Прем’єр Індії Моді під час візиту до Києва поділиться перспективами врегулювання війни
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва у п'ятницю, 23 серпня, планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Моді зазначив, що у Києві він "поділиться перспективами" щодо мирного розв'язання "конфлікту України та Росії".
Крім того, прем’єр Індії намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю з Україною.
"Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", - наголосив Моді.
Політик відвідає Україну в п'ятницю, 23 серпня, після дводенного візиту до Польщі.
Візит Моді стане першим візитом індійського прем'єр-міністра до України з часу встановлення дипломатичних відносин 30 років тому.
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У нього є чим займатися - Кашмір.
Там все просто - треба пепестати стріляти, відвести війська, розмінувати проходи та запустити шатли.
Досвід є...
"У тому, що Індію вважають країною, економіка якої зростає найшвидше у світі, є передусім заслуга саме керівника уряду. Хоча показники бідності і безробіття в країні і далі лишаються на високому рівні, Моді обіцяє, що до 2047 року, до 100-річчя незалежності Індії, країна стане однією з найсильніших на планеті."
BBC
З іншого боку, не уявляю, як вони там примудрилися у такій антисанітарії 1,5 млрд народити і виживати ??
Цар циган хоче всім сподобатися і цим візитом хоче собі заробити прощення від Вашингтону і ЕС за свої обійми з Путіним, коли кацапи по дитячій клініці вдарили. Путім зовсім не дебіл - він добре таки викачав в лайні царя циган під час його візита до Москви.
Цікаво, наш цар буде із зашвкареним лобизатися? Я б послав би його на юх. Россія, Іран і Індія готують пряме залізничне сполучення з Рашкою і для цього Пуйло й поїхало до Алієва.