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Батальон "Волки Да Винчи" объявил сбор 25 млн грн на тепловизоры и дроны

Збір для Вовків Да Вінчі

Воинам батальона "Волки Да Винчи" нужна помощь со сбором 25 млн грн на приобретение дронов, тепловизоров и приборов ночного видения.

Об этом в Facebook сообщила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

"Я открываю свою банку на миллион гривен в рамках сбора "Волчьи Глаза" на 25 миллионов на тепловизионные и ночные приборы и дроны для нашего батальона "Волки Да Винчи", - отметила она.

Собирают на:

  • комплекс крыло ГОР - 1 шт;
  • оптические прицелы для крупнокалиберного оружия - 5 шт;
  • тепловизионные дроны Mavic 3Т - 20 шт;
  • устройства ночного видения (PVS 14 и др.) - 30 шт;
  • тепловизоры и тепловизионные прицелы - 130 шт;
  • рации - 100 шт.

Среди тех, кто задонатит от 100 гривен будет разыграна картина Дмитрия Крышовского "Мне нравится, как оно горит".

Картина Дмитра Кришовського "Мені нравиться, як воно горить"

Реквизиты для помощи

https://send.monobank.ua/jar/5as4BiUcyW

Смотрите: Воины 63 ОМБр, которые держат оборону на Лиманском направлении, объявили сбор на квадрокоптер (обновлено)

Автор: 

сбор (308) Михайлова Алина (9)


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Топ комментарии
+23
Цікаво виходить:
З однієї сторони держава влаштувала сафарі на людей, виловлює по дворах і дорогах, забирає з роботи в тцк і на фронт.
З іншої сторони повна лояльність до корупції, ні одного топ корупціонера не покарано.
Ще з однієї сторони вояки розказують, що цивільним треба прострілювати коліна, бити і ломати людей через небажання служити.

А тут раптом донати треба, бачте держава ложила на військових. Звичайних людей вже *********** як тільки попало і все одно з простягнутою рукою приходять...
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02.07.2024 16:40
+20
может, кабмін з 2,4 млрд на ремонти фронтових доріг виділить вовкам 1%?
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02.07.2024 16:31
+17
о, я знаю, де прям зараз є дрони з тепловізорами - на західному кордоні, млядь! Попросіть у заградотрядів пару штук, і купувати не треба буде.
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02.07.2024 16:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
может, кабмін з 2,4 млрд на ремонти фронтових доріг виділить вовкам 1%?
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02.07.2024 16:31 Ответить
треба створити петицію
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02.07.2024 17:29 Ответить
тищенко із ШАФИ З ГРОШИМА задонатить.
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02.07.2024 16:32 Ответить
о, я знаю, де прям зараз є дрони з тепловізорами - на західному кордоні, млядь! Попросіть у заградотрядів пару штук, і купувати не треба буде.
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02.07.2024 16:37 Ответить
++
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02.07.2024 16:39 Ответить
Цікаво виходить:
З однієї сторони держава влаштувала сафарі на людей, виловлює по дворах і дорогах, забирає з роботи в тцк і на фронт.
З іншої сторони повна лояльність до корупції, ні одного топ корупціонера не покарано.
Ще з однієї сторони вояки розказують, що цивільним треба прострілювати коліна, бити і ломати людей через небажання служити.

А тут раптом донати треба, бачте держава ложила на військових. Звичайних людей вже *********** як тільки попало і все одно з простягнутою рукою приходять...
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02.07.2024 16:40 Ответить
та не донать. купи собі пивасу.
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02.07.2024 16:58 Ответить
Та і куплі, і совість гризти не буде. А оце, коли отак пишуть про донати, це означає що командири забили на забезпечення підрозділу, а підрозділ замість запитати в командира що за хєрня йде з простягнутою рукою...
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02.07.2024 17:04 Ответить
нема у тебе ні совісті, ні калькулятора та розуму
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02.07.2024 18:40 Ответить
цікаво, що людина із Франціі тут робить і чому її цікавить те, що у нас коїться?..
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02.07.2024 19:49 Ответить
мені цікаво, чому ти такий динєголовий
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02.07.2024 21:02 Ответить
Шановна, я задав просте питання. Чому, якщо Вас так турбує доля України, і, окремо, доля ЗСУ - Ви замість досить безпечної Київськой області, наприклад, сидите у Європі? Бо там гроші платять і можна нічого не робити, а тут працювати треба?
Такий собі патріотизм.
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03.07.2024 06:09 Ответить
Шановний, я поставлю ще простіще питання. А чому якогось ноунейма це ***?
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03.07.2024 07:50 Ответить
тобто, по суті відповісти нічого? Дякую.
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03.07.2024 08:07 Ответить
Так ти поясни суть. Якщо титакий любитель суті, то напиши в ЄС, щоб не присилали військової і фінансової допомоги.
Чи ти вже як російський ванька сциш кривими дугами проти ЄС і громадян ЄС? Чи ти хочеш сказати, що я біженка і втекла? Ні. Я громадянка Франції.
І по суті плачу у Франції досить пристойний налог, з якого теж якась частка йде на допомогу Україні.
Для ясності - особисто від себе відправляла в Україну спальники, наколінники, три перископа, целокси (прочитай, що то таке), смаколики, радіоприймачі для поранених в госпіталь, донатила на дрони, на допомогу пораеним. Десь на двадцять тисяч євро.
Більш донатити не буду. ******* такі повчальники як ти.
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03.07.2024 12:28 Ответить
Хтось збирає на дрони та інші необхідні на фронті речі, а зелені падли тратять мільярди на дороги.. Країна покрученої реальності.
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02.07.2024 16:42 Ответить
зелені просто займаються тим, чим хочуть - ворують мільярди на ремонтах доріг. нормальна реальність. зелені - не нормальні. а реальність нормальна
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02.07.2024 16:46 Ответить
На жаль, можу тільки через PayPal.
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02.07.2024 16:49 Ответить
повертайтесь в Україну, тут потрібні робочі руки, заодно й донатити зможете
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02.07.2024 16:51 Ответить
чувак, іди до мене на роботу !!!

в мене за останній місяць ТЦК вже трьох зранку на зупинці зловило.

Четвертим будеш чи в тебе бронь ?
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02.07.2024 16:56 Ответить
може ти до мене на роботу підеш?
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02.07.2024 17:16 Ответить
тобто в тебе також проблема з працівниками ?

і хто ж цю проблему створив ?

мабуть Сорос якийсь ?
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02.07.2024 17:20 Ответить
Дякую за запрошення. Я і так доначу, там де в реквізитах вказаний PayPal. І це більше, ніж змогла б донатити в Україні.
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02.07.2024 19:51 Ответить
Доброго дня! Если можно, то скидывайте карту Приват банка, т.к. на Моно не всегда проходит трансакция. Спасибо!
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02.07.2024 16:58 Ответить
Дайте просто номер карты!!!!!
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02.07.2024 17:10 Ответить
а я би відразу на мілліард оголосив..... Нахрен та держава потрібна!
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02.07.2024 18:21 Ответить
Потріне військове обладнання авто а вони на дороги 2,4 млр слів нема одні матюки
За ті гроші можна багато чрго купити так відкатів нема і тож своїм ніяк не ннажруться бодай розірвало
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02.07.2024 18:45 Ответить
А навіщо тоді держава! ? Для репресій ?пиз..ти все в потім оголошувати збір !? Чому в Ізраїлі такого нема?
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02.07.2024 19:35 Ответить
До мене в бригаду всі дрони що приходить від МО - непотріб. ВСЕ НЕ ПРАЦЮЄ! Відмовлятися неможна, бо від МО, інакше мозок висосуть, знимуть з посади і пришлють нового.
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02.07.2024 20:02 Ответить
Перепрошую. А у верховного гроші просити не намагалися? А, він зайнятий самітом мира, зерновий коридор, атомна енергентіка.... А в МО? Ах, да, там теж зайняті, крадуть гроші.
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02.07.2024 20:13 Ответить
Карту дайте просто, без наворотів!!!!
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03.07.2024 02:40 Ответить
неперевершена країна неперевершених
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03.07.2024 09:56 Ответить
 
 