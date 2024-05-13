Українські воїни знищили ворожу колону із 5 танків та 5 БМП. ВIДЕО

Українські воїни із 60-ї та 63-ї бригади знищили колону ворожої техніки із 5 танків та 5 БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної атаки опублікований у соцмережах.

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"Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 бригада за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади. У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків та 5 БМП, що намагалися штурмувати наші позиції", - зазначається у коментарі до запису.

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