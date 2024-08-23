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Новости Война
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Преступники, пришедшие разрушить Украину, точно будут иметь руины у себя дома, - Зеленский в День Государственного флага

Зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина защитит свою независимость.

Об этом глава государства заявил во время участия в торжественном мероприятии по случаю Дня Государственного Флага Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас в этой войне в первую очередь отвоевываем для Украины, украинцев именно право на справедливость, на свое. На свою свободу, на свое национальное достоинство, на свою безопасность, на свое собственное государство. И на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину, которые принесли руины именно в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома. А также исторический путь Украины и дух наших национальных цветов научил нас тому, что украинское идет в гору, Украина укрепляется и достигает своих целей только при условии, когда наши люди действительно вместе, в единстве ради сине-желтого флага, ради Украины", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина защитит свою независимость.

"Мы вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам. Должны отстроить Украину, наш дом, после этой войны. Чтобы наш украинский сине-желтый развевался так, как этого заслуживает Украина - над гордой землей и посреди безопасной, свободной и европейской жизни. Слава всем, кто воюет и работает ради Украины. Вечная благодарность всем героям разных времен, которые боролись ради Украины. Слава Украине!" - подытожил он.

Также смотрите: Зеленский наградил 11 видных деятелей отличием "Национальная легенда" за достижения по прославлению Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский (20210) флаг (932)


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Топ комментарии
+11
Пригадуєте, як ця зегнида бігла своїми брудними ратицями по прапору України? В День Прапора України бажаю українцям, щоб подібні гниди ніколи не паскудили наш прапор, пронесений крізь покоління, политий кров'ю захисників.
Відірвати б йому ноги.
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23.08.2024 09:36
+10
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23.08.2024 09:28
+8
і ножкою топнув буба... а хто злочинців сюди привів? не ти часом?
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23.08.2024 09:29
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Що посієш те і пожнеш. Україна понад усе
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23.08.2024 09:22 Ответить
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23.08.2024 09:28 Ответить
і ножкою топнув буба... а хто злочинців сюди привів? не ти часом?
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23.08.2024 09:29 Ответить
"злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім Джерело:
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23.08.2024 10:30 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ!...
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23.08.2024 09:30 Ответить
Оо, то тепер зрозуміло чого зелені руйнують Україну з середини..
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23.08.2024 09:30 Ответить
Око за око, зуб за зуб. Священна місія України знищити вузькооку Орду.
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23.08.2024 09:31 Ответить
Пригадуєте, як ця зегнида бігла своїми брудними ратицями по прапору України? В День Прапора України бажаю українцям, щоб подібні гниди ніколи не паскудили наш прапор, пронесений крізь покоління, политий кров'ю захисників.
Відірвати б йому ноги.
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23.08.2024 09:36 Ответить
Це той самий Зеленський, що минулого року не зміг відповісти Норіциній з ТВ24 на питання: "Що особисто для вас перемога України?". Лише баньки викотив та поніс звичайну "пургу" про глобальне лідорство.
Бо особисто Зеленський у цій війні захищає лише своє священне право на розкрадання ще 300 млрд$ кредитів, гарантованих росактивами. Про це він і сказав у середу, майже дослівно процитувавши кремлівського колегу: "нас апять абманулі з 50 млрд, кінулі нас".
А зараз він просто "відкатує" бравурно-фанфарну обов'язкову програму.
Лайно.
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23.08.2024 09:42 Ответить
Найактуальніші новини під час кривавої війни - в які лахи за наш рахунок вдяглась перша Лєдя.
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23.08.2024 09:56 Ответить
https://x.com/vinnicanin Kurt Wootz

Початок кінця.

«Усі казали що буде війна, хаос, буде долар 45 при Зеленському. Ось дивіться нічого цього не сталось.»

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23.08.2024 09:54 Ответить
Завали свій ******, просрочений некрофіл. Тільки тупий український охлос може терпіти таке лайно, як ти. В нормальній країні тебе б розстріляли, як Чаушеску, за держзраду ще 24.02.22. Будь ти проклятий, Трупожер!
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23.08.2024 09:54 Ответить
Може хтось скаже йому,що під Покровськом срака,Сумська область під постійним вогнем,у Вовчанську тиснуть.Бо якось не дуже воно "витискається", поки що.
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23.08.2024 09:55 Ответить
Зелена жаба повинна сидіти на одній лаві з тими злочинцями...
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23.08.2024 10:00 Ответить
що за напад самокритики?
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23.08.2024 10:04 Ответить
И чтобы такие жабы не квакали.
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23.08.2024 10:04 Ответить
Чергове потужне відео від потужного гавнокомандуючого потужної держави? Дякую, але вже очі кровоточать від чергової потужності...
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23.08.2024 10:15 Ответить
Ты ж номер 1 в этом списке
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23.08.2024 10:26 Ответить
Все идет по плану з Оману -
ISW: Українські військові відступили на Покровському напрямку, щоб не попасти в оточення
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23.08.2024 10:30 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1826882450594648153

Зато суджаваш

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23.08.2024 10:35 Ответить
Ми зараз у цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, українців саме право на справедливість, на своє. На свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу.

Урод, а ты тут каким боком?
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23.08.2024 10:37 Ответить
 
 