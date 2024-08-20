Рада поддержала законопроект о лишении предателей Украины госнаград
Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №11410 о лишении государственных наград лиц, признанных предателями Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект поддержали 341 депутат.
Соответственно в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание - лишение государственных наград за совершение определенных преступлений.
Суд при вынесении приговора должен рассмотреть, есть ли основания для лишения наград таких лиц.
Также предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.
Ранее Комитет ВР рекомендовал принять закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду РФ.
Топ комментарии
+8 Marat Davydov #394904
показать весь комментарий20.08.2024 14:19
+5 serj2006 fursa
показать весь комментарий20.08.2024 14:00
+4 Sleid
показать весь комментарий20.08.2024 13:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи зВОНО з ЖопИ, вже пообіцяло синьо-блакитному чмошнику що його ХЄРОЙства не позбавлеять????
Ну, раз папєрєднікі сплохували?...
А зрадники, яких подібні тобі привели до влади, бо патріоти вас не влаштовували, тоді їздили по саунах та розважали всіляке гімно кацапське.
Чи не так?
1. Припинити практику нагородження будь-яких цивільних осіб за роботу в мирний час.
2. Нагороджувати лише за захист Батьківщини зі зброєю в руках.