Батальон "Волки Да Винчи" объявил сбор 25 млн грн на тепловизоры и дроны

Воинам батальона "Волки Да Винчи" нужна помощь со сбором 25 млн грн на приобретение дронов, тепловизоров и приборов ночного видения.

Об этом в Facebook сообщила волонтер, военный медик ВСУ и активистка Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

"Я открываю свою банку на миллион гривен в рамках сбора "Волчьи Глаза" на 25 миллионов на тепловизионные и ночные приборы и дроны для нашего батальона "Волки Да Винчи", - отметила она.

Собирают на:

комплекс крыло ГОР - 1 шт;

оптические прицелы для крупнокалиберного оружия - 5 шт;

тепловизионные дроны Mavic 3Т - 20 шт;

устройства ночного видения (PVS 14 и др.) - 30 шт;

тепловизоры и тепловизионные прицелы - 130 шт;

рации - 100 шт.

Среди тех, кто задонатит от 100 гривен будет разыграна картина Дмитрия Крышовского "Мне нравится, как оно горит".

Реквизиты для помощи

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