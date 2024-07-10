Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Польща не збиватиме російські ракети, які летять над територією України, якщо НАТО не схвалить відповідне рішення.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він зазначив, що Україна тривалий час висловлювала сподівання на участь Польщі у захисті її повітряного простору, але Варшава не буде одноосібно ухвалювати відповідні рішення.

"Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення", - пояснив Косіняк-Камиш.

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Також він додав, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

"Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території Республіки. Тоді це наше рішення", – зазначив Косіняк-Камиш.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет та дронів над повітряним простором України.

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