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Зеленский наградил врачей "Охматдета", спасавших детей из-под завалов после атаки РФ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех врачей "Охматдета" за их мужество и преданность профессии. Среди наград - одна посмертная.

Об этом говорится на странице больницы в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, орденом "За мужество" III степени награжден детский челюстно-лицевой хирург Олег Голубченко, который во время российской ракетной атаки 8 июля оперировал 5-месячного ребенка. Несмотря на собственные ранения, он помогал разбирать завалы и спасать коллег.

Зеленський нагородив лікарів

Зеленський нагородив лікарів

Также орденом "За заслуги" IIІ степени награждена Анастасия Захарова, врач-педиатр отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций. На момент атаки Анастасия находилась в уже разрушенном корпусе и помогала спасать детей из-под завалов. Врач также получила многочисленные ранения, но несмотря на это продолжала помогать другим.

Зеленський нагородив лікарів

Посмертно орденом "За мужество" III степени также награждена детский врач-нефролог Светлана Лукьянчик, которая погибла эвакуируя детей в укрытие во время российской ракетной атаки 8 июля.

Зеленський нагородив лікарів

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

Читайте также: К зиме восстановят современный корпус "Охматдета". Ущерб от его повреждений - более 830 млн грн, - Минздрав

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) награда (1798) ОХМАТДЕТ (243) врачи (1515)


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Топ комментарии
+9
Лайк врачам, а не тому, кто на них пиарится.
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14.08.2024 18:15
+4
для зеленої мразоти зруйнована дитяча лікарня це новиевазможнасти розкрадання коштів на відновлення...
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14.08.2024 18:19
+3
ну, да, хайпувати та нагороджувати, це, дуже подобається зе!шмарклі.
мєдалькі, звання, премії.
всім друзям і знайомим роздав.
приходьте ще, в нього багато.
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14.08.2024 18:24
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Лайк врачам, а не тому, кто на них пиарится.
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14.08.2024 18:15 Ответить
коли позбавлять орденів "За заслуги" ось ці пики ?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Пікалов - Орден «За заслуги» III ст. (нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 ) - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку
Кошовий.... те ж саме, заслужив, пля !!!
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14.08.2024 18:58 Ответить
Там хороший снайпер нужен, Лысый сам сознался.
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14.08.2024 19:04 Ответить
Спочатку Арахамію позбавити треба, бо перескакувати через Президента......)
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14.08.2024 19:21 Ответить
для зеленої мразоти зруйнована дитяча лікарня це новиевазможнасти розкрадання коштів на відновлення...
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14.08.2024 18:19 Ответить
ну, да, хайпувати та нагороджувати, це, дуже подобається зе!шмарклі.
мєдалькі, звання, премії.
всім друзям і знайомим роздав.
приходьте ще, в нього багато.
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14.08.2024 18:24 Ответить
Це добре, що нагороджують Героїв, а не причетних.
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14.08.2024 18:28 Ответить
Ті вже премії після нагородження отримують.
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14.08.2024 18:51 Ответить
нажаль
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14.08.2024 18:55 Ответить
А Тимошонку свого, та розкрадальників на схемах відновлення Охмадиту, не нагородив?
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14.08.2024 19:05 Ответить
Коли красти знову почнете? Нащо, це окозамилювання?
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14.08.2024 21:28 Ответить
Шана і ПОВАГА лікарям
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14.08.2024 23:01 Ответить
верный ход.
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15.08.2024 07:24 Ответить
"Зеленський посмертно надав звання Героїв України з врученням ордена "Золота зірка"ДЕВ'ЯТЬОМ членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Тегерану до Києва, збитого в Ірані після злету 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».

За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно."
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15.08.2024 11:06 Ответить
 
 