Москва ответит, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, - МИД РФ
Россия даст ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.
Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения... то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.
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Це який "рівень" відповіді ? Щось між зАХаровой та дімОНОм ? ( ці двоє , мабуть , десь з перепою не вийшли )
Повними портками...
А що? Ісламські нелегали чудова тактична зброя. Подивіться що вони зробили з Великою Британією, Швецією(можна добавити ще Канаду) і це я мовчу про Німеччину з турками, Францію з африканцями які вже дисятиліття годують лінивих, не бажаючих працювати імігратів з податків які могли б піти на покращення життя своїх громадян.
Чому всі язики засунули в ОПу?
Невже на росії остаточно і безповоротно перевелися притомні люди?! Ну невже так тяжко ******** цеглиною по облізлій макітрі одне при3,14здулувате *****?..