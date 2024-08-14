Зеленский наградил врачей "Охматдета", спасавших детей из-под завалов после атаки РФ. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех врачей "Охматдета" за их мужество и преданность профессии. Среди наград - одна посмертная.
Об этом говорится на странице больницы в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, орденом "За мужество" III степени награжден детский челюстно-лицевой хирург Олег Голубченко, который во время российской ракетной атаки 8 июля оперировал 5-месячного ребенка. Несмотря на собственные ранения, он помогал разбирать завалы и спасать коллег.
Также орденом "За заслуги" IIІ степени награждена Анастасия Захарова, врач-педиатр отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций. На момент атаки Анастасия находилась в уже разрушенном корпусе и помогала спасать детей из-под завалов. Врач также получила многочисленные ранения, но несмотря на это продолжала помогать другим.
Посмертно орденом "За мужество" III степени также награждена детский врач-нефролог Светлана Лукьянчик, которая погибла эвакуируя детей в укрытие во время российской ракетной атаки 8 июля.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.
Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.
Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.
10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля
Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Пікалов - Орден «За заслуги» III ст. (нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 ) - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку
Кошовий.... те ж саме, заслужив, пля !!!
мєдалькі, звання, премії.
всім друзям і знайомим роздав.
приходьте ще, в нього багато.
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