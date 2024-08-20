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Рада поддержала законопроект о лишении предателей Украины госнаград

Підтримано законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №11410 о лишении государственных наград лиц, признанных предателями Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 341 депутат.

Соответственно в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание - лишение государственных наград за совершение определенных преступлений.

Суд при вынесении приговора должен рассмотреть, есть ли основания для лишения наград таких лиц.

Также предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.

Рада прийняла за основу законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук: Людей будет достаточно. Кого лишать госнаград, будет определять спецкомиссия

Ранее Комитет ВР рекомендовал принять закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду РФ.

Автор: 

ВР (29234) награда (1796)


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Топ комментарии
+8
Конче необхідно:

1. Припинити практику нагородження будь-яких цивільних осіб за роботу в мирний час.
2. Нагороджувати лише за захист Батьківщини зі зброєю в руках.
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20.08.2024 14:19
+5
то ХЄРОЙ України, ригаловець Бойко, теж за це голосував?
чи зВОНО з ЖопИ, вже пообіцяло синьо-блакитному чмошнику що його ХЄРОЙства не позбавлеять????
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20.08.2024 14:00
+4
А от "за рішенням РНБО" - то даремно, ця закрита структура навирішує таке ..., ще й засекретить.
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20.08.2024 13:54
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Правила форума Совет форумчан
А от "за рішенням РНБО" - то даремно, ця закрита структура навирішує таке ..., ще й засекретить.
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20.08.2024 13:54 Ответить
то ХЄРОЙ України, ригаловець Бойко, теж за це голосував?
чи зВОНО з ЖопИ, вже пообіцяло синьо-блакитному чмошнику що його ХЄРОЙства не позбавлеять????
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20.08.2024 14:00 Ответить
Чому він ще в 2014 не був позбавлений цього звання ?!
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20.08.2024 14:04 Ответить
А в 2019-ому, коли була монобільшість?
Ну, раз папєрєднікі сплохували?...
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20.08.2024 14:17 Ответить
Патріоти тоді відбудовували армію та реформували країну. Помилялись, але робили!
А зрадники, яких подібні тобі привели до влади, бо патріоти вас не влаштовували, тоді їздили по саунах та розважали всіляке гімно кацапське.
Чи не так?
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20.08.2024 14:39 Ответить
А як зі всім іншим що вони отримують, мають на території України, чи хтось вважає що їм дуже потрібні ті нагороди.....
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20.08.2024 14:03 Ответить
та да, мають втратити усе - майно, кошти, неправомірні набутки найближчих родичів
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20.08.2024 14:09 Ответить
засуджені за зраду, то передбачає конфіскацію. а от як бути з нагородами таких чмошників як Курлорак, Провалій і їм подібних? Цих що РНБО позбавлятиме?
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21.08.2024 17:36 Ответить
як й надалі мовчатимемо, то усякі РНБО творитимуть шо заманеться
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21.08.2024 20:49 Ответить
Жахлива кара!!!
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20.08.2024 14:14 Ответить
Конче необхідно:

1. Припинити практику нагородження будь-яких цивільних осіб за роботу в мирний час.
2. Нагороджувати лише за захист Батьківщини зі зброєю в руках.
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20.08.2024 14:19 Ответить
+++++++ !
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20.08.2024 14:30 Ответить
Ім'я, сєстра...
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20.08.2024 14:33 Ответить
Я надіюсь що всякі "кролики",повалій,кіркоров та інша мерзота будуть позбавлені звання народного артиста України.
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20.08.2024 14:36 Ответить
баканова??
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20.08.2024 14:44 Ответить
Це якийсь пи8дець. Війне іде *уй знає скільки і тільки зараз допетрали. Хоча Стьопку полоскали до ригачки. Пропоную перед радою, для стимулу, поставити шибеницю...
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20.08.2024 16:45 Ответить
 
 