Українські воїни знищили ворожу колону із 5 танків та 5 БМП. ВIДЕО
Українські воїни із 60-ї та 63-ї бригади знищили колону ворожої техніки із 5 танків та 5 БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 бригада за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади. У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків та 5 БМП, що намагалися штурмувати наші позиції", - зазначається у коментарі до запису.
Топ коментарі
+43 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар13.05.2024 13:08
+23 Алекс Скела
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+18 U A #508723
показати весь коментар13.05.2024 13:15
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Темпи виробництва 200-250 на рік - це зараз, через рік-другий може додатись один нулик.
Ну і є слабка надія, що західний ВПК нарешті вийде хоч на якісь гідні обсяги виробництва.
Виграш росії у цій війні йому конче потрібний як доказ успішності майбутньої тайванської операції.
Правда ж в тому, що в самому Китаї танків на озброєнні - менше ніж в США. І на зберіганні - менше, ніж у засрашки. Бо це совок виготовляв десятки тисяч танків для завоювання Ліссабону, а Китай спочатку горобців ганяв і вчителів, а потім завжди обмежувався регіональними цілями і не збирався завойовувати танками весь світ.
А будувати новенькі танкові заводи в засрашці за 1-2 роки, як це робили США та Німеччина в 1930х роках - китайці фізично не в змозі. Їм їхні всі заводи теж Захід побудував, якщо ти забув...
Якби в засрашки була хоч якась технічна та технологічна можливість побудувати за ці 2 роки повномасштабної війни 10 нових танкових заводів - вони б їх ВЖЕ побудували. Бо в них реально стрімко сточується бронетехніка.
Але зась. Нові танки випускає лише 1 завод. Нові бмп випускає 1 завод. На всю засрашку. Всі інші - виключно "відновлюють та ремонтують". Бази зберігання вичерпані на 60-95% по практично всім видам важких озброєннь.
З 1991 по 2012 рік вони порізали на метал та знищили 15'000 заводів. П'ЯТНАДЦЯТЬ ТИСЯЧ. Вони фізично не в змозі ні відновити старі, ні побудувати нові. "нові верстати з китаю" - це майже виключно аби не стало поточне виробництво. А не для створення нового.
За допомогою Китаю, так.
В засрашки власне виробництво - тільки орланів фактично. І то - виробничі лінії куплені в Ізраїля. Все інше - викруткова збірка з імпортних деталей.
Танк в підвалі напилком не виточиш, як не старайся.
Якщо вони роблять гори барахла для всього світу, то і росію можуть за бажання завалити примітивною, але численною зброєю.
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Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США успішно провело субкритичний експеримент у підземній лабораторії (PULSE) у штаті Невада. Експеримент надає важливі дані про поведінку матеріалів, які використовуються в ядерних боєголовках.
Джерело: сайт https://www.energy.gov/nnsa/articles/nnsa-completes-subcritical-experiment-pulse-facility-nevada Національного управління ядерної безпеки (NNSA)
Шо, клавіатурний свербіж? Треба щось серанути невпопад?
Колонотерапія, аднака!
)))
В конце, сами себе пустили фейерверк...