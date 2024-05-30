Бійці 63-ї ОМБр скидом з дрона зищують окупанта, що сховався у "зеленці". ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Вурдалаки" 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влучним скидом з дрона знищують російського окупанта.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Роздивитися в такій густій "зеленці" російського солдата та ще й ідеально вкласти туди гранату - ще те завдання. Проте наші воїни справляються на відмінно. Чудова снайперська робота!

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