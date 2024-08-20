Рада підтримала законопроєкт про позбавлення зрадників України державних нагород

Верховна Рада прийняла за основу у першому читанні законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород осіб, визнаних зрадниками України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримав 341 депутат.

Відповідно у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання - позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів.

Суд під час ухвалення вироку має розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород таких осіб.

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

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Раніше Комітет ВР рекомендував ухвалити закон щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду РФ.