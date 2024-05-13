Російський танк Т-80БВМ розлітається на друзки після влучання українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 47-ї ОМБр "Магура" знищив ворожий танк Т-80БВМ у селі Новобахмутівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

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