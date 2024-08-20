Рада поддержала законопроект о лишении предателей Украины госнаград

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №11410 о лишении государственных наград лиц, признанных предателями Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 341 депутат.

Соответственно в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание - лишение государственных наград за совершение определенных преступлений.

Суд при вынесении приговора должен рассмотреть, есть ли основания для лишения наград таких лиц.

Также предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.

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Ранее Комитет ВР рекомендовал принять закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду РФ.