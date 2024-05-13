Российский танк Т-80БВМ разлетается вдребезги после попадания украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил вражеский танк Т-80БВМ в селе Новобахмутовка в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина и взрыва вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.
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+30 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.05.2024 11:07
+11 Qq Qqq #455433
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+8 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий13.05.2024 11:09
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а Ви як хотіли???
гарно що пісєс
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cqb299/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/
Вогонь має чарівну якість -- він не залишає жодного шансу для жодної ватосамки на "ладу-каліну" й це добре й справедливо .