Преступники, пришедшие разрушить Украину, точно будут иметь руины у себя дома, - Зеленский в День Государственного флага

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина защитит свою независимость.

Об этом глава государства заявил во время участия в торжественном мероприятии по случаю Дня Государственного Флага Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас в этой войне в первую очередь отвоевываем для Украины, украинцев именно право на справедливость, на свое. На свою свободу, на свое национальное достоинство, на свою безопасность, на свое собственное государство. И на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину, которые принесли руины именно в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома. А также исторический путь Украины и дух наших национальных цветов научил нас тому, что украинское идет в гору, Украина укрепляется и достигает своих целей только при условии, когда наши люди действительно вместе, в единстве ради сине-желтого флага, ради Украины", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина защитит свою независимость.

"Мы вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам. Должны отстроить Украину, наш дом, после этой войны. Чтобы наш украинский сине-желтый развевался так, как этого заслуживает Украина - над гордой землей и посреди безопасной, свободной и европейской жизни. Слава всем, кто воюет и работает ради Украины. Вечная благодарность всем героям разных времен, которые боролись ради Украины. Слава Украине!" - подытожил он.

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