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Новини Війна
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Злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, точно матимуть руїни у себе вдома, - Зеленський у День Державного прапора

Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна захистить свою незалежність.

Про це глава держави заявив під час участі в урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз у цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, українців саме право на справедливість, на своє. На свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома. А також історичний шлях України і дух наших національних кольорів навчив нас тому, що українське йде в гору, Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди дійсно разом, у єдності заради синьо-жовтого прапора, заради України", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна захистить свою незалежність.

"Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. Маємо відбудувати Україну, наш дім, після цієї війни. Щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна - над гордою землею та посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює та працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!" - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський (23667) прапор (480)


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Топ коментарі
+11
Пригадуєте, як ця зегнида бігла своїми брудними ратицями по прапору України? В День Прапора України бажаю українцям, щоб подібні гниди ніколи не паскудили наш прапор, пронесений крізь покоління, политий кров'ю захисників.
Відірвати б йому ноги.
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23.08.2024 09:36
+10
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23.08.2024 09:28
+8
і ножкою топнув буба... а хто злочинців сюди привів? не ти часом?
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23.08.2024 09:29
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Що посієш те і пожнеш. Україна понад усе
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23.08.2024 09:22 Відповісти
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23.08.2024 09:28 Відповісти
і ножкою топнув буба... а хто злочинців сюди привів? не ти часом?
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23.08.2024 09:29 Відповісти
"злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім Джерело:
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23.08.2024 10:30 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!...
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23.08.2024 09:30 Відповісти
Оо, то тепер зрозуміло чого зелені руйнують Україну з середини..
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23.08.2024 09:30 Відповісти
Око за око, зуб за зуб. Священна місія України знищити вузькооку Орду.
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23.08.2024 09:31 Відповісти
Пригадуєте, як ця зегнида бігла своїми брудними ратицями по прапору України? В День Прапора України бажаю українцям, щоб подібні гниди ніколи не паскудили наш прапор, пронесений крізь покоління, политий кров'ю захисників.
Відірвати б йому ноги.
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23.08.2024 09:36 Відповісти
Це той самий Зеленський, що минулого року не зміг відповісти Норіциній з ТВ24 на питання: "Що особисто для вас перемога України?". Лише баньки викотив та поніс звичайну "пургу" про глобальне лідорство.
Бо особисто Зеленський у цій війні захищає лише своє священне право на розкрадання ще 300 млрд$ кредитів, гарантованих росактивами. Про це він і сказав у середу, майже дослівно процитувавши кремлівського колегу: "нас апять абманулі з 50 млрд, кінулі нас".
А зараз він просто "відкатує" бравурно-фанфарну обов'язкову програму.
Лайно.
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23.08.2024 09:42 Відповісти
Найактуальніші новини під час кривавої війни - в які лахи за наш рахунок вдяглась перша Лєдя.
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23.08.2024 09:56 Відповісти
https://x.com/vinnicanin Kurt Wootz

Початок кінця.

«Усі казали що буде війна, хаос, буде долар 45 при Зеленському. Ось дивіться нічого цього не сталось.»

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23.08.2024 09:54 Відповісти
Завали свій ******, просрочений некрофіл. Тільки тупий український охлос може терпіти таке лайно, як ти. В нормальній країні тебе б розстріляли, як Чаушеску, за держзраду ще 24.02.22. Будь ти проклятий, Трупожер!
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23.08.2024 09:54 Відповісти
Може хтось скаже йому,що під Покровськом срака,Сумська область під постійним вогнем,у Вовчанську тиснуть.Бо якось не дуже воно "витискається", поки що.
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23.08.2024 09:55 Відповісти
Зелена жаба повинна сидіти на одній лаві з тими злочинцями...
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23.08.2024 10:00 Відповісти
що за напад самокритики?
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23.08.2024 10:04 Відповісти
И чтобы такие жабы не квакали.
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23.08.2024 10:04 Відповісти
Чергове потужне відео від потужного гавнокомандуючого потужної держави? Дякую, але вже очі кровоточать від чергової потужності...
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23.08.2024 10:15 Відповісти
Ты ж номер 1 в этом списке
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23.08.2024 10:26 Відповісти
Все идет по плану з Оману -
ISW: Українські військові відступили на Покровському напрямку, щоб не попасти в оточення
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23.08.2024 10:30 Відповісти
https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1826882450594648153

Зато суджаваш

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23.08.2024 10:35 Відповісти
Ми зараз у цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, українців саме право на справедливість, на своє. На свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу.

Урод, а ты тут каким боком?
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23.08.2024 10:37 Відповісти
 
 