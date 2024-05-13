Украинские воины уничтожили вражескую колонну из 5 танков и 5 БМП. ВИДЕО

Украинские воины из 60-й и 63-й бригады уничтожили колонну вражеской техники из 5 танков и 5 БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов успешной атаки опубликована в соцсетях.

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"Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожила 63 бригада при содействии приданных подразделений и боевых побратимов из 60 бригады. В результате невероятно точных выстрелов артиллерии и добивания дронами сожжено 5 танков и 5 БМП, которые пытались штурмовать наши позиции", - отмечается в комментарии к записи.

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