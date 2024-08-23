Злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, точно матимуть руїни у себе вдома, - Зеленський у День Державного прапора
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна захистить свою незалежність.
Про це глава держави заявив під час участі в урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз у цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, українців саме право на справедливість, на своє. На свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома. А також історичний шлях України і дух наших національних кольорів навчив нас тому, що українське йде в гору, Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди дійсно разом, у єдності заради синьо-жовтого прапора, заради України", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що Україна захистить свою незалежність.
"Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. Маємо відбудувати Україну, наш дім, після цієї війни. Щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна - над гордою землею та посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює та працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!" - підсумував він.
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Відірвати б йому ноги.
Бо особисто Зеленський у цій війні захищає лише своє священне право на розкрадання ще 300 млрд$ кредитів, гарантованих росактивами. Про це він і сказав у середу, майже дослівно процитувавши кремлівського колегу: "нас апять абманулі з 50 млрд, кінулі нас".
А зараз він просто "відкатує" бравурно-фанфарну обов'язкову програму.
Лайно.
Початок кінця.
«Усі казали що буде війна, хаос, буде долар 45 при Зеленському. Ось дивіться нічого цього не сталось.»
ISW: Українські військові відступили на Покровському напрямку, щоб не попасти в оточення
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1826882450594648153
Зато суджаваш
Урод, а ты тут каким боком?