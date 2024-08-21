УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10515 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 040 35

Прем’єр Індії Моді під час візиту до Києва поділиться перспективами врегулювання війни

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва у п'ятницю, 23 серпня, планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Моді зазначив, що у Києві він "поділиться перспективами" щодо мирного розв'язання "конфлікту України та Росії".

Крім того, прем’єр Індії намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моді у Польщі обговорить, зокрема, ситуацію в Україні, - ЗМІ 

"Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", - наголосив Моді.

Політик відвідає Україну в п'ятницю, 23 серпня, після дводенного візиту до Польщі.

Візит Моді стане першим візитом індійського прем'єр-міністра до України з часу встановлення дипломатичних відносин 30 років тому.

Читайте також: Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня: відбудуться переговори із Зеленським, - ОП

Автор: 

візит (1570) Нарендра Моді (47)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Буде мирити? - тоді нехаи рашка здристне з Украіни
показати весь коментар
21.08.2024 08:24
+11
черговий голуб миру від сідзинпуйла
показати весь коментар
21.08.2024 08:22
+10
Ще один політичний балабол, що навіть приблизно не розуміє ні поточну ситуацію, ні психологію кацапів.
У нього є чим займатися - Кашмір.
показати весь коментар
21.08.2024 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
черговий голуб миру від сідзинпуйла
показати весь коментар
21.08.2024 08:22 Відповісти
Буде мирити? - тоді нехаи рашка здристне з Украіни
показати весь коментар
21.08.2024 08:24 Відповісти
Вгамувати рашку може Китаи - але зараз иого все задовільняє
показати весь коментар
21.08.2024 08:36 Відповісти
Ага, поки пуйло на гівно зходить, косоокі вже пів раїсі анексували, сибір вирубують, розробки корисних копалень ведуть. Країна невгамовних дятлів..
показати весь коментар
21.08.2024 09:01 Відповісти
Ще один політичний балабол, що навіть приблизно не розуміє ні поточну ситуацію, ні психологію кацапів.
У нього є чим займатися - Кашмір.
показати весь коментар
21.08.2024 08:24 Відповісти
Моди каждый день молится чтобы война не заканчивалась и нефть продолжала дешевая поступать.
показати весь коментар
21.08.2024 08:25 Відповісти
бот гірший за колимського підораса
показати весь коментар
21.08.2024 08:37 Відповісти
Так отож. Буде умовляти не бити по нафтовій інфраструктурі.
показати весь коментар
21.08.2024 09:17 Відповісти
Перспектива буде не від його думок та поглядів з крапки зору хайре крішни або рами, а як шо він відмовиться допомогати Параше (індія русія пхай пхай) і поставіть ЗСУ радяньську зброю та боеприпаси. Інше від лукавого.
показати весь коментар
21.08.2024 08:26 Відповісти
Крапка зору - це так само, як підлога Маккартні, або немає сечі це терпіти.
показати весь коментар
21.08.2024 09:19 Відповісти
перекладач Гугл ... точка - крапка ... все норм
показати весь коментар
21.08.2024 11:41 Відповісти
Мирун хренів.
показати весь коментар
21.08.2024 08:27 Відповісти
А ЗЄ, як відомий у своїх колах геостратег, може поділитися з Моді рецептом будування добросусідських відносин Індії з Пакістаном.

Там все просто - треба пепестати стріляти, відвести війська, розмінувати проходи та запустити шатли.

Досвід є...
показати весь коментар
21.08.2024 08:27 Відповісти
Та я вже знаю що він скаже,те саме що пуйло,що Орбан, може не їхати в Україну, та й так все зрозуміло всім притомним.
показати весь коментар
21.08.2024 08:28 Відповісти
Так. Це як мій родич репетував - "нащо було пертися у те відрядження, коли можна було усе по телефону вирішити".
показати весь коментар
21.08.2024 11:43 Відповісти
Ну давай, пощєкотай нам вуха 🤫
показати весь коментар
21.08.2024 08:30 Відповісти
Прем'єру Індії Моді треба пояснити нюанси проходження курсом крейсера "мацква".
показати весь коментар
21.08.2024 08:32 Відповісти
индусы намного хитрожопее евреев оказались,помимо конской скидки на жижу,платят бартером да еще и в рупиях)))красавчики,можно только похлопать
показати весь коментар
21.08.2024 08:36 Відповісти
Приїде нам нафтопродукти з російської нафти пропонувати. Барига!
показати весь коментар
21.08.2024 09:45 Відповісти
Та ні! Пройшов слушок, що він "Блазню" везе "ультиматум" від Путіна...
показати весь коментар
21.08.2024 09:50 Відповісти
Моді нічого для врегулювання війни не зробить. Індія залежності від Росії, дешево купуючи нафту і зброю. Але з Індією можна торгувати, купуючи ліки і **********.
показати весь коментар
21.08.2024 08:37 Відповісти
Hещодавнє опитування засвідчило, що Моді підтримує 78% населення країни.
"У тому, що Індію вважають країною, економіка якої зростає найшвидше у світі, є передусім заслуга саме керівника уряду. Хоча показники бідності і безробіття в країні і далі лишаються на високому рівні, Моді обіцяє, що до 2047 року, до 100-річчя незалежності Індії, країна стане однією з найсильніших на планеті."

BBC
показати весь коментар
21.08.2024 08:41 Відповісти
Можливо. Якщо до того часу вони не послизнуться у власному гівні, яке півторамільярдне населення кладе на поля, дороги, тротуари, в річки та озера, ліси та газони.
показати весь коментар
21.08.2024 09:49 Відповісти
Далекий родич, колись, за радянських часів там був у відрядження - жах ... жах ... !!
показати весь коментар
21.08.2024 11:45 Відповісти
По крайней мере в Киеве в пятницу налёта не будет. А стоило бы организовать!
показати весь коментар
21.08.2024 08:52 Відповісти
Нуу ... не варто було б, але після таких заяв Моді - будуть !
показати весь коментар
21.08.2024 11:46 Відповісти
До папи ватіканського з такими "перспективами". Зайнявся б, за краще, врегулюванням "конфлікту" з Пакистаном; десятиріччями йде відверта війна.
показати весь коментар
21.08.2024 09:04 Відповісти
Змиє частково свій ПОЗОР обнімання з московською пліснявою якщо відвідає руїни Охмадіту.
показати весь коментар
21.08.2024 09:15 Відповісти
відео не бачив, але на фото видно, що ***** на нього кидалося.
показати весь коментар
21.08.2024 11:47 Відповісти
Пускай сначала Моди перестанет с пола жрать и мыться в реке с трупами
показати весь коментар
21.08.2024 10:38 Відповісти
ну ... особисто він і вища каста з такого стану вже давно вийшов.

З іншого боку, не уявляю, як вони там примудрилися у такій антисанітарії 1,5 млрд народити і виживати ??
показати весь коментар
21.08.2024 11:49 Відповісти
Таких друзей за х*й и в музей.
показати весь коментар
21.08.2024 10:40 Відповісти
дожили ... царь страны слонов будет нас мирить с пуйлом

показати весь коментар
21.08.2024 13:30 Відповісти
У цього царя слонів - друга армія в світі за чисельністю і територіальні конфлікти з усіма сусідами на протязі останніх пятидесяти років.
Цар циган хоче всім сподобатися і цим візитом хоче собі заробити прощення від Вашингтону і ЕС за свої обійми з Путіним, коли кацапи по дитячій клініці вдарили. Путім зовсім не дебіл - він добре таки викачав в лайні царя циган під час його візита до Москви.
Цікаво, наш цар буде із зашвкареним лобизатися? Я б послав би його на юх. Россія, Іран і Індія готують пряме залізничне сполучення з Рашкою і для цього Пуйло й поїхало до Алієва.
показати весь коментар
21.08.2024 13:55 Відповісти
 
 