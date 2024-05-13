Російський танк Т-80БВМ розлітається на друзки після влучання українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 47-ї ОМБр "Магура" знищив ворожий танк Т-80БВМ у селі Новобахмутівка на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+30 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.05.2024 11:07
+11 Qq Qqq #455433
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+8 Qq Qqq #455433
показати весь коментар13.05.2024 11:09
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гарно що пісєс
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cqb299/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/
Вогонь має чарівну якість -- він не залишає жодного шансу для жодної ватосамки на "ладу-каліну" й це добре й справедливо .