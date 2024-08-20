Рада підтримала законопроєкт про позбавлення зрадників України державних нагород
Верховна Рада прийняла за основу у першому читанні законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород осіб, визнаних зрадниками України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт підтримав 341 депутат.
Відповідно у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання - позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів.
Суд під час ухвалення вироку має розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород таких осіб.
Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.
Раніше Комітет ВР рекомендував ухвалити закон щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду РФ.
Топ коментарі
+8 Marat Davydov #394904
показати весь коментар20.08.2024 14:19
+5 serj2006 fursa
показати весь коментар20.08.2024 14:00
+4 Sleid
показати весь коментар20.08.2024 13:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи зВОНО з ЖопИ, вже пообіцяло синьо-блакитному чмошнику що його ХЄРОЙства не позбавлеять????
Ну, раз папєрєднікі сплохували?...
А зрадники, яких подібні тобі привели до влади, бо патріоти вас не влаштовували, тоді їздили по саунах та розважали всіляке гімно кацапське.
Чи не так?
1. Припинити практику нагородження будь-яких цивільних осіб за роботу в мирний час.
2. Нагороджувати лише за захист Батьківщини зі зброєю в руках.