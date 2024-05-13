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Российский танк Т-80БВМ разлетается вдребезги после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил вражеский танк Т-80БВМ в селе Новобахмутовка в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина и взрыва вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 47-й ОМБр уничтожили российский танк, как раз ехавший на огневую позицию в районе Красногоровки. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": БМП Bradley ракетой TOW уничтожил российский танк Т-80. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3589) танк (2256) уничтожение (6923) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+30
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13.05.2024 11:07
+11
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13.05.2024 11:10
+8
Прикольно він виперднув паливом рівно вздовж дороги )) Да і мангали класно розлетілись )) Слава ЗСУ!
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13.05.2024 11:09
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Санітарная патєря. Напевно мальчік вижив.
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13.05.2024 11:04 Ответить
Гарно, але якби там ще і начинка була...
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13.05.2024 11:04 Ответить
повтори супер!!!
БК...
а Ви як хотіли???
гарно що пісєс
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13.05.2024 11:06 Ответить
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13.05.2024 11:07 Ответить
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13.05.2024 11:10 Ответить
https://24tv.ua/dron-magura-v5-nadvodniy-aparat-mistiv-zenitni-raketni-ustanovki_n2549746
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13.05.2024 11:11 Ответить
Прикольно він виперднув паливом рівно вздовж дороги )) Да і мангали класно розлетілись )) Слава ЗСУ!
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13.05.2024 11:09 Ответить
Шедевральне відео Я так зрозумів мангал у них там був, щоб зразу і шашличок для собачок та котиків був готовий? Слава ЗСУ!
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13.05.2024 11:12 Ответить
Не менее эпичное уничтожение кацапского танка:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cqb299/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/
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13.05.2024 11:25 Ответить
Московитська піджарка завжди вигляда свіжою .
Вогонь має чарівну якість -- він не залишає жодного шансу для жодної ватосамки на "ладу-каліну" й це добре й справедливо .
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13.05.2024 11:27 Ответить
Prekrasno, na eto mozhno smotretj i smotretj!!!
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13.05.2024 11:38 Ответить
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13.05.2024 11:43 Ответить
А танкісти де поділися.
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13.05.2024 12:36 Ответить
Пішли за водярою по погрібах лазити, повезло, але надовго
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13.05.2024 12:39 Ответить
Соляри повні баки були...Далеко зібрався,мабуть..
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13.05.2024 13:16 Ответить
Чи керосину авіаційного...
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13.05.2024 13:22 Ответить
Гад! Скільки порвітря отруїв та землі нашої випалив... Ех, якби ще з підарами згорів...
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13.05.2024 13:18 Ответить
Ничего страшного, не долго будут бегать голубчики
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13.05.2024 22:51 Ответить
Наче Хаймерсом в'...ав.
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13.05.2024 14:12 Ответить
Видео шикарное, но но надо заканчивать это глупое истребление населения. Слава ЗСУ , смерть оккупантам
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13.05.2024 22:50 Ответить
 
 