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Зеленский наградил 11 видных деятелей отличием "Национальная легенда" за достижения по прославлению Украины. ФОТОрепортаж

Накануне Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отметили выдающихся людей наградой "Национальная легенда Украины".

Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України, 22 серпня 2024 року

Об этом сообщается на сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул: несмотря на агрессию России ценности, которые являются фундаментом этой награды, остались неизменными.

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"Это уважение. Это почет. Это достоинство. Это то, как государство Украина говорит спасибо своим людям, своим героям, своим легендам. Тем, кто между нами и кого мы должны ценить. Тем, кого с нами, к сожалению, нет. Мы все должны их помнить. Легенды, которые вдохновляют нас. Легенды, которым аплодирует мир. И я хотел бы, чтобы мы сейчас поаплодировали нашим украинским легендам", - сказал Владимир Зеленский.

Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемония вручения награды Национальная легенда Украины

Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України

В этом году наградой "Национальная легенда Украины" Президент отметил 11 человек. Это:

Выдающийся композитор, народный артист и Герой Украины Игорь Поклад. Автор более 150 песен, музыкальных спектаклей, произведений к более чем 40 украинским лентам и анимационным фильмам.

Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України Ігорю Покладу
Зеленский вручил награду Национальная легенда Украины Игорю Покладу

Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України Ігорю Покладу

Генеральный конструктор - гендиректор конструкторского бюро "Луч", полный кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины Олег Коростелев. Принимал непосредственное участие в создании "Стугны", "Ольхи" и ракеты "Нептун".

Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України Олегу Коростельову

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Самая титулованная украинская спортсменка: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан.

Врач - торакальный хирург Виталий Хмель. С начала российской агрессии сделал более ста сложнейших операций раненым воинам, в эвакуационных рейсах спас жизни более 50 защитникам.

Президент вручив відзнаку Національна легенда України
Президент вручив відзнаку Національна легенда України
Президент вручив відзнаку Національна легенда України

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич, позывной Хантер. Идеолог создания морских дронов Sea Baby. Разработчик снайперской винтовки "Властелин горизонта", из которой установлен мировой рекорд - точный выстрел в оккупанта с расстояния 3800 м.

Проводница Укрзализныци Ирина Юрченко. 25 февраля 2022 года заступила на дежурство и неделями работала на эвакуационных рейсах. В то время ее сын Дмитрий Казацкий с позывным Орест держал оборону на "Азовстали" в Мариуполе.

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Украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины Александр Дубовик. Представитель "неофициального" искусства советских времен. Работы автора хранятся в Национальном художественном музее Украины, музеях США, Германии и в частных коллекциях.

Президент вручив відзнаку "Національна легенда України"
Президент вручив відзнаку "Національна легенда України"
Президент вручив відзнаку "Національна легенда України"

Американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины Говард Баффет. Его фонд потратил на помощь украинцам более 500 млн долл. Эти средства пошли, в частности, на еду пострадавшим, восстановление зданий, помощь аграриям, обучение саперов, протезирование ветеранов.

Украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. С начала полномасштабного вторжения его фонд помогает пострадавшим семьям. Провел семь благотворительных аукционов и перевел около 740 тыс. долл. в поддержку украинской армии.

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Посмертно награды удостоены Сергей Параджанов и Нина Матвиенко.

Сергей Параджанов - украинский и армянский кинорежиссер и сценарист. Создал почти 20 художественных и документальных фильмов. Его лента "Тени забытых предков" получила 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях мира.

Нина Матвиенко - народная артистка Украины, Герой Украины. В ее репертуаре много народных песен. Занималась литературным творчеством, играла в теле- и радиоспектаклях, гастролировала в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки.

Отличие "Национальная легенда Украины" было введено в 2021 году. С тех пор Президент ежегодно отмечает этой наградой людей, которые внесли вклад в становление независимой Украины и защиту нашего государства, развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) награда (1798) Усик Александр (78) Баффет Говард (5) Харлан Ольга (35) Коростелев Олег (19) Матвиенко Нина (4)


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Топ комментарии
+13
Боже,який Зеля совкодрочер...жах.А Юзік,лисий з кварталу,Наташа Мосейчук(позивний Скабєєва),Андрюша Єрмак,Ванька Баканов...вони ще не отримали нові совкові нагороди?
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22.08.2024 22:06
+9
Пуйловська тема - краше потратить гроші державні на медальки і зробить піар, ніж витратити на дрони і т.п
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22.08.2024 21:52
+6
Ветеранам медальки, квартальным клоунам бабки и должности. Слава великому Зе!🤣
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22.08.2024 22:13
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Пуйловська тема - краше потратить гроші державні на медальки і зробить піар, ніж витратити на дрони і т.п
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22.08.2024 21:52 Ответить
Отримали ......ну ну....від національної легенди я чекав поступків
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22.08.2024 21:52 Ответить
Боже,який Зеля совкодрочер...жах.А Юзік,лисий з кварталу,Наташа Мосейчук(позивний Скабєєва),Андрюша Єрмак,Ванька Баканов...вони ще не отримали нові совкові нагороди?
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22.08.2024 22:06 Ответить
Вони взяли грошима
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22.08.2024 23:47 Ответить
Ветеранам медальки, квартальным клоунам бабки и должности. Слава великому Зе!🤣
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22.08.2024 22:13 Ответить
То, може краще було нагороду назвати "Національна легенда Президента", як він їх обирає ?
Президенти міняються, то й легенд будуть замінювати на свій смак, до чого тут Україна ?
(з повагою до деяких нагороджених, бо інших не знаю)
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22.08.2024 22:15 Ответить
Леге́нда (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. legenda - те, що слід прочитати) - жанр https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80 фольклору і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 літератури , прозова малосюжетна оповідь https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F міфологічного , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84 апокрифічного чи історико-https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81 героїчного змісту з обов'язковою спрямованістю на імовірність зображуваних подій та специфікою побудови сюжету на основі своєрідних композиційних прийомів (метаморфози, антропоморфізації предметів, явищ природи тощо). В переносному значенні легенда - вигадана чи прикрашена розповідьhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] .
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22.08.2024 22:31 Ответить
А я думав,що приїде на покровський напрямок перевірити оборонну лінію(((
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22.08.2024 22:44 Ответить
А бодігарди стоять так біля стіни, стріляють по залі очима - хто ж зробить вісімнадцятий замах на незламного лідора нації?
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22.08.2024 23:10 Ответить
Всі думають то "боді гарди" а то наглядачі - конвоіри від д'Єрмака за "мальчікам пріглядуют".....
П. С. Версія-фантазція, всі співпадіння вважати випадковими.
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23.12.2024 03:46 Ответить
На вулиці Вокзальній в Ірпені встановлена табличка "Baffet square". Тому що саме цю довгу,понівечену кацапами, вулицю він відновив. Саме тут зупинили колону кацапських танків. Це місце увійшло в історію. А будинки,вулиця,тротуари,все там виглядає тепер дуже гарно. Мабуть,гарніше,ніж було до війни. От так просто людина взяла і подарувала свої мільйони українцям. За це точно потрібна якась відзнака.
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22.08.2024 23:23 Ответить
щось пропустив. вже перемогли?
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22.08.2024 23:24 Ответить
На диво нормальний список. Лише композитор мене трохи здивував. Нічо не маю проти... але звання Героя України... він смичком заколов квартет кацапських балалаєчників в нерівному бою? Хоча якщо Полу Маккартні дали сера, то і тому чуваку мабудь можна дати героя...
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22.08.2024 23:54 Ответить
Найвидатніший діяч в цій галузі самі знаєте хто!
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23.08.2024 10:00 Ответить
 
 