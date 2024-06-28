Воїни 63 ОМБр, які тримають оборону на Лиманському напрямку, оголосили збір на квадрокоптер (оновлено)
Воїни із батареї управління та артилерійської розвідки 63 ОМбр оголосили збір на квадрокоптер Maviс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Бажаємо здоров’я! Для відстеження всіх рухів ворога нам потрібен квадрокоптер мавік. Ворог не припиняє штурмів наших позицій, а завчасне виявлення пересування русні зберігає життя наших воїнів. Зараз квадрокоптери відіграють провідну роль у розвідці, але вдосконалюються і засоби їхнього знищення. Тому втрата мавіків, на жаль, є доволі частою – у п#дарів дуже потужний РЕБ. Отже, кожна гривня на наші квадрокоптери зберігає життя наших солдатів. І нагадуємо, що маленьких донатів не буває", - зазначили захисники.
Ціль збору - 115 тис. грн
Реквізити для допомоги
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/65pqdvYtc5
Номер картки банки
5375 4112 1964 5343
Воїни повідомили, що збір закрито. Захисники висловили подяку всім, хто долучився.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Колі-котлети попросіть і його кума Єрмака - ці "задонатять".
СЛАВА УКРАЇНІ І ЇЇ СЛАВНИМ ВОЇНАМ.
СМЕРТЬ І НАНЬБА ВОРОГАМ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ГНИДАМ