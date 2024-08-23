Преступники, пришедшие разрушить Украину, точно будут иметь руины у себя дома, - Зеленский в День Государственного флага
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина защитит свою независимость.
Об этом глава государства заявил во время участия в торжественном мероприятии по случаю Дня Государственного Флага Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас в этой войне в первую очередь отвоевываем для Украины, украинцев именно право на справедливость, на свое. На свою свободу, на свое национальное достоинство, на свою безопасность, на свое собственное государство. И на то, что преступники, которые пришли разрушить Украину, которые принесли руины именно в наш дом, точно будут иметь руины у себя дома. А также исторический путь Украины и дух наших национальных цветов научил нас тому, что украинское идет в гору, Украина укрепляется и достигает своих целей только при условии, когда наши люди действительно вместе, в единстве ради сине-желтого флага, ради Украины", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина защитит свою независимость.
"Мы вытесняем из Украины оккупанта и не дадим покоя его триколорам. Должны отстроить Украину, наш дом, после этой войны. Чтобы наш украинский сине-желтый развевался так, как этого заслуживает Украина - над гордой землей и посреди безопасной, свободной и европейской жизни. Слава всем, кто воюет и работает ради Украины. Вечная благодарность всем героям разных времен, которые боролись ради Украины. Слава Украине!" - подытожил он.
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Відірвати б йому ноги.
Бо особисто Зеленський у цій війні захищає лише своє священне право на розкрадання ще 300 млрд$ кредитів, гарантованих росактивами. Про це він і сказав у середу, майже дослівно процитувавши кремлівського колегу: "нас апять абманулі з 50 млрд, кінулі нас".
А зараз він просто "відкатує" бравурно-фанфарну обов'язкову програму.
Лайно.
Початок кінця.
«Усі казали що буде війна, хаос, буде долар 45 при Зеленському. Ось дивіться нічого цього не сталось.»
ISW: Українські військові відступили на Покровському напрямку, щоб не попасти в оточення
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1826882450594648153
Зато суджаваш
Урод, а ты тут каким боком?