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Новини
17 092 18

ЗСУ взяли під контроль три населені пункти Курської області, - DeepState

Курськ

Українські військові взяли під контроль Опанасівку, Снагость та Отрубу на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

"Сили оборони звільнили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці", – йдеться у повідомленні.

Натомість ворог просунувся у Донецькій області, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, Неліпівці та Нью-Йорку.

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Автор: 

бойові дії (3731) ЗСУ (7514) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+5
А касапи беруть в Донецькій.З тією лише різницею,що укр.підрозділи вийдуть з Курської,а касапи навпаки,не лише закріплюються на захоплених територіях,а і ще приєднати думають,в крайньому разі,додати до днр,як буферної зони.
Чи розуміє це генерал-полковник? Очевидно,що так,бо в росії непогано вчився на військового офіцера.
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19.08.2024 11:17
+4
скільки нам довелося залишити у Донецькій....
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19.08.2024 07:05
+4
Складається таке враження,що нам віддають курщину,а влада зливає Донецьку і Луганську обл.
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19.08.2024 12:20
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скільки нам довелося залишити у Донецькій....
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19.08.2024 07:05 Відповісти
А йому більше подобається щоб не розмінювали наше на кацапське, а щоб тупо тільки наше захоплювали.
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19.08.2024 07:31 Відповісти
"Ліга Чемпіонів 24" хто більше захопить теріторії
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19.08.2024 07:37 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Населення ▼ 199-- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE Опанасівка
Население ↘494https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-_afbbad11b33de044-2 [2] человека (2010)--- Снагость
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19.08.2024 08:20 Відповісти
тривожить, що The Institute for the Study of War показує оточення у Нью-Йорку, а Діпстейт - мішок з вузькою горловиною, сподіваюсь командування усвідомлює загрозу для наших військових у селі
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19.08.2024 10:31 Відповісти
А касапи беруть в Донецькій.З тією лише різницею,що укр.підрозділи вийдуть з Курської,а касапи навпаки,не лише закріплюються на захоплених територіях,а і ще приєднати думають,в крайньому разі,додати до днр,як буферної зони.
Чи розуміє це генерал-полковник? Очевидно,що так,бо в росії непогано вчився на військового офіцера.
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19.08.2024 11:17 Відповісти
"Опанасовку" - чиста русскае название! (с)
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19.08.2024 11:55 Відповісти
Складається таке враження,що нам віддають курщину,а влада зливає Донецьку і Луганську обл.
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19.08.2024 12:20 Відповісти
Мені не складається. А віриться.
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19.08.2024 13:32 Відповісти
наші ударять на північ і відріжуть групу кацапських військ північ від постачання - і всі їх здобутки щезнуть як і вони.
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19.08.2024 19:38 Відповісти
Зараз ще треба буде кормить оту курську область - їжа, гуманітарка, ліки, енергетіка( а цікаво у них теж вже будуть відключення чи ні). Коридори для біженців влаштовують - зате у Покровську ще залишилось 5 тисяч українських дітей. Нахріна нам ота рюська земля, коли зеленский здає, відсутністю зброї у ЗСУ і обіцяє шо от з наступної збройної допомоги обов'язково дасть зброю на Схід. Сатана тут править бал. Сатану підтримують більшість українців - та їм байдуже - хуже не будет.
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19.08.2024 12:57 Відповісти
Гуманітарною допомогою для зубожілих курчан займається ермак та вірещук,так як в Україні слуги накінець досягли того,що називається КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ.
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19.08.2024 13:39 Відповісти
Чого ж їм не займатися таким благим ділом. Кошти ж ідуть з бюджету. В сенсі, з нашої кишені в кармани Єрмака і верещучки. А ще як вони притягнуть курських кацапів в Україну отоді грошики поллюця рікою. А ще, як видадуть шкурним кацапам українські паспорти і право голосувати, ОТОДІ.................. У єрмака, мать, в голові паморочиться від перспектив
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19.08.2024 21:45 Відповісти
Важко повірити в те, що срирський з зенаріком без згоди кремля, вирішили напасти на болота!
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19.08.2024 15:10 Відповісти
Корнет Оболеннский - зачем нам чужая земляяяяяя
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19.08.2024 15:17 Відповісти
Треба заблакувати дистанційно ж.д узел у Льгові, там два жд моста, плюс куча тепловозів та електровозів які тягають техніку та **********, чого тупе ГУР чі ССО, чі хто там дрони пускає .....
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19.08.2024 16:34 Відповісти
 
 