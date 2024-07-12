Объявлен сбор для Центра детской кардиологии и кардиохирургии, пострадавшего от ракетной атаки РФ 8 июля
На территории больницы "Охматдет" находится Центр детской кардиологии и кардиохирургии, который ежедневно спасает маленьких пациентов с пороками сердца. Один из корпусов медучреждения сильно пострадал в результате российской ракетной атаки 8 июля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сбор сообщили в Центре.
Цель - 1 миллион гривен. Меньше чем за сутки удалось собрать 600 тысяч гривен для восстановления корпуса.
"Подсчет полной суммы убытков продолжается, и это миллионы гривен на ремонт, на закупку необходимого кардиохирургического оборудования. Ведь в Центре, в частности, поврежден операционный блок (три операционные) и дорогостоящее медицинское оборудование, которое было приобретено преимущественно за счет благотворителей. Также требуют ремонта палаты стационара, вышла из строя вентиляционная и стерилизационная системы, отделение радиологии больше не могут функционировать по своему назначению и т.д.", - говорится в сообщении.
Центр является отдельной от "Охматдета" больницей, поэтому средства, собранные на счета "Охматдета", не пойдут на его восстановление.
Реквизиты для помощи
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/TWWEdwoNS
ПриватБанк: https://bit.ly/464yCaY
УКРЭКСИМБАНК:
Филиал АО "Укрэксимбанк", МФО банка: 322313
Код ЕГРПОУ 20033929
Счет IBAN: UA333223130000026005000025258
Назначение платежа: "Благотворительный взнос на выполнение уставных задач Фонда. На восстановление Центра детской кардиологии и кардиохирургии".
