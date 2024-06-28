УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6368 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 385 8

Воїни 63 ОМБр, які тримають оборону на Лиманському напрямку, оголосили збір на квадрокоптер (оновлено)

Воїни із батареї управління та артилерійської розвідки 63 ОМбр оголосили збір на квадрокоптер Maviс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бажаємо здоров’я! Для відстеження всіх рухів ворога нам потрібен квадрокоптер мавік. Ворог не припиняє штурмів наших позицій, а завчасне виявлення пересування русні зберігає життя наших воїнів. Зараз квадрокоптери відіграють провідну роль у розвідці, але вдосконалюються і засоби їхнього знищення. Тому втрата мавіків, на жаль, є доволі частою – у п#дарів дуже потужний РЕБ. Отже, кожна гривня на наші квадрокоптери зберігає життя наших солдатів. І нагадуємо, що маленьких донатів не буває", - зазначили захисники.

Ціль збору - 115 тис. грн

Реквізити для допомоги

Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/65pqdvYtc5

Номер картки банки
5375 4112 1964 5343

Воїни повідомили, що збір закрито. Захисники висловили подяку всім, хто долучився.

Дивіться: Воїни 63-ї бригади оголошували збір на засоби РЕБ для боротьби із ворожими дронами. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

збір (343) 63 ОМБр (105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В якій державі таке є.....
В Колі-котлети попросіть і його кума Єрмака - ці "задонатять".
СЛАВА УКРАЇНІ І ЇЇ СЛАВНИМ ВОЇНАМ.
СМЕРТЬ І НАНЬБА ВОРОГАМ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ГНИДАМ
показати весь коментар
27.06.2024 13:06 Відповісти
Ну як опинишся на 0 тоді і підеш просити у катлєти, не донатиш так хоч не п... ди та не заважай іншим.
показати весь коментар
27.06.2024 13:55 Відповісти
++
показати весь коментар
27.06.2024 13:11 Відповісти
Та це вже схоже на якесь шахрайство. Міноборони в країні вже немає? Незабаром будуть збіри на автомати та тарілки?
показати весь коментар
27.06.2024 13:46 Відповісти
+
показати весь коментар
27.06.2024 17:32 Відповісти
Сподіваюся, що за сьогодні наберуть необхідну суму
показати весь коментар
28.06.2024 11:54 Відповісти
+
показати весь коментар
28.06.2024 12:37 Відповісти
 
 