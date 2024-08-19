ЗСУ взяли під контроль три населені пункти Курської області, - DeepState
Українські військові взяли під контроль Опанасівку, Снагость та Отрубу на Курщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.
"Сили оборони звільнили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці", – йдеться у повідомленні.
Натомість ворог просунувся у Донецькій області, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, Неліпівці та Нью-Йорку.
Топ коментарі
+5 Lemberg #565313
показати весь коментар19.08.2024 11:17
+4 Roman Stambul
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+4 Леонід Іванов #585422
показати весь коментар19.08.2024 12:20
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Население ↘494https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-_afbbad11b33de044-2 [2] человека (2010)--- Снагость
Чи розуміє це генерал-полковник? Очевидно,що так,бо в росії непогано вчився на військового офіцера.