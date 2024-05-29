Воїнам 63-ї мехбригади, які тримають оборону на Лиманському напрямку, потрібен квадрокоптер (оновлено). ВIДЕО
Українські захисники, воїни-розвідники батареї артрозвідки потребують квадрокоптер DJI Mavic3 Pro Fly more Combo.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Бригада тримає оборону на Лиманському напрямку. Третій рік тут тривають вперті, кровопролитні бої.
"В умовах позиційної війни аеророзвідка є надважливим елементом успішної оборони. Спостереження за окупантом ведеться вдень і вночі, аби бачити всі рухи русні та завдавати їм ударів. Але ворог теж вчиться і має потужний РЕБ, тому втрати коптерів є неминучими. Закликаємо всіх долучитися до збору та у такий спосіб наблизити нашу перемогу", - наголосили захисники.
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Про бойову роботу бригади Цензор.НЕТ писав неодноразово.
Так, воїни 63 бригади знищили ворожу колону із 5 танків та 5 БМП. Також військові 63-ї ОМБр у темний час доби скидами з дрона нищили окупантів на Кремінському напрямку.
UPD. Збір закрито. Величезна подяка кожному, хто донатив на квадрокоптер. А так наші пілоти за допомогою дрона, на який ви донатили, корегують знищення ворожих гармат.
Будь ласка, зачекайте...
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