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Воины 63-й ОМБр, держащие оборону на Лиманском направлении, объявили сбор на квадрокоптер. ВИДЕО (обновлено)

Воины из батареи управления и артиллерийской разведки 63-й ОМбр объявили сбор на квадрокоптер Маѵіс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Желаем здоровья! Для отслеживания всех движений врага нам нужен квадрокоптер мавик. Враг не прекращает штурмов наших позиций, а заблаговременное выявление передвижения русни сохраняет жизнь наших воинов. Сейчас квадрокоптеры играют ведущую роль в разведке, но совершенствуются и средства их уничтожения. Поэтому потеря мавиков, к сожалению, довольно частая - у п#даров очень мощный РЭБ. Итак, каждая гривня на наши квадрокоптеры сохраняет жизнь наших солдат. И напоминаем, что маленьких донатов не бывает", - отметили защитники.

Цель сбора - 115 тыс. грн

Реквизиты для помощи

Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/65pqdvYtc5

Номер карты банка
5375 4112 1964 5343

Воины сообщили, что сбор закрыт. Защитники выразили благодарность всем присоединившимся.

Смотрите также: Воины 63-й бригады объявляли сбор на средства РЭБ для борьбы с вражескими дронами (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

сбор (308) 63 ОМБр (105)


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В якій державі таке є.....
В Колі-котлети попросіть і його кума Єрмака - ці "задонатять".
СЛАВА УКРАЇНІ І ЇЇ СЛАВНИМ ВОЇНАМ.
СМЕРТЬ І НАНЬБА ВОРОГАМ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ГНИДАМ
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27.06.2024 13:06 Ответить
Ну як опинишся на 0 тоді і підеш просити у катлєти, не донатиш так хоч не п... ди та не заважай іншим.
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27.06.2024 13:55 Ответить
++
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27.06.2024 13:11 Ответить
Та це вже схоже на якесь шахрайство. Міноборони в країні вже немає? Незабаром будуть збіри на автомати та тарілки?
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27.06.2024 13:46 Ответить
+
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27.06.2024 17:32 Ответить
Сподіваюся, що за сьогодні наберуть необхідну суму
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28.06.2024 11:54 Ответить
+
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28.06.2024 12:37 Ответить
 
 