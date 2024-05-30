Бійці 63-ї ОМБр скидом з дрона зищують окупанта, що сховався у "зеленці". ВIДЕО
Пілоти підрозділу "Вурдалаки" 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влучним скидом з дрона знищують російського окупанта.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Роздивитися в такій густій "зеленці" російського солдата та ще й ідеально вкласти туди гранату - ще те завдання. Проте наші воїни справляються на відмінно. Чудова снайперська робота!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Я - лягушка-квакушка!
- Врёшь!Ану - попрыгай и поквакай!
-Прыг! Квак!
- Бабах!
- Чо за животный, не ведаешь?
- Не знаю, - удивленно сказал Чонкин. - Похоже, что обезьян.
- Ты чо? - возмутился Свинцов. - Ты обезьянов видал когда?
- Видал, - сказал Чонкин. - Нас прошлый год в зверинец водили. Сперва в музей, а потом в зверинец. И там один был точно, как этот, и с голой жопой.
- Тьфу! - сплюнул Свинцов. - И откуда ж они здесь берутся? У нас в тайге таковых не имеется. Видмеди, волки, белки и соболя есть, а обезьяны не водятся.
- Так откуда ж им тама быть, - Чонкин вспомнил утверждения Гладышева, - когда они все в человеков попревращались?..." (В. Войнович)