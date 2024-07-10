УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10857 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 021 94

Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - міністр оборони Косіняк-Камиш

ракети

Польща не збиватиме російські ракети, які летять над територією України, якщо НАТО не схвалить відповідне рішення.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що Україна тривалий час висловлювала сподівання на участь Польщі у захисті її повітряного простору, але Варшава не буде одноосібно ухвалювати відповідні рішення.

"Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення", - пояснив Косіняк-Камиш.

Читайте: Питання про прийом України до НАТО має бути обумовлене лише одним – волею українського народу, - Дуда

Також він додав, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

"Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території Республіки. Тоді це наше рішення", – зазначив Косіняк-Камиш.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет та дронів над повітряним простором України.

Читайте: Туск допустив передачу додаткових МіГів Україні, якщо союзники знайдуть їм сучаснішу заміну

Автор: 

НАТО (6563) Польща (8636) ракети (4078)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Якщо НАТО між війною і ганьбою вибирає ганьбу, він отримає й війну, й ганьбу».
показати весь коментар
10.07.2024 21:59 Відповісти
+19
Без рещения НАТО они и над своей територией бояться ракеты сбивать...
показати весь коментар
10.07.2024 22:00 Відповісти
+16
Та вона не збивання кацапськи ракети коли вони падають на неі та вбивають поляків ! ! !

Сцикуни.
показати весь коментар
10.07.2024 21:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо НАТО між війною і ганьбою вибирає ганьбу, він отримає й війну, й ганьбу».
показати весь коментар
10.07.2024 21:59 Відповісти
Да не лякайте ви НАТО війною ,просто повернеться "Доктрина Брєжнєва " відносно колишніх союзних республік колишнього СССР (крім країн Балтії ).
показати весь коментар
10.07.2024 22:42 Відповісти
при чем тут нато? это просто поляки ссцыкуны и показывают свою "храбрость" против русни
показати весь коментар
10.07.2024 23:48 Відповісти
Ага біжать поперед одного , сша в перших рядах
показати весь коментар
10.07.2024 23:54 Відповісти
сша никуда не бежит она использует ситуацию в свою пользу у них свой электорат о котором нужно заботится..
показати весь коментар
11.07.2024 00:04 Відповісти
Не переживайте за НАТО, кацапи навіть дивитися погано в їх бік бояться. А те, що гавкають, так і собка гавкає, коли щось велике далеко. Краще було переживати за Україну, коли Херпіду після 2019 року не їздив на саміти НАТО, навіть не призначав три роки туди нашого предствника. Все хотів сподобатися пуйлу. Цього не бачили?
І правильно сказав міністр оборони Польщі, бо вони відповідють перед НАТО, а НАТО перед ними.
показати весь коментар
11.07.2024 07:10 Відповісти
Та вона не збивання кацапськи ракети коли вони падають на неі та вбивають поляків ! ! !

Сцикуни.
показати весь коментар
10.07.2024 21:59 Відповісти
Вірно,сцикуни! Але ж які бардзо гонорові!
показати весь коментар
10.07.2024 22:01 Відповісти
що э то э
показати весь коментар
10.07.2024 22:34 Відповісти
Без рещения НАТО они и над своей територией бояться ракеты сбивать...
показати весь коментар
10.07.2024 22:00 Відповісти
Знову ЗЕ розвів як лохів бо він не лох
показати весь коментар
10.07.2024 22:00 Відповісти
Саме так, знову лапші навішав. А є ж такі, що в це повірили
показати весь коментар
10.07.2024 22:04 Відповісти
З давніх давен нам добре відомо,що Войско Польскіє бардзо гонорове але....трусовате...
показати весь коментар
10.07.2024 22:00 Відповісти
"Прадалжайте наблюдєніє"
показати весь коментар
10.07.2024 22:02 Відповісти
В вас є бойові фермери, їм ні рішень ні дозволів не потрібно
показати весь коментар
10.07.2024 22:02 Відповісти
не схвалить. Бо проти будуть США, Німеччина і Угорщина. Якби в НАТО була ще і Сербія, то і вона теж проти.
показати весь коментар
10.07.2024 22:02 Відповісти
а над Польщею дозвіл НАТО маєте?
показати весь коментар
10.07.2024 22:03 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2024 22:05 Відповісти
Едут молодняк разводить на здравый движ Париж?😂
показати весь коментар
11.07.2024 01:17 Відповісти
Потужні сусіди….
показати весь коментар
10.07.2024 22:06 Відповісти
Логічно. Це було б прямим вступом Польщі у війну.
показати весь коментар
10.07.2024 22:08 Відповісти
Так по рассказам официальных лиц РФ, они уже давно воюют с НАТО...
показати весь коментар
10.07.2024 22:10 Відповісти
какая в сраку война ?- это была бы помощь соседу который прикрывает польскую трусливую дупу !
показати весь коментар
10.07.2024 23:53 Відповісти
.... якби поляки збивали ті цілі над теріторією орди. А так це допомога.
показати весь коментар
11.07.2024 00:32 Відповісти
Значить коли США і Йорданія збили іранські ракети що летіли на Ізраїль - вони вступили в війну з Іраном? 🤡
показати весь коментар
11.07.2024 09:45 Відповісти
Над своєю територією можна збивати що завгодно.
показати весь коментар
11.07.2024 10:25 Відповісти
Не пригадую щоб американці мали якісь території на Ближньому Сході
показати весь коментар
11.07.2024 10:34 Відповісти
США і над Польщею можуть збивати, якщо поляки не проти. Це не вступ у війну, оскільки ні Польща, ні Йорданія не ведуть війну.
показати весь коментар
11.07.2024 10:41 Відповісти
Так і рашка з Україною війну не ведуть. У рашки СВО а у нас якийсь воєнний стан. В Ізраїлі теж воєнний стан, здається.

Коротше, було би бажання. А все решта - відмазки.
показати весь коментар
11.07.2024 10:45 Відповісти
А если они зерном будут загруженны?
показати весь коментар
10.07.2024 22:11 Відповісти
НАТа прадалжаєт праізвадіть нєпраізволнає мочєіспусканіє...
показати весь коментар
10.07.2024 22:11 Відповісти
Сцикуни і виродки терпіли треба буде пшекам це пригадати терпіли
показати весь коментар
10.07.2024 22:21 Відповісти
да терпилами были - сцыкунами и подохнут..
показати весь коментар
10.07.2024 23:54 Відповісти
Якщо альянс не ухвалить рішення застосовувати пяту статтю коли русофашисто полізуть на польщу,то що будете робити поляци?Думаю нікуя ви робити не будете,просто сїбетесь...
показати весь коментар
10.07.2024 22:27 Відповісти
За планом "Швидкий відступ за Віслу"
показати весь коментар
10.07.2024 22:46 Відповісти
Потім за Одру. А вже там як піде.
показати весь коментар
10.07.2024 22:57 Відповісти
Це не новина. Нема спавжнього президента, а із цим просроченим з першого дня його ставлення Україна почала хворіти,слабнути і це була спокуса для орків.
показати весь коментар
10.07.2024 22:29 Відповісти
Отакої. А іксперди вже коментували, аж всиралися...
показати весь коментар
10.07.2024 22:28 Відповісти
Потужні безпекові домовленості
показати весь коментар
10.07.2024 22:29 Відповісти
Класика зеленого жанра
показати весь коментар
11.07.2024 01:18 Відповісти
А поцілять ? Чи знову ... "не побачать" ? ***** розкусив НАТО - піздоболи. І буде робити, що йому заманеться. Без ядерної зброї, яку він сам боїться.
показати весь коментар
10.07.2024 22:31 Відповісти
Польща не ЮК, тільки фури та автобуси блокувати можуть
показати весь коментар
10.07.2024 22:39 Відповісти
От хоч хтось в тому НАТО може пояснити, яким чином збиття кацапських ракет над Україною може спричинити якусь ескалацію? І що ж таке страшне кацапи мають зробити у відповідь на такі дії, що НАТО так сситься?
показати весь коментар
10.07.2024 22:39 Відповісти
пампесы польские пора менять - на максимальный размер. а то запашок на всю Европу
показати весь коментар
11.07.2024 00:06 Відповісти
І путін те ж саме говорить.
показати весь коментар
10.07.2024 23:25 Відповісти
сгинь падло кацапское - Украина вас тварей руснявых - давила, давит и будет давить
показати весь коментар
11.07.2024 00:12 Відповісти
Розкажи про війну Америки з В'єтнамом - співвідношення сил та результат.
показати весь коментар
11.07.2024 06:58 Відповісти
Так В"єтнаму по- справжньому допомагав СССР новим озброєнням , а не так як нам допомагає Захід ,по краплині і в більшості застарілим озброєнням ,і на території Південного В"єтнаму (фактично в тилу американський військ )воювали добре озброєні і вишколені партизани ,чому сприяли і природні умови ( а не так як в нас міфічний буданівський "Атеш"),та й населення В"єтнаму майже вдвічі більше ніх в Україні ,так що співвідношення було набагато паритетніше( близько 1 до 2 на користь американців ),ніж у нас як у нас мінімум 1до 5 на користь кацапів ,і головне США далеко від В"єтнаму ,що заважало американцям швидко перекидати свіжу живу силу і озброєння ,а рашка знаходиться на уміжній території і має можливість швидко перекидати свіжу живу силу і озброєння ,так що не рівняйте одне з іншим.
показати весь коментар
11.07.2024 07:29 Відповісти
****** сцикливі ляхи.
показати весь коментар
10.07.2024 22:46 Відповісти
А удруг скалкі у садочок дитчий? А удруг збивати щось???А польсько войсько???? Воїни "Чуда на Віслі" енурєз схопили разом?
показати весь коментар
10.07.2024 22:52 Відповісти
Незрозуміло тільки який дурень озвучив що Нато збиватиме ракети раші?
показати весь коментар
10.07.2024 22:56 Відповісти
Ми рвемося до ТЕГО НАТО, яке стримувало дебілів. Не тойтепер Миргород, Хорол- річка не та)
показати весь коментар
10.07.2024 22:57 Відповісти
кто это рвется до НАто ? ЗЕмрак архамия? ты в своем уме?
показати весь коментар
11.07.2024 00:09 Відповісти
Правильно, нужно сначала запланировать самммит, собраться всем и все детально обсудить: а действительно ли это российская ракета, а летит ли она с целью попасть в поляка или может у нее другие намерения и т.д. Напомнило старый анекдот:

На семью нападает грабитель.

Демократ: "Послушайте, не могли бы вы рассказать, что именно вас беспокоит? Может, я могу как-то помочь вам? Что я могу сделать, чтобы вы избавились от желания ограбить мою семью?"

Республиканец (достает пистолет): "Если ты не уберешься отсюда прямо сейчас, я выстрелю!"

Южанин (выхватывает дробовик): Bang,Bang!. Дочка южанина: "Папа, это был Смит энд Вессон?"
показати весь коментар
10.07.2024 22:59 Відповісти
То навіщо зелена шобла тиждень пускала дим в очі нам?
показати весь коментар
10.07.2024 23:00 Відповісти
Все логічно, вони розцінюють це як пряму участь у конфлікті з парашинцями, а там привіт 5 стаття, та ж сама Румунія не збиває Шахеди які часом падають на їхні села, а кацапи спецом ведуть драндулети "кордоном" щоб унеможливити роботу по цілям з кулеметів та стрілкотні.
показати весь коментар
10.07.2024 23:05 Відповісти
ничего не логично - что поляки ссцыкуны по жизни - только и могут что наших беженцев обижать
показати весь коментар
11.07.2024 00:14 Відповісти
Якии ловкии хід поляків - Орбан ніколи не дасть добро
показати весь коментар
10.07.2024 23:07 Відповісти
Самое время вспомнить Родезию и ЮАР когда ООН совместно с СССР давили на них чтоб те допустили негров до власти. В результате белые ограблены и изнасилованы а в этих странах бардак и нищета. Запад отравлен марксистами. И у них какой то свой план.
показати весь коментар
10.07.2024 23:09 Відповісти
Так сьогодні ж ніби наймарксистніші марксисти - це кєтайози? Чи нє? Нажаль, не володію кєтайською і не можу прочитати "маніфест комуністичної партії кєтая". Той маніфест мабуть починається так: "привід шкандибає Європою, привід вузькоокий"...
показати весь коментар
10.07.2024 23:18 Відповісти
Как и следовало ожидать. НАТО ссыкуны.
показати весь коментар
10.07.2024 23:14 Відповісти
Ніхто не хоче помирати за "ліберте, еґаліте, фратерніте". І кожен упевнений, що "в разі чого" пограбований, зґвалтований, вбитий буде не він (бо він весь такий успішний та багатий), а хтось інший...
показати весь коментар
10.07.2024 23:24 Відповісти
при чем тут нато? это поляки балаболы диванные бойцы
показати весь коментар
11.07.2024 00:07 Відповісти
Ляху вірити, себе не поважати!
Бздунам ляхам нема віри, доказано мільйони раз.
показати весь коментар
10.07.2024 23:27 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2024 23:56 Відповісти
"Також він додав, що такого консенсусу в немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту."

Ганьба Байдену!
показати весь коментар
10.07.2024 23:29 Відповісти
не пести ботва кацапская - Байден тебе клоуна кремлевского выбрал в президенты?
показати весь коментар
11.07.2024 00:08 Відповісти
Це 5-та стаття? Те саме НАТО? Літають рокети? Ми обережно їх не чіпатимо!
показати весь коментар
10.07.2024 23:32 Відповісти
Тоді приймайте рішення, зараз відбувається самміт.
показати весь коментар
10.07.2024 23:37 Відповісти
Не вміє... Хфермєри, сєр....
показати весь коментар
10.07.2024 23:37 Відповісти
Польща! Збивати? Матка Полтська Ченстоховська!!! А влучам ???? Ніц НАТЫ нє стане(((
показати весь коментар
10.07.2024 23:42 Відповісти
Мужнє та виверенне рішення. У НАТО набрали справжніх воїнів.... Сорри фінам та шведам - схоже не туди вони хтіли(
показати весь коментар
10.07.2024 23:52 Відповісти
А за великим рахунком - воно полякам треба ? Нехай це вирішує керівництво НАТО.
показати весь коментар
10.07.2024 23:55 Відповісти
Хорошо устроились - мы бы очень хотели , но ната не разрешает . Ната - это 33 попугая , какая нибудь кремлёвская консерва обязательно будет против .
показати весь коментар
10.07.2024 23:57 Відповісти
Ніхто і не сумнівався. Що ж ви такі безхребетні?
показати весь коментар
11.07.2024 00:13 Відповісти
то вам не руцЬке зерно продавати і українське на землю висипати
то ракета, А вона летить, і швидко.
войско польське на роверах, вшистко моторизовАне
показати весь коментар
11.07.2024 00:20 Відповісти
Поляки налякані. Аж до всирачки
показати весь коментар
11.07.2024 05:48 Відповісти
Та сама риторика "допомогальників".В душі ми з вами,але практично допомогти не в змозі...
показати весь коментар
11.07.2024 07:14 Відповісти
Щось вони плутають. Не наводять юридичні підстави, з міжнародного права (конкретний закон, угода, параграф), що забороняє збивати болотну ракету (непилотований шмат металлу, без розпізнавальних знаків, невідомого походження) який незаконно пересувається над Ужгородом. Мабуть, таких підстав-заборон не існує? Сами собі придумали якісь незаконні обмеження.
показати весь коментар
11.07.2024 08:21 Відповісти
 
 