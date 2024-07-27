До зими відновлять сучасний корпус "Охматдиту". Збитки від його пошкоджень - понад 830 млн грн, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили чіткий план відновлення корпусів лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку МОЗ.

Як зазначається, 27 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко представив чіткий та покроковий план відновлення медзакладу Президенту Володимиру Зеленському та Першій леді Олені Зеленській, які відвідали Охматдит.

За словами очільника МОЗ, до зими буде повністю відновлено пошкоджений сучасний корпус лікарні.

Збитки від пошкоджень оцінюються більше ніж у 830 млн грн. З них 400 млн грн потрібні на заміну обладнання — їх готові покрити Howard G. Buffett Fundation. Решту суми покриють зібрані благодійниками кошти. Загалом це понад 1 млрд грн.

"Охматдит вже провів прозорий конкурс та обрав підрядника на відбудову. Планується, що перша черга робіт (ремонт приміщень, заміна вікон та дверей) завершиться вже в середині вересня. Наступний етап — відновлення фасаду будівлі — триватиме ще до півтора місяця. Надання медичних послуг тут уже відновлено, завершення відновних робіт дозволить вийти на проєктні потужності.", - зауважив Ляшко.

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Відбудова токсикологічного корпусу

Історична будівля токсикологічного корпусу, що зазнала найбільш суттєвих руйнувань, проходить окрему експертизу. Залежно від її висновків буде прийнято рішення про подальші кроки з її відновлення або ж створення меморіалу.

На місці зруйнованих будівель збудують новий корпус

Кількість госпіталізацій планується підвищити майже удвічі: з 20 тис. до 35 тис., а кількість операцій – з 12 тис. до 17 тис. Це значить, ще більше дітей з усієї країни матимуть доступ до найсучаснішої медичної допомоги.

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"До того ж зведення нового корпусу покращить умови чинних підрозділів лікарні, а також дозволить розвинути перспективні високотехнологічні напрями: дитяча урологія, дитяча гастроентерологія тощо. Крім того, запланована організація травма-центру для дітей та розширення центру радіології, створення перинатального центру", - зазначив Ляшко.

За оцінками експертів, за умови належного фінансування будівництво може бути завершено вже наприкінці 2026 року. Загальна вартість будівництва та обладнання може становити близько 150 млн євро. Про чіткі суми зможемо говорити на етапі розроблення проєкту.

"Джерелом покриття витрат на будівництво стануть як державні кошти, кошти донорів, так і вже зібрані благодійні пожертви", - додали в МОЗ.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.