Злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, точно матимуть руїни у себе вдома, - Зеленський у День Державного прапора

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна захистить свою незалежність.

Про це глава держави заявив під час участі в урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз у цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, українців саме право на справедливість, на своє. На свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома. А також історичний шлях України і дух наших національних кольорів навчив нас тому, що українське йде в гору, Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди дійсно разом, у єдності заради синьо-жовтого прапора, заради України", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна захистить свою незалежність.

"Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. Маємо відбудувати Україну, наш дім, після цієї війни. Щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна - над гордою землею та посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює та працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!" - підсумував він.

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