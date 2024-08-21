Прем’єр Індії Моді під час візиту до Києва поділиться перспективами врегулювання війни

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва у п'ятницю, 23 серпня, планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Моді зазначив, що у Києві він "поділиться перспективами" щодо мирного розв'язання "конфлікту України та Росії".

Крім того, прем’єр Індії намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моді у Польщі обговорить, зокрема, ситуацію в Україні, - ЗМІ

"Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", - наголосив Моді.

Політик відвідає Україну в п'ятницю, 23 серпня, після дводенного візиту до Польщі.

Візит Моді стане першим візитом індійського прем'єр-міністра до України з часу встановлення дипломатичних відносин 30 років тому.

Читайте також: Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня: відбудуться переговори із Зеленським, - ОП