ЗСУ взяли під контроль три населені пункти Курської області, - DeepState

Українські військові взяли під контроль Опанасівку, Снагость та Отрубу на Курщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики DeepState.

"Сили оборони звільнили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці", – йдеться у повідомленні.

Натомість ворог просунувся у Донецькій області, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, Неліпівці та Нью-Йорку.

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