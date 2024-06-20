УКР
Воїни 63-ї бригади оголошували збір на засоби РЕБ для боротьби із ворожими дронами. ВIДЕО (оновлено)

Бійці-аеророзвідники 63-ї окремої механізованої бригади, які тримають оборону на Лиманському напрямку, терміново потребують засіб РЕБ. Вони звернулися до читачів нашого ресурсу, які вже неодноразово допомагали зборам бригади.

"Бажаємо здоров’я, шановні читачі Цензор.НЕТ.

Завдяки Вашій допомозі батарея артрозвідки 63-ї бригади придбала три мавіки, які вже виявили десятки ворожих цілей!

Але сучасна війна вимагає не тільки квадрокоптерів!

Дуже важливими є засоби радіоелектронної боротьби, що зупиняють ворожі дрони, які можуть уразити наших пілотів.

Потреба у якісних засобах РЕБ є дуже актуальною. Тому ми знову оголошуємо збір на модерний засіб радіоелектронної боротьби аби убезпечити наших воїнів та надалі нищити окупантів. Дякуємо!", - зазначають воїни бригади.

Станом на 21 червня 2024 року воїни повідомили, що збір закрито. Захисники висловили подяку всім, хто долучився.

Також дивіться: Російська БМП підірвалась разом із десантом на броні на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Як нищать русню воїни бригади можна подивитися за посиланнями:

На станцію РЕБ📡

Воїни 63-ї ОМБр, які тримають оборону на Лиманському напрямку, просять допомогти зі збором для придбання станції РЕБ📡

🎯Ціль: 115 000.00 ₴

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua

💳Номер картки банки

5375 4112 1938 8126

Також дивіться: Бійці 63-ї ОМБр скидом з дрона зищують окупанта, що сховався у "зеленці". ВIДЕО

Автор: 

благодійність (592) 63 ОМБр (115) РЕБ (171)
Что мог... А наши правители как, не до дронов им, ещё столько машин купить надо, на дорогах бабло списать и т.д. а укрепления по бумагам провести.
19.06.2024 13:13 Відповісти
Може оцей (на фото - зліва) теж почешеться трохи?


Або ще один "обіцятор", Камишін
19.06.2024 13:16 Відповісти
+
19.06.2024 13:22 Відповісти
+
19.06.2024 13:40 Відповісти
В телеграмі недійсне посилання на банку монобанку, виправте, будь ласка.
19.06.2024 21:04 Відповісти
+
19.06.2024 23:30 Відповісти
Рада вже дозволила місцевим бюджетам виділяти гроші на військо, може треба розподілити підрозділи по типу підшефних по містам, великим та середнім й буде більш менш організована допомога, звичайно, люди теж будуть донатити, але е, наприклад, ну дуже невідкладна допомога й треба швидко...
20.06.2024 11:56 Відповісти
++
20.06.2024 13:08 Відповісти
 
 