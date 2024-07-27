К зиме восстановят современный корпус "Охматдета". Ущерб от его повреждений - более 830 млн грн, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения обнародовали четкий план восстановления корпусов больницы "Охматдет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Минздрава.

Как отмечается, 27 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко представил четкий и пошаговый план восстановления медучреждения президенту Владимиру Зеленскому и первой леди Елене Зеленской, которые посетили Охматдет.

По словам главы Минздрава, до зимы будет полностью восстановлен поврежденный современный корпус больницы.

Убытки от повреждений оцениваются более чем в 830 млн грн. Из них 400 млн грн нужны на замену оборудования - их готовы покрыть Howard G. Buffett Fundation. Остальную сумму покроют собранные благотворителями средства. В целом это более 1 млрд грн.

"Охматдет уже провел прозрачный конкурс и выбрал подрядчика на восстановление. Планируется, что первая очередь работ (ремонт помещений, замена окон и дверей) завершится уже в середине сентября. Следующий этап - восстановление фасада здания - продлится еще до полутора месяцев. Предоставление медицинских услуг здесь уже восстановлено, завершение восстановительных работ позволит выйти на проектные мощности", - отметил Ляшко.

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Восстановление токсикологического корпуса

Историческое здание токсикологического корпуса, подвергшееся наиболее существенным разрушениям, проходит отдельную экспертизу. В зависимости от ее выводов будет принято решение о дальнейших шагах по его восстановлению или же создании мемориала.

На месте разрушенных зданий построят новый корпус

Количество госпитализаций планируется повысить почти вдвое: с 20 тыс. до 35 тыс., а количество операций - с 12 тыс. до 17 тыс. Это значит, еще больше детей со всей страны будут иметь доступ к самой современной медицинской помощи.

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"К тому же возведение нового корпуса улучшит условия действующих подразделений больницы, а также позволит развить перспективные высокотехнологичные направления: детская урология, детская гастроэнтерология и тому подобное. Кроме того, запланирована организация травма-центра для детей и расширение центра радиологии, создание перинатального центра", - отметил Ляшко.

По оценкам экспертов, при условии надлежащего финансирования строительство может быть завершено уже в конце 2026 года. Общая стоимость строительства и оборудования может составить около 150 млн евро. О четких суммах сможем говорить на этапе разработки проекта.

"Источником покрытия расходов на строительство станут как государственные средства, средства доноров, так и уже собранные благотворительные пожертвования", - добавили в Минздраве.

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Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.