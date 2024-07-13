Польща розглядає питання збиття російських ракет над Україною, - глава МЗС Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.
Сікорський зазначив, що ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.
"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею", - сказав Сікорський.
За його словами, деякі російські ракети, недалеко від польського кордону, перетнули повітряний простір Білорусі й увійшли в польський приблизно на 40 секунд. Він визнав – такий короткий проміжок залишає Польщі мало часу для реагування.
Однак пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі. Сікорський зауважив, що дилема полягає у тому, що якщо країна збиватиме ракети у власному повітряному просторі – уламки становитимуть загрозу для громадян та власності Польщі.
За його словами, українці не проти, щоб Польща збивала ракети над українською територією. Він вважає збивання Польщею ракет ще над Україною "самозахистом" і наразі це лише ідея.
Нагадаємо, 15 листопада 2022 року під час масованої ракетної атаки на Україну ракета впала в Польщі, вбивши двох людей.
НАТО не видає дозволів, чи заборон
та не відняло у країн суверінітет на прийняття власних рішень
вони можуть тільки обговорити ці шаги
з таким підходом, передача любої зброї Україні, країною учасником НАТО - також можна розцінювати "як пряму участь"
Проте про зброю ніхто дозволів не давав, та всі промовчали
Якщо потрібні дозволи від НАТО, навіщо підписувати безпекові угоді - котрі не будуть працювати без дозволу
Недавно іран та інші запустили по ізраїлю ракети та безпілотники
США та інші країні збивали їх над територією інших країн - не питаючи дозволу, що уламки будуть падати, на не причетні країни.
Також ніхто не отримав дозвіл в рамках НАТО, на ці дії від всіх членів НАТО - тобто потенційно втягували блок НАТО у війну
Як таке можливо?
А коли США за часів Трампа розбомбили російські чвк в сирії
Також дозволу у НАТО ніхто не питав, та не чекав поки війська зійдуться в двобої - винищили на випередження, просто за рішенням президента
Хоча втягували НАТО невідомо в що.
Наразі 17 країн мають цей статус: Афганістан, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс. Тайвань має переваги такого ж статусу без його офіційного визначення.
Цей статус, повідомляють в американському дипломатичному відомстві, є «потужним символом міцних відносин зі США» і може надавати такі переваги в оборонній та безпековій сферах:
Можливість позичати необхідні для спільних досліджень і розвитку матеріали та устаткування.Можливість розміщення військових резервних запасів на території країни поза військовими об'єктами США.Можливість укладати угоди щодо спільного забезпечення тренування на двостороній і багатосторонній основах, якщо угода є взаємною і передбачає відшкодування прямих витрат США.Для країн південного і південно-східного флангу НАТО - можливість на пріоритетній основі отримувати надлишкові оборонні матеріали.Можливість закупівлі *********** зі збідненим ураном.Можливість укладати меморандуми про взаєморозуміння чи інші угоди з Міністерством оборони США про спільні оборонні дослідження.Компанії з країн із цим статусом можуть, як і компанії з країн НАТО, змагатись за контракти на ремонт і підтримку обладнання Міністерства оборони США за кордоном. Дозволяє фінансування закупівлі устаткування з виявлення вибухівки та інших антитерористичних досліджень в рамках Робочої групи Міністерства оборони США з технічної підтримки.
Якщо нападуть на США, за допомогу союзнику поза НАТО,
то НАТО повинно допомагати США чи ні?
Якщо повинно, то чи узгоджували США зо всіма країнами НАТО свої дії, котрі не стосуються НАТО, та можуть втягнути весь блок НАТО у війну?
Якась дивна логіка "поки дозвіл не дасть НАТО. А НАТО не дасть, бо це пряма участь у війні проти кацапа.", в одному випадку це пряма участь у війні, та без дозволу НАТО
А в іншому, можна без дозволу НАТО, тому що це союзник одного з членів НАТО, но не союзник блока НАТО
https://ru.slovoidilo.ua/2024/06/25/novost/mir/belom-dome-zayavili-naznachenii-eshhe-odnoj-strany-soyuznikom-ssha-nato 25 июня 2024 - США объявили еще одну страну основным союзником вне НАТО
Випробування угоди на практиці
" й увійшли в польський приблизно на 40 секунд. Він визнав - такий короткий проміжок залишає Польщі мало часу для реагування."
"дилема полягає у тому, що якщо країна збиватиме ракети у власному повітряному просторі - уламки становитимуть загрозу для громадян та власності Польщі"
потужні безпекові угоди....
А тут з ракетами, чомусь думають...
Мабуть адміністрація США, забороняє це робити.
По Ф16, також переносяться терміни, кількість і т.п. -теж явно по вказівці
Саміт НАТО це підтвердив:
- "двері відкриті", Україна на шляху, тільки ніхто не знає якої довжини шлях;
- пакет допомоги 225млн, котрий не має техніки, окрім 1шт ППР Патріот, який анонсували двічі;
- знову обіцянка що Ф16 вже "летять"
і більше нічого...
Але знаючи українців, ми б за них вписались без всіляких референдумів, самітів, меморандумів..
Були б них мізки - і на нас не полізли б.
для них з тим що тут ніхто не готувався це виглядало як швидка операція на 2 тижня.... по друге з огляду на те що говорив наш посол в німеччині що нам давали час до ранку... захід також б проковтнув без ніяких важких наслідків для орків... якісь мабуть були підковерні розмови...
З технічного боку сусіди користуються своїми ланками для взаємодії та координації.
Їм не має сенсу деградувати до нашого рівня, нам до них рости майже покоління треба.
За країни типу Японії, де швидкісні потяги більше 70 років взагалі питання не стоїть.
Проще кажучи, не полетить літак іноземної флоту в хаос та перекидання відповідальності.