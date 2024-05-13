Российский танк Т-80БВМ разлетается вдребезги после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил вражеский танк Т-80БВМ в селе Новобахмутовка в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина и взрыва вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

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