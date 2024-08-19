Наступление Украины на Курщину не меняет антиэскалационную позицию Запада, - МВД Польши
Украина получает "огромные политические выгоды" от операции ВСУ в Курской области РФ, но это наступление не меняет "антиэскалационного подхода" Запада относительно ограничений на применение предоставленного оружия.
Об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
У него спросили, могут ли военные успехи Киева изменить позицию союзников относительно использования оружия, которое они поставляют для войны с Россией.
Это наступление не меняет антиэскалационную позицию Запада", - ответил Семоняк.
Западные правительства, которые оказывают военную помощь Украине после вторжения России в феврале 2022 года, до сих пор отказывались разрешить Украине использовать дальнобойное оружие из-за предполагаемого риска эскалации конфликта.
По его словам, события в Курской области способствуют изменению имиджа Украины, поскольку "политические достижения Киева являются огромными менее чем за две недели".
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Питання - а чому ця людина ще на волі?! Важко знайти?!
по сравнению с бамбасом,курщина это чилл ресорт)уверен было бы по своей воле многие с покровского направления,передислцировались на кунр.
Щодо останнього то сумно не надати достатньо засобів РЕБ, пеленгування та зенітних кулеметів для боротьби з беспілотниками при такій операції... боролись б з аерозвідкою ефективно не було б точних ударів ні Іскандерами ні Кабами
ці істоти всього бояться, їх купка ******** ставить раком, а вони нічого вдіяти не можуть...про що тут взагалі казати.
Коли ще за Трампа який ввів додаткові податки на товари звідти, в китаї почалась насувалась іпотечна криза, багато американських банків були під загрозою у них великий портфель кредитів....
спасло Китай тільки відміна податків Байденом та війна коли до них хлинули від орків ресурси із знижкою 20-30% за юані які можна безмежно друкувати з повітря та ці юані орки могли тратити тільки на їх продукцію