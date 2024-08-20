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Рада підтримала законопроєкт про позбавлення зрадників України державних нагород

Підтримано законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників

Верховна Рада прийняла за основу у першому читанні законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород осіб, визнаних зрадниками України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримав 341 депутат. 

Відповідно у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання - позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів.

Суд під час ухвалення вироку має розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород таких осіб. 

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Рада прийняла за основу законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук: Людей буде достатньо. Кого позбавляти держнагород, визначатиме спецкомісія 

Раніше Комітет ВР рекомендував ухвалити закон щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду РФ.

Автор: 

ВР (14949) нагорода (1258)


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Топ коментарі
+8
Конче необхідно:

1. Припинити практику нагородження будь-яких цивільних осіб за роботу в мирний час.
2. Нагороджувати лише за захист Батьківщини зі зброєю в руках.
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20.08.2024 14:19
+5
то ХЄРОЙ України, ригаловець Бойко, теж за це голосував?
чи зВОНО з ЖопИ, вже пообіцяло синьо-блакитному чмошнику що його ХЄРОЙства не позбавлеять????
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20.08.2024 14:00
+4
А от "за рішенням РНБО" - то даремно, ця закрита структура навирішує таке ..., ще й засекретить.
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20.08.2024 13:54
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А от "за рішенням РНБО" - то даремно, ця закрита структура навирішує таке ..., ще й засекретить.
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20.08.2024 13:54 Відповісти
то ХЄРОЙ України, ригаловець Бойко, теж за це голосував?
чи зВОНО з ЖопИ, вже пообіцяло синьо-блакитному чмошнику що його ХЄРОЙства не позбавлеять????
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20.08.2024 14:00 Відповісти
Чому він ще в 2014 не був позбавлений цього звання ?!
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20.08.2024 14:04 Відповісти
А в 2019-ому, коли була монобільшість?
Ну, раз папєрєднікі сплохували?...
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20.08.2024 14:17 Відповісти
Патріоти тоді відбудовували армію та реформували країну. Помилялись, але робили!
А зрадники, яких подібні тобі привели до влади, бо патріоти вас не влаштовували, тоді їздили по саунах та розважали всіляке гімно кацапське.
Чи не так?
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20.08.2024 14:39 Відповісти
А як зі всім іншим що вони отримують, мають на території України, чи хтось вважає що їм дуже потрібні ті нагороди.....
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20.08.2024 14:03 Відповісти
та да, мають втратити усе - майно, кошти, неправомірні набутки найближчих родичів
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20.08.2024 14:09 Відповісти
засуджені за зраду, то передбачає конфіскацію. а от як бути з нагородами таких чмошників як Курлорак, Провалій і їм подібних? Цих що РНБО позбавлятиме?
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21.08.2024 17:36 Відповісти
як й надалі мовчатимемо, то усякі РНБО творитимуть шо заманеться
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21.08.2024 20:49 Відповісти
Жахлива кара!!!
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20.08.2024 14:14 Відповісти
Конче необхідно:

1. Припинити практику нагородження будь-яких цивільних осіб за роботу в мирний час.
2. Нагороджувати лише за захист Батьківщини зі зброєю в руках.
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20.08.2024 14:19 Відповісти
+++++++ !
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20.08.2024 14:30 Відповісти
Ім'я, сєстра...
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20.08.2024 14:33 Відповісти
Я надіюсь що всякі "кролики",повалій,кіркоров та інша мерзота будуть позбавлені звання народного артиста України.
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20.08.2024 14:36 Відповісти
баканова??
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20.08.2024 14:44 Відповісти
Це якийсь пи8дець. Війне іде *уй знає скільки і тільки зараз допетрали. Хоча Стьопку полоскали до ригачки. Пропоную перед радою, для стимулу, поставити шибеницю...
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20.08.2024 16:45 Відповісти
 
 