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Наступление Украины на Курщину не меняет антиэскалационную позицию Запада, - МВД Польши

Захід не змінить підхід щодо застосування зброї попри наступ ЗСУ на Курщину

Украина получает "огромные политические выгоды" от операции ВСУ в Курской области РФ, но это наступление не меняет "антиэскалационного подхода" Запада относительно ограничений на применение предоставленного оружия.

Об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

У него спросили, могут ли военные успехи Киева изменить позицию союзников относительно использования оружия, которое они поставляют для войны с Россией.

Это наступление не меняет антиэскалационную позицию Запада", - ответил Семоняк.

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Западные правительства, которые оказывают военную помощь Украине после вторжения России в феврале 2022 года, до сих пор отказывались разрешить Украине использовать дальнобойное оружие из-за предполагаемого риска эскалации конфликта.

По его словам, события в Курской области способствуют изменению имиджа Украины, поскольку "политические достижения Киева являются огромными менее чем за две недели".

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Автор: 

оружие (10202) Польша (8405) Семоняк (5) Курск (1087)


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Топ комментарии
+3
https://www.ukrinform.ua/rubric-factcheck/3896257-rospop-posirue-fejkovi-ogolosenna-pro-posuk-refrizeratoriv-u-sumah-cerez-veliki-vtrati-zsu-na-kursini.html Один фейк, який почали поширювати російські телеграм-канали, має українське походження. На відео у застосунку ТікТок блогер з нікнеймом oleksandr_inform українською мовою, сидячи у авто, розповідає, що українська армія нібито зазнала «великих втрат» у Курській області і в зв'язку з цим морги на Сумщині буцімто переповнені.

Питання - а чому ця людина ще на волі?! Важко знайти?!
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19.08.2024 11:07
+3
У куколдів в тренді постійно нагадувати що вони куколди.
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19.08.2024 11:16
+3
долбоебы даже при минимальных потерях будут ныть,гавноедам главное говна пожрать,знаю что командование там норм на том направлении,+ села не разйобаны есть где если что переждать это тебе не разйоб крынки на 2 улицы и днепр позади с минимальными шансами на евакуацию,надувание щек русни расчитанно на недалеких хохликов "все пропала",хорошо что такие суслики в большинстве сидят за 1000 км от фронта и сопли льют)))
по сравнению с бамбасом,курщина это чилл ресорт)уверен было бы по своей воле многие с покровского направления,передислцировались на кунр.
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19.08.2024 11:33
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Захід не проб"єш?
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19.08.2024 10:56 Ответить
Всім треба контрольований "конфлікт".
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19.08.2024 10:59 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-factcheck/3896257-rospop-posirue-fejkovi-ogolosenna-pro-posuk-refrizeratoriv-u-sumah-cerez-veliki-vtrati-zsu-na-kursini.html Один фейк, який почали поширювати російські телеграм-канали, має українське походження. На відео у застосунку ТікТок блогер з нікнеймом oleksandr_inform українською мовою, сидячи у авто, розповідає, що українська армія нібито зазнала «великих втрат» у Курській області і в зв'язку з цим морги на Сумщині буцімто переповнені.

Питання - а чому ця людина ще на волі?! Важко знайти?!
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19.08.2024 11:07 Ответить
"Іта всьо фєйкі", прямо як з контрнаступом і Кринками. Коли ніхто не озвучує втрати, то люди споживають будь-що, що хоч би якось відповідає на їх запитання.
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19.08.2024 11:11 Ответить
долбоебы даже при минимальных потерях будут ныть,гавноедам главное говна пожрать,знаю что командование там норм на том направлении,+ села не разйобаны есть где если что переждать это тебе не разйоб крынки на 2 улицы и днепр позади с минимальными шансами на евакуацию,надувание щек русни расчитанно на недалеких хохликов "все пропала",хорошо что такие суслики в большинстве сидят за 1000 км от фронта и сопли льют)))
по сравнению с бамбасом,курщина это чилл ресорт)уверен было бы по своей воле многие с покровского направления,передислцировались на кунр.
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19.08.2024 11:33 Ответить
Втрати є і від цього нікуди не втечеш, скільки кабів прилітає на Сумщину це означає що в рази більше на позиції військових в курській зоні, додаєм що орки постійно викидають відео ударів ланцетів і Іскандерів.... Це означає що вони вільно себе почувають в повітрі як авіацією так і беспілотниками....

Щодо останнього то сумно не надати достатньо засобів РЕБ, пеленгування та зенітних кулеметів для боротьби з беспілотниками при такій операції... боролись б з аерозвідкою ефективно не було б точних ударів ні Іскандерами ні Кабами
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19.08.2024 11:37 Ответить
звісно не змінюється. п*дараси досі шукають винного у підриві труб з паРаші замість того, щоб шукати серед своїх винного у тому, що загнав їх у енергетичну залежність від паРаші.
ці істоти всього бояться, їх купка ******** ставить раком, а вони нічого вдіяти не можуть...про що тут взагалі казати.
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19.08.2024 11:10 Ответить
Ваша антиескалаційна позиція на чьєму боці, вона проукраїнська чи ЗАкацапська; сами як вважаєте..
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19.08.2024 11:16 Ответить
У куколдів в тренді постійно нагадувати що вони куколди.
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19.08.2024 11:16 Ответить
запхайте вашу позицію байдену в сраку, якщо хочете жити в мирі кацапію треба нищити китай заганяти назад у траншеї
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19.08.2024 11:16 Ответить
Якщо б Китай загнали назад, то і б орки здулись.... але прибутки від дешевих товарів перемагають здоровий глузд.... та і вкладено дуже багато грошей в косооких, західні банки по вуха в тих кредитах і відмовитись просто так без наслідків не можуть....

Коли ще за Трампа який ввів додаткові податки на товари звідти, в китаї почалась насувалась іпотечна криза, багато американських банків були під загрозою у них великий портфель кредитів....

спасло Китай тільки відміна податків Байденом та війна коли до них хлинули від орків ресурси із знижкою 20-30% за юані які можна безмежно друкувати з повітря та ці юані орки могли тратити тільки на їх продукцію
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19.08.2024 11:44 Ответить
 
 