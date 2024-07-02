Батальон "Волки Да Винчи" объявил сбор 25 млн грн на тепловизоры и дроны
Воинам батальона "Волки Да Винчи" нужна помощь со сбором 25 млн грн на приобретение дронов, тепловизоров и приборов ночного видения.
Об этом в Facebook сообщила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.
"Я открываю свою банку на миллион гривен в рамках сбора "Волчьи Глаза" на 25 миллионов на тепловизионные и ночные приборы и дроны для нашего батальона "Волки Да Винчи", - отметила она.
Собирают на:
- комплекс крыло ГОР - 1 шт;
- оптические прицелы для крупнокалиберного оружия - 5 шт;
- тепловизионные дроны Mavic 3Т - 20 шт;
- устройства ночного видения (PVS 14 и др.) - 30 шт;
- тепловизоры и тепловизионные прицелы - 130 шт;
- рации - 100 шт.
Среди тех, кто задонатит от 100 гривен будет разыграна картина Дмитрия Крышовского "Мне нравится, как оно горит".
Реквизиты для помощи
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З однієї сторони держава влаштувала сафарі на людей, виловлює по дворах і дорогах, забирає з роботи в тцк і на фронт.
З іншої сторони повна лояльність до корупції, ні одного топ корупціонера не покарано.
Ще з однієї сторони вояки розказують, що цивільним треба прострілювати коліна, бити і ломати людей через небажання служити.
А тут раптом донати треба, бачте держава ложила на військових. Звичайних людей вже *********** як тільки попало і все одно з простягнутою рукою приходять...
Такий собі патріотизм.
Чи ти вже як російський ванька сциш кривими дугами проти ЄС і громадян ЄС? Чи ти хочеш сказати, що я біженка і втекла? Ні. Я громадянка Франції.
І по суті плачу у Франції досить пристойний налог, з якого теж якась частка йде на допомогу Україні.
Для ясності - особисто від себе відправляла в Україну спальники, наколінники, три перископа, целокси (прочитай, що то таке), смаколики, радіоприймачі для поранених в госпіталь, донатила на дрони, на допомогу пораеним. Десь на двадцять тисяч євро.
Більш донатити не буду. ******* такі повчальники як ти.
в мене за останній місяць ТЦК вже трьох зранку на зупинці зловило.
Четвертим будеш чи в тебе бронь ?
і хто ж цю проблему створив ?
мабуть Сорос якийсь ?
За ті гроші можна багато чрго купити так відкатів нема і тож своїм ніяк не ннажруться бодай розірвало