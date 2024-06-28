Воины 63-й ОМБр, держащие оборону на Лиманском направлении, объявили сбор на квадрокоптер. ВИДЕО (обновлено)
Воины из батареи управления и артиллерийской разведки 63-й ОМбр объявили сбор на квадрокоптер Маѵіс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Желаем здоровья! Для отслеживания всех движений врага нам нужен квадрокоптер мавик. Враг не прекращает штурмов наших позиций, а заблаговременное выявление передвижения русни сохраняет жизнь наших воинов. Сейчас квадрокоптеры играют ведущую роль в разведке, но совершенствуются и средства их уничтожения. Поэтому потеря мавиков, к сожалению, довольно частая - у п#даров очень мощный РЭБ. Итак, каждая гривня на наши квадрокоптеры сохраняет жизнь наших солдат. И напоминаем, что маленьких донатов не бывает", - отметили защитники.
Цель сбора - 115 тыс. грн
Реквизиты для помощи
Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/65pqdvYtc5
Номер карты банка
5375 4112 1964 5343
Воины сообщили, что сбор закрыт. Защитники выразили благодарность всем присоединившимся.
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