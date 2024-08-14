Зеленский наградил врачей "Охматдета", спасавших детей из-под завалов после атаки РФ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех врачей "Охматдета" за их мужество и преданность профессии. Среди наград - одна посмертная.

Об этом говорится на странице больницы в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, орденом "За мужество" III степени награжден детский челюстно-лицевой хирург Олег Голубченко, который во время российской ракетной атаки 8 июля оперировал 5-месячного ребенка. Несмотря на собственные ранения, он помогал разбирать завалы и спасать коллег.

Также орденом "За заслуги" IIІ степени награждена Анастасия Захарова, врач-педиатр отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций. На момент атаки Анастасия находилась в уже разрушенном корпусе и помогала спасать детей из-под завалов. Врач также получила многочисленные ранения, но несмотря на это продолжала помогать другим.

Посмертно орденом "За мужество" III степени также награждена детский врач-нефролог Светлана Лукьянчик, которая погибла эвакуируя детей в укрытие во время российской ракетной атаки 8 июля.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

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