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Новости Война
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Москва ответит, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, - МИД РФ

іскандер,балістика

Россия даст ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения... то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Также читайте: Наступление Украины на Курщину не меняет антиэскалационную позицию Запада, - МВД Польши

Автор: 

МИД РФ (1665) Польша (8405) россия (95413)


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Топ комментарии
+81
Заборонить показувати на новий рік " С льохкім паром" з Барбою Брильською?
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19.08.2024 17:15
+64
Ось таким нікчемним блефом кацапи і залякують європейців роками. А ті ведуться.
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19.08.2024 17:16
+39
Оце ви блін ізвєрг!
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19.08.2024 17:20
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Відповість згідно наявного місця в ******** валізці
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19.08.2024 17:14 Ответить
Да судя по выражению того что у людей незывают лицом - к Пу по прозвищу Ху охрана чемоданы тягает без остановки.
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19.08.2024 18:58 Ответить
Та вони ніколи цього не робили і робить не будуть бо обісцялись з початку війни в Україні і шкодять тільки Україні
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19.08.2024 19:46 Ответить
Каким образом Москва ответит? По Польше пульнет?
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19.08.2024 17:15 Ответить
почнем з того, що рашка не зможе прослідкувати хто збив
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19.08.2024 17:49 Ответить
Заборонить показувати на новий рік " С льохкім паром" з Барбою Брильською?
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19.08.2024 17:15 Ответить
Оце ви блін ізвєрг!
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19.08.2024 17:20 Ответить
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19.08.2024 20:33 Ответить
А чом би й ні? Дурного глузду лаптям і не на таке стане!
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19.08.2024 23:21 Ответить
Ось таким нікчемним блефом кацапи і залякують європейців роками. А ті ведуться.
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19.08.2024 17:16 Ответить
Бо сцикливі
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19.08.2024 17:25 Ответить
А где лощадь с машкой?
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19.08.2024 17:16 Ответить
В загулі 😁
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19.08.2024 17:36 Ответить
Кінь свою роботу знає катерину кінь і машку кінь
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19.08.2024 17:36 Ответить
Машко вчора віджигало...
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19.08.2024 23:26 Ответить
...а старий шкап десь ціхо хрумтить галюциногенним вівсом... аби згодом видати щось таке, від чого ми хором повивалюємо мови з ротів - .
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19.08.2024 23:31 Ответить
Так це ж півЄнтівний удар! Ані лЄтЬЄлі на Польщу от вони півлЄнтівно і будуть збивати
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19.08.2024 17:16 Ответить
не було б так смішно , аби не було так сумно(( Західніше кордону України нажаль одні сцикуни
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19.08.2024 17:17 Ответить
В черговий раз витре соплі.
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19.08.2024 17:17 Ответить
а як це довести? коли є така гра "нас там нєт"
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19.08.2024 17:17 Ответить
ану ж
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19.08.2024 17:19 Ответить
"...директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін ..." (с) ( майже Альберт Клячкін ... )
Це який "рівень" відповіді ? Щось між зАХаровой та дімОНОм ? ( ці двоє , мабуть , десь з перепою не вийшли )
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19.08.2024 17:23 Ответить
Росія дасть відповідь, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною, на КОТРУ отримає відповідь блоку НАТО
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19.08.2024 17:23 Ответить
Свинорилі так і випрашують кілька залпів томагавків по своїй кислобздійщині
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19.08.2024 17:24 Ответить
Ах у е ть!!! Ескалацией уже считается перехват ракет которые летят в сторону Польши- страны НАТО. Тоесть если ***** запустит ракеты по Польше, та должна убедиться и не сбивать пока ракеты не ударят по Варшаве а то будет ескалация? А может ***** будет и нам угрожать чтобы мы не сбивали ракеты, а так же не пригибались и не уворачивались от пуль и снарядов а то ***** обидется и будет ескалация? Что дальше? ***** будет требовать чтобы нас подержали пока оно нас будет бить?
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19.08.2024 17:24 Ответить
Мабуть знову відмовляться купувати польскі яблука . Польща цього дійсно не переживе..
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19.08.2024 17:26 Ответить
Ще одна коричнева лінія ?
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19.08.2024 17:31 Ответить
Путя насрёт в чемодан?
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19.08.2024 17:33 Ответить
А в итоге, после нашей Победы, кацапы будут парировать, мол, пыня такого сказать не мог, бо в это время оттягивался во фризере морга.
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19.08.2024 17:35 Ответить
Європейські куколди сглотнуть і занепокояться
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19.08.2024 17:37 Ответить
Коли вони над Польщою не збивають - то за шо мова
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19.08.2024 17:38 Ответить
Если у НАТО есть яйца, то думаю логично было бы сбивать ракеты.
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19.08.2024 17:39 Ответить
Кацапні просто треба вирізати язики !!!!Підла наволочь , яка взяла моду всім загрожувати !
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19.08.2024 17:42 Ответить
Мені колись один казав - путін хто угодна, но нє дурак! і ось таке... -
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19.08.2024 17:43 Ответить
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19.08.2024 17:46 Ответить
Ага, вилізе мєдвєдєв і дихне ''перегаром''. Ну може ще пику страшну покаже.
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19.08.2024 17:46 Ответить
Для декого такий ******** випад був би спонуканням до дії.
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19.08.2024 17:48 Ответить
На захоплення Курської області вже відповіли. 😁
Повними портками...
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19.08.2024 17:50 Ответить
відповість, кацапйо, відповість. Прийде час і відповість пся крев за все!
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19.08.2024 17:50 Ответить
Ніяким чином голодупі мокші не можуть відповісти НАТО.
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19.08.2024 17:51 Ответить
Тяпкін особисто зробить глибокий мінет…
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19.08.2024 18:00 Ответить
Цілком конкретно вони в калюжу пукнуть
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19.08.2024 18:03 Ответить
касапи смокчіть салупу піьотра вялікага
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19.08.2024 19:11 Ответить
у зеленского научились? ПОТУЖНО відповідать!
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19.08.2024 18:05 Ответить
Напугала гола дупа касапа їжака,..
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19.08.2024 18:05 Ответить
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19.08.2024 18:09 Ответить
Дайте Тяпкіну-сєльодкі.
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19.08.2024 18:14 Ответить
З молоком...
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19.08.2024 18:21 Ответить
мосьКВА ідьот *****. небо України це небо України а не якесь кнурособаче небо. попросимо Польщу його прикрити - навіть попереджати кнурособак не треба.
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19.08.2024 18:16 Ответить
Тіпа ракета це їх майно ...Отже їх майно наносить збитки ..Чудово . Закомкнтуйте цю заяву до судового позову про репарації
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19.08.2024 18:28 Ответить
Про що вони думають? ЗСУ на Курщині не повинні бути, а вони там. Так що "авантюра " збиття ракет орків країнами НАТО на черзі
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19.08.2024 18:30 Ответить
Перехватят польские над Россией?
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19.08.2024 18:35 Ответить
Прийде час - відповість за Катинь, Твер та Харків......
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19.08.2024 18:36 Ответить
Як? Носом в сраку?
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19.08.2024 18:37 Ответить
Орки малюють нову червону лінію а захід робить вигляд що боїться і був повід дальше торгувати з рашею та вести політику неескалації... Польща великий хаб для обходу санкцій через Білорусь
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19.08.2024 18:41 Ответить
если поляки будут сбивать ракеты ***** в.в. то будет полный мандец --- ***** начнет бамбить варонеж а свиньи кадырова будут бежать под песню ..нас не дагонят..
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19.08.2024 19:13 Ответить
і не ьоїться отвєточки НАТО
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19.08.2024 19:27 Ответить
Московія у відповідь звеликим шумом проковтне нові реалії.
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19.08.2024 19:35 Ответить
ляхи і над собою сцуть збивати
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19.08.2024 20:09 Ответить
попович, пшел в рязань, там ной )
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19.08.2024 21:16 Ответить
Дайте вгадаю як відповість: ще більше сирійців пустить через Білоруську область?
А що? Ісламські нелегали чудова тактична зброя. Подивіться що вони зробили з Великою Британією, Швецією(можна добавити ще Канаду) і це я мовчу про Німеччину з турками, Францію з африканцями які вже дисятиліття годують лінивих, не бажаючих працювати імігратів з податків які могли б піти на покращення життя своїх громадян.
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19.08.2024 20:43 Ответить
какой ужас ))) интересно какой пук издаст этот самый жалкий в истории человечества агрессор? Поноет в ООН? )))
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19.08.2024 21:15 Ответить
поляки вже давно засцяли починаючи з літака качинського закінчуючи розсипання українського збіжжя .
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19.08.2024 21:17 Ответить
Кому має бути лячно - ЗСУ чи фермерам?
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19.08.2024 21:23 Ответить
Шизофреничний світ.
Чому всі язики засунули в ОПу?
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19.08.2024 21:24 Ответить
Бл@дь!..
Невже на росії остаточно і безповоротно перевелися притомні люди?! Ну невже так тяжко ******** цеглиною по облізлій макітрі одне при3,14здулувате *****?..
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19.08.2024 23:38 Ответить
цікаво, і що вони зроблять? начнуть бомбити варшаву у відповідь?
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20.08.2024 02:08 Ответить
 
 