Объявлен сбор для Центра детской кардиологии и кардиохирургии, пострадавшего от ракетной атаки РФ 8 июля

На территории больницы "Охматдет" находится Центр детской кардиологии и кардиохирургии, который ежедневно спасает маленьких пациентов с пороками сердца. Один из корпусов медучреждения сильно пострадал в результате российской ракетной атаки 8 июля 2024 года.

Цель - 1 миллион гривен. Меньше чем за сутки удалось собрать 600 тысяч гривен для восстановления корпуса.

"Подсчет полной суммы убытков продолжается, и это миллионы гривен на ремонт, на закупку необходимого кардиохирургического оборудования. Ведь в Центре, в частности, поврежден операционный блок (три операционные) и дорогостоящее медицинское оборудование, которое было приобретено преимущественно за счет благотворителей. Также требуют ремонта палаты стационара, вышла из строя вентиляционная и стерилизационная системы, отделение радиологии больше не могут функционировать по своему назначению и т.д.", - говорится в сообщении.

Центр является отдельной от "Охматдета" больницей, поэтому средства, собранные на счета "Охматдета", не пойдут на его восстановление.

Реквизиты для помощи

