ФСБ, МВС, військкомат. ВIДЕО

Репортаж з підконтрольної Україні Суджі та ексклюзивні кадри із захоплених будівель. Зокрема, знищений російський взводний опорний пункт 488-го мотострілецького полку ЗС РФ біля села Олешня, що після роботи артилерії взяли штурмом українські воїни, які проломили російську оборону на кордоні на своєму напрямку у Курській області та закидали гранатами і термобарами, знищивши гарнізон.

Як передає Цензор.НЕТ, це було ціле підземне містечко, якісна оборонна споруда.

Центральна площа Суджі порожня, тут немає місцевих мешканців з прапорами РФ, які б виходили на протести проти визвольної української армії. У відео опублікованому на каналі "Бутусов плюс" видно наскільки ця картинка відрізняється від кадрів, на яких українці в окупованих містах масово виходили на вулиці продемонструвати своє ставлення до російських окупантів, незважаючи навіть на бронетехніку.

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