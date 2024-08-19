Наступление Украины на Курщину не меняет антиэскалационную позицию Запада, - МВД Польши

Украина получает "огромные политические выгоды" от операции ВСУ в Курской области РФ, но это наступление не меняет "антиэскалационного подхода" Запада относительно ограничений на применение предоставленного оружия.

Об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

У него спросили, могут ли военные успехи Киева изменить позицию союзников относительно использования оружия, которое они поставляют для войны с Россией.

Это наступление не меняет антиэскалационную позицию Запада", - ответил Семоняк.

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Западные правительства, которые оказывают военную помощь Украине после вторжения России в феврале 2022 года, до сих пор отказывались разрешить Украине использовать дальнобойное оружие из-за предполагаемого риска эскалации конфликта.

По его словам, события в Курской области способствуют изменению имиджа Украины, поскольку "политические достижения Киева являются огромными менее чем за две недели".

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