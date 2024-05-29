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Воїнам 63-ї мехбригади, які тримають оборону на Лиманському напрямку, потрібен квадрокоптер (оновлено). ВIДЕО

Українські захисники, воїни-розвідники батареї артрозвідки потребують квадрокоптер DJI Mavic3 Pro Fly more Combo.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Бригада тримає оборону на Лиманському напрямку. Третій рік тут тривають вперті, кровопролитні бої.

"В умовах позиційної війни аеророзвідка є надважливим елементом успішної оборони. Спостереження за окупантом ведеться вдень і вночі, аби бачити всі рухи русні та завдавати їм ударів. Але ворог теж вчиться і має потужний РЕБ, тому втрати коптерів є неминучими. Закликаємо всіх долучитися до збору та у такий спосіб наблизити нашу перемогу", - наголосили захисники.

Також дивіться: Відбиття ворожого штурму дронами "Дикі шершні" на бердянському напрямку. ВIДЕО

Реквізити для допомоги

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Про бойову роботу бригади Цензор.НЕТ писав неодноразово.

Так, воїни 63 бригади знищили ворожу колону із 5 танків та 5 БМП. Також військові 63-ї ОМБр у темний час доби скидами з дрона нищили окупантів на Кремінському напрямку.

UPD. Збір закрито. Величезна подяка кожному, хто донатив на квадрокоптер. А так наші пілоти за допомогою дрона, на який ви донатили, корегують знищення ворожих гармат.

Дивіться: Аеророзвідники 63-ї бригади оголосили збір на квадрокоптер (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

допомога (8374) збір (337) 63 ОМБр (104)


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міністерство оборони, генштаб, .. чи головнокомандовач не надає воїнам те, що їм потрібно для перемоги над ворогом?
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29.05.2024 13:37 Відповісти
Ето нормально что даже на самых опасных и горячих участках наши воины просят милостыню и собирают на оборудование для отражения вражеских атак? Зато мусора и ТЦК нивчем себе не отказывают сидя в глубоком тылу с зарплатами 50к+
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29.05.2024 13:44 Відповісти
Хай уряд менше дає на пінгвінів, я коли чую такі новини в мене просто опускаються руки.
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29.05.2024 14:08 Відповісти
тим часом, київська влада (якби ж то тільки київська!) вкладає в будівництво й ремонт мостів, метро й дорік десятки мільярдів гривень just business
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29.05.2024 14:49 Відповісти
Квадрокоптеров море , просто подвезти не могут . Они все за тем мостом за два миллиарда . Если власть не хочет выиграть войну , никакие сборы не помогут . И новости утешительного типа , что уничтожили град тоже не помогут поднять боевой дух , когда на фронте град из кабов .
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29.05.2024 16:03 Відповісти
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30.05.2024 17:16 Відповісти
 
 