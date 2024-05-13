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Російський танк Т-80БВМ розлітається на друзки після влучання українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 47-ї ОМБр "Магура" знищив ворожий танк Т-80БВМ у селі Новобахмутівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

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Автор: 

безпілотник (4158) танк (2067) знищення (7235) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+30
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13.05.2024 11:07
+11
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13.05.2024 11:10
+8
Прикольно він виперднув паливом рівно вздовж дороги )) Да і мангали класно розлетілись )) Слава ЗСУ!
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13.05.2024 11:09
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Санітарная патєря. Напевно мальчік вижив.
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13.05.2024 11:04 Відповісти
Гарно, але якби там ще і начинка була...
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13.05.2024 11:04 Відповісти
повтори супер!!!
БК...
а Ви як хотіли???
гарно що пісєс
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13.05.2024 11:06 Відповісти
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13.05.2024 11:07 Відповісти
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13.05.2024 11:10 Відповісти
https://24tv.ua/dron-magura-v5-nadvodniy-aparat-mistiv-zenitni-raketni-ustanovki_n2549746
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13.05.2024 11:11 Відповісти
Прикольно він виперднув паливом рівно вздовж дороги )) Да і мангали класно розлетілись )) Слава ЗСУ!
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13.05.2024 11:09 Відповісти
Шедевральне відео Я так зрозумів мангал у них там був, щоб зразу і шашличок для собачок та котиків був готовий? Слава ЗСУ!
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13.05.2024 11:12 Відповісти
Не менее эпичное уничтожение кацапского танка:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cqb299/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/
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13.05.2024 11:25 Відповісти
Московитська піджарка завжди вигляда свіжою .
Вогонь має чарівну якість -- він не залишає жодного шансу для жодної ватосамки на "ладу-каліну" й це добре й справедливо .
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13.05.2024 11:27 Відповісти
Prekrasno, na eto mozhno smotretj i smotretj!!!
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13.05.2024 11:38 Відповісти
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13.05.2024 11:43 Відповісти
А танкісти де поділися.
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13.05.2024 12:36 Відповісти
Пішли за водярою по погрібах лазити, повезло, але надовго
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13.05.2024 12:39 Відповісти
Соляри повні баки були...Далеко зібрався,мабуть..
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13.05.2024 13:16 Відповісти
Чи керосину авіаційного...
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13.05.2024 13:22 Відповісти
Гад! Скільки порвітря отруїв та землі нашої випалив... Ех, якби ще з підарами згорів...
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13.05.2024 13:18 Відповісти
Ничего страшного, не долго будут бегать голубчики
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13.05.2024 22:51 Відповісти
Наче Хаймерсом в'...ав.
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13.05.2024 14:12 Відповісти
Видео шикарное, но но надо заканчивать это глупое истребление населения. Слава ЗСУ , смерть оккупантам
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13.05.2024 22:50 Відповісти
 
 