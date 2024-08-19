Москва ответит, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, - МИД РФ

Россия даст ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения... то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, которые направляются к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

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