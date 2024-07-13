Польща розглядає питання збиття російських ракет над Україною, - глава МЗС Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Сікорський зазначив, що ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею", - сказав Сікорський.

За його словами, деякі російські ракети, недалеко від польського кордону, перетнули повітряний простір Білорусі й увійшли в польський приблизно на 40 секунд. Він визнав – такий короткий проміжок залишає Польщі мало часу для реагування.

Однак пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі. Сікорський зауважив, що дилема полягає у тому, що якщо країна збиватиме ракети у власному повітряному просторі – уламки становитимуть загрозу для громадян та власності Польщі.

За його словами, українці не проти, щоб Польща збивала ракети над українською територією. Він вважає збивання Польщею ракет ще над Україною "самозахистом" і наразі це лише ідея.

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року під час масованої ракетної атаки на Україну ракета впала в Польщі, вбивши двох людей.

