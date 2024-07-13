УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4588 відвідувачів онлайн
Новини
2 615 61

Польща розглядає питання збиття російських ракет над Україною, - глава МЗС Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Сікорський зазначив, що ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею", - сказав Сікорський.

За його словами, деякі російські ракети, недалеко від польського кордону, перетнули повітряний простір Білорусі й увійшли в польський приблизно на 40 секунд. Він визнав – такий короткий проміжок залишає Польщі мало часу для реагування.

Пан Сікорський визнав, що такий короткий проміжок часу залишив Польщі мало часу для реагування.

Однак пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі. Сікорський зауважив, що дилема полягає у тому, що якщо країна збиватиме ракети у власному повітряному просторі – уламки становитимуть загрозу для громадян та власності Польщі.

За його словами, українці не проти, щоб Польща збивала ракети над українською територією. Він вважає збивання Польщею ракет ще над Україною "самозахистом" і наразі це лише ідея.

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року під час масованої ракетної атаки на Україну ракета впала в Польщі, вбивши двох людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Автор: 

Польща (8994) ракети (4183) Сікорський Радослав (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Розглядала,розглядає і буде розглядати. Потужно.
показати весь коментар
13.07.2024 08:00 Відповісти
+10
Ніхто цього робити не буде. Одна ракета рашистів вже впала на голови пщецьких селян, закатрупивши одного чи двох. І тоді, очевидно що під тиском чи то з Вашингтона, чи то з офіційної Варшави, Україна визнала що це, нібито, ракета наших сил ППО, взяла вину на себе. Щоб не було ескалації, а імпотентне НАТО не змушене було реагувати.
показати весь коментар
13.07.2024 08:40 Відповісти
+9
А пуйло зі своїми хенералами такі прорахувались по повній. Як би вони напали на Європу, минуючи нас, то поки б та НАТА й ЄС приймали рішення, узгоджували, розмірковували б над ескалацією..чекали ще на одобрямс США..то Європа реально - не за три доби, але за пару тижнів могла б опинитись під лаптями ватностану..

Але знаючи українців, ми б за них вписались без всіляких референдумів, самітів, меморандумів..
показати весь коментар
13.07.2024 08:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Споглядають?
показати весь коментар
13.07.2024 07:56 Відповісти
Розглядала,розглядає і буде розглядати. Потужно.
показати весь коментар
13.07.2024 08:00 Відповісти
вынуждала вынуждала да невиждунала
показати весь коментар
13.07.2024 12:32 Відповісти
Навіщо знову ці вкиди в інформпростір? Не будуть поляки збивати кацапські ракети, поки дозвіл не дасть НАТО. А НАТО не дасть, бо це пряма участь у війні проти кацапа.
показати весь коментар
13.07.2024 08:10 Відповісти
Кожна країна учасник НАТО - має право ухвалювати власне рішення
НАТО не видає дозволів, чи заборон
та не відняло у країн суверінітет на прийняття власних рішень

вони можуть тільки обговорити ці шаги

з таким підходом, передача любої зброї Україні, країною учасником НАТО - також можна розцінювати "як пряму участь"
Проте про зброю ніхто дозволів не давав, та всі промовчали

Якщо потрібні дозволи від НАТО, навіщо підписувати безпекові угоді - котрі не будуть працювати без дозволу
показати весь коментар
13.07.2024 08:22 Відповісти
Передача зброї Україні, то інш речі. Збиття безпілотників і дронів над територієжю України - це пряма участь у війні. Крапка! Але я особисто за те, щоб поляки збивали ті цілі, які йдуть в їх бік, але це, на мій погляд, неможливо.
показати весь коментар
13.07.2024 08:42 Відповісти
Невже?

Недавно іран та інші запустили по ізраїлю ракети та безпілотники
США та інші країні збивали їх над територією інших країн - не питаючи дозволу, що уламки будуть падати, на не причетні країни.
Також ніхто не отримав дозвіл в рамках НАТО, на ці дії від всіх членів НАТО - тобто потенційно втягували блок НАТО у війну

Як таке можливо?

А коли США за часів Трампа розбомбили російські чвк в сирії
Також дозволу у НАТО ніхто не питав, та не чекав поки війська зійдуться в двобої - винищили на випередження, просто за рішенням президента
Хоча втягували НАТО невідомо в що.
показати весь коментар
13.07.2024 08:59 Відповісти
"Іран та інші зпустили по Ізраілю ракети та безпілотники США та інші країні збивали їх над територією інших країн - не питаючи дозволу, що уламки будуть падати, на не причетні країни...". Пан правильно написали, але не дописали по незнанню, або просто лукавлять. Ізраїль, на відміну від України має статус основного союзника США поза НАТО.
Наразі 17 країн мають цей статус: Афганістан, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс. Тайвань має переваги такого ж статусу без його офіційного визначення.
Цей статус, повідомляють в американському дипломатичному відомстві, є «потужним символом міцних відносин зі США» і може надавати такі переваги в оборонній та безпековій сферах:
Можливість позичати необхідні для спільних досліджень і розвитку матеріали та устаткування.Можливість розміщення військових резервних запасів на території країни поза військовими об'єктами США.Можливість укладати угоди щодо спільного забезпечення тренування на двостороній і багатосторонній основах, якщо угода є взаємною і передбачає відшкодування прямих витрат США.Для країн південного і південно-східного флангу НАТО - можливість на пріоритетній основі отримувати надлишкові оборонні матеріали.Можливість закупівлі *********** зі збідненим ураном.Можливість укладати меморандуми про взаєморозуміння чи інші угоди з Міністерством оборони США про спільні оборонні дослідження.Компанії з країн із цим статусом можуть, як і компанії з країн НАТО, змагатись за контракти на ремонт і підтримку обладнання Міністерства оборони США за кордоном. Дозволяє фінансування закупівлі устаткування з виявлення вибухівки та інших антитерористичних досліджень в рамках Робочої групи Міністерства оборони США з технічної підтримки.
показати весь коментар
13.07.2024 14:22 Відповісти
До чого тут це?

Якщо нападуть на США, за допомогу союзнику поза НАТО,
то НАТО повинно допомагати США чи ні?

Якщо повинно, то чи узгоджували США зо всіма країнами НАТО свої дії, котрі не стосуються НАТО, та можуть втягнути весь блок НАТО у війну?

Якась дивна логіка "поки дозвіл не дасть НАТО. А НАТО не дасть, бо це пряма участь у війні проти кацапа.", в одному випадку це пряма участь у війні, та без дозволу НАТО
А в іншому, можна без дозволу НАТО, тому що це союзник одного з членів НАТО, но не союзник блока НАТО
показати весь коментар
13.07.2024 14:42 Відповісти
До речі, Кенії немає в списку

https://ru.slovoidilo.ua/2024/06/25/novost/mir/belom-dome-zayavili-naznachenii-eshhe-odnoj-strany-soyuznikom-ssha-nato 25 июня 2024 - США объявили еще одну страну основным союзником вне НАТО
показати весь коментар
13.07.2024 15:12 Відповісти
цікаво, а яка це люба зброя, в котру ви закохані, так?
показати весь коментар
13.07.2024 08:56 Відповісти
будь-яка
показати весь коментар
13.07.2024 09:10 Відповісти
поляки не будуть, але у них є стільки незалежних фермерів, що можливо, відсиплють із вагонів НАТИ ракети чи інше знажендя?
показати весь коментар
13.07.2024 09:22 Відповісти
Станом на 11 липня 2024 року укладено 23 угоди - 7 з країнами «Групи семи», 15 з країнами, що приєдналися до декларації, а також з Європейським Союзом

Випробування угоди на практиці
"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею", - сказав Сікорський.
" й увійшли в польський приблизно на 40 секунд. Він визнав - такий короткий проміжок залишає Польщі мало часу для реагування."
"дилема полягає у тому, що якщо країна збиватиме ракети у власному повітряному просторі - уламки становитимуть загрозу для громадян та власності Польщі"

потужні безпекові угоди....
показати весь коментар
13.07.2024 08:15 Відповісти
полський цинзім, як він є. Не допомогти, щоб допомогти, а щоб збивали не на наші голови....
показати весь коментар
13.07.2024 17:33 Відповісти
Польша передала багато танків, літаків (передачу спочатку блокували США) - за що подяка

А тут з ракетами, чомусь думають...
Мабуть адміністрація США, забороняє це робити.

По Ф16, також переносяться терміни, кількість і т.п. -теж явно по вказівці

Саміт НАТО це підтвердив:
- "двері відкриті", Україна на шляху, тільки ніхто не знає якої довжини шлях;
- пакет допомоги 225млн, котрий не має техніки, окрім 1шт ППР Патріот, який анонсували двічі;
- знову обіцянка що Ф16 вже "летять"

і більше нічого...
показати весь коментар
13.07.2024 18:12 Відповісти
Польша розглядає, як наші ППО збивають ракети над нашою територією? ну добре, хай дивляться.
показати весь коментар
13.07.2024 08:18 Відповісти
Очевидно, що Польщі для швидшого "вивчення ідеї збиття" дуже не вистачає профілактичного прильоту Х-101 чи "Калібру" по їх найближчому місту, з руйнуваннями і трупами дітей та дорослих на вулицях.
показати весь коментар
13.07.2024 08:35 Відповісти
могли бы вынести свое ПВО на линию Одесса-Умань-Белая Церковь-Киев.
показати весь коментар
13.07.2024 08:35 Відповісти
Ніхто цього робити не буде. Одна ракета рашистів вже впала на голови пщецьких селян, закатрупивши одного чи двох. І тоді, очевидно що під тиском чи то з Вашингтона, чи то з офіційної Варшави, Україна визнала що це, нібито, ракета наших сил ППО, взяла вину на себе. Щоб не було ескалації, а імпотентне НАТО не змушене було реагувати.
показати весь коментар
13.07.2024 08:40 Відповісти
А пуйло зі своїми хенералами такі прорахувались по повній. Як би вони напали на Європу, минуючи нас, то поки б та НАТА й ЄС приймали рішення, узгоджували, розмірковували б над ескалацією..чекали ще на одобрямс США..то Європа реально - не за три доби, але за пару тижнів могла б опинитись під лаптями ватностану..

Але знаючи українців, ми б за них вписались без всіляких референдумів, самітів, меморандумів..
показати весь коментар
13.07.2024 08:48 Відповісти
Ніхто б ніколи не напав б на Нато тому що в тих багато ******** авіації та ракет... по друге про підготовку до такого нападу спочатку б знав Китай який має співпрацю штабів із штатами та обімн розвідувальною інформацією, навіть якби це проспало ЦРУ та Мі6
показати весь коментар
13.07.2024 09:41 Відповісти
Та ладна! Ви ще віруєте, що в мокш є якась логіка чи вони знайомі із самозбереженням? Чи сумніваєтесь, що їм там не дають щось на кшталт первітину, як у другу світову?? пуйло мавпує сталіна, все найгірше, що в того було.

Були б них мізки - і на нас не полізли б.
показати весь коментар
13.07.2024 12:41 Відповісти
Якби Україна готувалась до війни, рили укріплення, мобілізували резерв, ті ж клістрони повернули в 7 дивізіонів с300, зрадників на півдні контррозвідка б шукала.... Орки б не напали...

для них з тим що тут ніхто не готувався це виглядало як швидка операція на 2 тижня.... по друге з огляду на те що говорив наш посол в німеччині що нам давали час до ранку... захід також б проковтнув без ніяких важких наслідків для орків... якісь мабуть були підковерні розмови...
показати весь коментар
13.07.2024 13:52 Відповісти
мокшам по барабану, готувались ми до війни чи ні. Напали б все одно. 500 років вони нам спокою не дають. І доречі, війна в Україні не у 2022 році почалась. Он попередження ще з Тузли було.
показати весь коментар
13.07.2024 14:03 Відповісти
А польські фермери дозволять?
показати весь коментар
13.07.2024 09:13 Відповісти
Польща останнім часом нагадує саму себе часів "Жечі паспалітай"! Коли спалахнуло повстання під проводом Хмельницького чи часів Гайдамаччини І тоді й тоді виникала загроза безпеці країни В часи Хмельницького було оголошено "посполите рушення" ("народне ополчення") Однак польська шляхта не спішила воювать за "Ойчизну" - збиралася здебільшого в шинках та чекала коли "хтось" буде "дурнішим" ТОді дурнішими виявилися "литвини" Саме "полки литовські" та німецькі найманці стали основою карательного корпусу у війні в Україні У війні настав "паритет" Теж саме сталося й в часи Гайдамаччини Але тоді великої купи "дурних" не знайшли І Польща втратила державність
показати весь коментар
13.07.2024 09:47 Відповісти
Уявляю яка зараз паніка у Москві! Моцно узброєнне,бардзо гонорове Войско Польскіє вступає у бойові дії...ну а коли у діло увійдуть гранічниє рольнікі....Путін від жаху не злазитиме зі свого знаменитого чемоданчика для дорогоцінних фекалій....Жах!!
показати весь коментар
13.07.2024 09:52 Відповісти
Коли вже у цю Польщу прилетить? Так чекаю, аж зачекалася
показати весь коментар
13.07.2024 10:10 Відповісти
«Не рий яму іншому - сама в неї потрапиш»
показати весь коментар
13.07.2024 10:44 Відповісти
Це знов ти , генітально стурбований мастурбатор слів.

Не провокуй - не будеш послан накуй.
показати весь коментар
13.07.2024 11:15 Відповісти
угу, якщо злізеш з нього чи звільниш свою пащеку?
показати весь коментар
13.07.2024 11:25 Відповісти
Піди потрахайся, бо у тебе спермотоксикоз.

І ще одна порада: ніколи більше не підіймай лапу під моїм коментарем. Прокляну.
показати весь коментар
13.07.2024 11:39 Відповісти
а можна пані попросити (якщо в неї є такий талант), щоб 2 раза не вставати, проклясти цапів?
показати весь коментар
13.07.2024 17:38 Відповісти
смокчи прутня та не відволікайся дурепа.
показати весь коментар
14.07.2024 15:23 Відповісти
Це знову ти - мастурбатор слів, зі своїми генітальними фантазіями про прутні? Коли ти вже їх насмокчишся та залишиш мене, жінку, у спокої.
Ти просто ухилянт чи інвалід розумової праці?
показати весь коментар
14.07.2024 15:41 Відповісти
бруднорота наволоч, біжи до адмінів та настрочи кляузу, може попустить.
показати весь коментар
14.07.2024 15:45 Відповісти
Я бачу, що у тебе кожну неділю зриває дах на мене. Так буде регулярно у майбутньому, чи лише коли ти у запої ?

Може мені попросити Адміна тебе деактивувати, щоб ти луснув від ненависті до жінок та позбавив мене своїх брудних вававивержень?
показати весь коментар
14.07.2024 15:49 Відповісти
неадекватна, сама перечитай свої виверження і зроби висновки у кого та що зриває.
показати весь коментар
14.07.2024 15:59 Відповісти
Ти хворий маніяк несексуальний, який майже в усіх своїх коментарях пише про геніталіі і це все є доказом у твоїй стрічці.

Ти мене обзиваєш та провокуєш у той час, коли усі нормальні трампізди ламають сокири у коментарях, а ти як неадекватний сектант-трампіст псуєш мені настрій та отримуєш від цього задоволення. Пішов геть, провокатор-мастурбатор.
показати весь коментар
14.07.2024 16:06 Відповісти
бруднорота наволоч, запхни собі поглибше свою маячню.
показати весь коментар
14.07.2024 16:10 Відповісти
Гівнометний барабан! Піди на Раду Форумчан та відбарабань на мене, як ти це регулярно робиш, тільки не забудь звинуватити мене у переслідуванні тебе. Та запхни вже собі що-небудь куди-небудь , бо у тебе реально з цим проблеми.
показати весь коментар
14.07.2024 16:19 Відповісти
як скажеш безпринципна давалка.
показати весь коментар
14.07.2024 16:28 Відповісти
Ти реально маніяк несексуальний та недороблений.
показати весь коментар
14.07.2024 16:34 Відповісти
Ти вже пішов на Раду Форумчан «дупою до гори»(с) Ig Shu , чи вже очкуєш?
показати весь коментар
14.07.2024 16:39 Відповісти
що коза, палаєш?
показати весь коментар
14.07.2024 16:43 Відповісти
Шо козел, очкуєш?
показати весь коментар
14.07.2024 16:53 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 16:55 Відповісти
Це інформаційний шум.
З технічного боку сусіди користуються своїми ланками для взаємодії та координації.
Їм не має сенсу деградувати до нашого рівня, нам до них рости майже покоління треба.
За країни типу Японії, де швидкісні потяги більше 70 років взагалі питання не стоїть.
Проще кажучи, не полетить літак іноземної флоту в хаос та перекидання відповідальності.
показати весь коментар
13.07.2024 10:19 Відповісти
Розглядають вони. Порозглядають тиждень-другий, а потім з чистою совістю вкотре скажуть: ні, бо то буде ескалація. Повилазило б вам, абощо!
показати весь коментар
13.07.2024 10:51 Відповісти
... коли буде ба-бах,тоді може розглянуть сцикуни.
показати весь коментар
13.07.2024 10:56 Відповісти
Под микроскопом?
показати весь коментар
13.07.2024 11:08 Відповісти
Да? А Зезедент уже объявил об этом как о случившемся факте. Непонятно...
показати весь коментар
13.07.2024 11:51 Відповісти
Они не торопятся что бы как можно больше украинцев бежало в Польшу что бы вкалывать на ихних фермеров.
показати весь коментар
13.07.2024 13:45 Відповісти
Цей лях, як зажди віками, лукавить. По-перше, вони сикуни (як і мадяри, болгари, словаки, мамалижники), по -друге їм ніхто цього не дозволить, оскільки їх з вищеназваними "бойовими побратимами" (на біду Альянсу) "вступили " в НАТО. А тепер на берегах Потомаку, Рейну і Темзи чухають потилиці, щоб ці новоспечені союзники чого не зварганили. Наприклад - почали збивати російські дрони, ракети чи літаки над Україною...
показати весь коментар
13.07.2024 14:37 Відповісти
 
 