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Новости Война
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Украинские воины уничтожили вражескую колонну из 5 танков и 5 БМП. ВИДЕО

Украинские воины из 60-й и 63-й бригады уничтожили колонну вражеской техники из 5 танков и 5 БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов успешной атаки опубликована в соцсетях.

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"Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожила 63 бригада при содействии приданных подразделений и боевых побратимов из 60 бригады. В результате невероятно точных выстрелов артиллерии и добивания дронами сожжено 5 танков и 5 БМП, которые пытались штурмовать наши позиции", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 47-й ОМБр уничтожили колонну бронетехники оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

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танк (2248) уничтожение (6860) БМП (397) 63 ОМБр (99)


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Топ комментарии
+43
Шедеврально! Артилеристи боги!
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13.05.2024 13:08
+23
Українські воїни знищили ворожу колону

Колонотерапія, аднака!
)))
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13.05.2024 13:12
+18
, хлопці! Вбивати рашиста найкраща робота в світі!
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13.05.2024 13:15
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Шедеврально! Артилеристи боги!
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13.05.2024 13:08 Ответить
восхитительно, гениально!!!
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13.05.2024 15:46 Ответить
Добре! - може колись закінчаться
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13.05.2024 13:11 Ответить
За оцінками "The Military Balance", у москалів запасів основних озброєнь (броня, арта), при поточному рівні втрат та їх можливостей ВПК, вистачить на 2-3 роки війни.
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13.05.2024 13:23 Ответить
Через 2-3 роки ВПК перестане випускати ББМ?
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13.05.2024 13:40 Ответить
Ні звичайно. Навпаки - наростять випуск. Але через 2-3 роки буде повністю вичерпано запаси з баз довгострокового зберігання. А темпи виробництва у 200-250 шт./рік - це на місяць інтенсивних боїв.
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13.05.2024 13:46 Ответить
Баланс по корпусам рахує, а це не зовсім правильно.
Темпи виробництва 200-250 на рік - це зараз, через рік-другий може додатись один нулик.
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13.05.2024 13:50 Ответить
РФ, звичайно, дуже здивувала Захід здібностями свого ВПК, але переоцінювати їх можливості не варто. "Нолик" не додасться за жодних обставин. Броню та арту робити - це не БПЛА клепати. Там є цикл виробництва, який у наказовому порядку не прискорити - лише масштабувати виробництво, тобто. будувати нові фабрики. А це роки.
Ну і є слабка надія, що західний ВПК нарешті вийде хоч на якісь гідні обсяги виробництва.
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13.05.2024 14:09 Ответить
Ще не включився повноцінно Китай.
Виграш росії у цій війні йому конче потрібний як доказ успішності майбутньої тайванської операції.
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13.05.2024 14:12 Ответить
Включення у війну Китаю означатиме не 3,14здець Україні, а 3,14здець США та НАТО. Захід це дуже чітко розуміє і робить величезні зусилля, щоб цього не сталося. Поки що виходить. А там побачимо.
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13.05.2024 14:24 Ответить
Побачимо.
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13.05.2024 14:25 Ответить
не може, вони зараз вийшли на пік, далі плато або зменшення
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13.05.2024 14:13 Ответить
Не зможе, якщо Китай не допоможе. Все-таки зараз китайської БТ на фронті мізерно мало. Крім гольфкарів та пари десятків броньовиків ніхто нічого не бачив.
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13.05.2024 14:15 Ответить
І не побачить. То тільки в фантазіях зрадойобів типу тебе - в Китаї "всього дохрєліон" і от прямо завтра Китай надасть якомусь ***** 1000 танків просто так...

Правда ж в тому, що в самому Китаї танків на озброєнні - менше ніж в США. І на зберіганні - менше, ніж у засрашки. Бо це совок виготовляв десятки тисяч танків для завоювання Ліссабону, а Китай спочатку горобців ганяв і вчителів, а потім завжди обмежувався регіональними цілями і не збирався завойовувати танками весь світ.

А будувати новенькі танкові заводи в засрашці за 1-2 роки, як це робили США та Німеччина в 1930х роках - китайці фізично не в змозі. Їм їхні всі заводи теж Захід побудував, якщо ти забув...
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13.05.2024 15:23 Ответить
Вони можуть збудувати для русні десятки тисяч верстатів та виробничих ліній, на яких сама русня вже буде штампувати ББМ.
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13.05.2024 15:25 Ответить
Зрозуміло. Ти не тільки зрадойоб, а ще й ніякої технічної освіти та досвіду не маєш. Бо знав би - що то таке - побудова фізичного виробництва та організація такого виробництва для великих партій товарів.

Якби в засрашки була хоч якась технічна та технологічна можливість побудувати за ці 2 роки повномасштабної війни 10 нових танкових заводів - вони б їх ВЖЕ побудували. Бо в них реально стрімко сточується бронетехніка.

Але зась. Нові танки випускає лише 1 завод. Нові бмп випускає 1 завод. На всю засрашку. Всі інші - виключно "відновлюють та ремонтують". Бази зберігання вичерпані на 60-95% по практично всім видам важких озброєннь.

З 1991 по 2012 рік вони порізали на метал та знищили 15'000 заводів. П'ЯТНАДЦЯТЬ ТИСЯЧ. Вони фізично не в змозі ні відновити старі, ні побудувати нові. "нові верстати з китаю" - це майже виключно аби не стало поточне виробництво. А не для створення нового.
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13.05.2024 15:51 Ответить
З дронами у них все пречудово вийшло.
За допомогою Китаю, так.
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13.05.2024 15:53 Ответить
Дрони - це "викруткова збірка". Україна по підвалам та ангарам, без всіляких державних програм та трильярдів баксів те ж саме зробила.

В засрашки власне виробництво - тільки орланів фактично. І то - виробничі лінії куплені в Ізраїля. Все інше - викруткова збірка з імпортних деталей.

Танк в підвалі напилком не виточиш, як не старайся.
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13.05.2024 15:58 Ответить
Я б все ж не скидав з рахунку цей китайський фактор.
Якщо вони роблять гори барахла для всього світу, то і росію можуть за бажання завалити примітивною, але численною зброєю.
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13.05.2024 16:01 Ответить
прилади наведення 100 % францiя в рф нема там бусолi якi 200-201 шт
сша одночасно китай i рф у ЯВ виграе сша перемогае аналiтики
Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США успішно провело субкритичний експеримент у підземній лабораторії (PULSE) у штаті Невада. Експеримент надає важливі дані про поведінку матеріалів, які використовуються в ядерних боєголовках.
Джерело: сайт https://www.energy.gov/nnsa/articles/nnsa-completes-subcritical-experiment-pulse-facility-nevada Національного управління ядерної безпеки (NNSA)
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18.05.2024 07:22 Ответить
тебе кацапы поручили эту шнягу написать?
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13.05.2024 15:22 Ответить
***, спалив мене.
Шо, клавіатурний свербіж? Треба щось серанути невпопад?
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13.05.2024 15:30 Ответить
Українські воїни знищили ворожу колону

Колонотерапія, аднака!
)))
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13.05.2024 13:12 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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13.05.2024 13:55 Ответить
, хлопці! Вбивати рашиста найкраща робота в світі!
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13.05.2024 13:15 Ответить
👍
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13.05.2024 13:20 Ответить
Файно як.
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13.05.2024 13:18 Ответить
Головне, щоб цих фахівців сирнік не посадив в недороблені окопи під російські КАБи
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13.05.2024 13:19 Ответить
красивое....
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13.05.2024 13:20 Ответить
Дійсно дуже круто!!!🔥🔥🔥👍👍👍
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13.05.2024 13:24 Ответить
Кацапам понравилось!
В конце, сами себе пустили фейерверк...
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13.05.2024 14:32 Ответить
То штора з арєною відпрацьовує)
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13.05.2024 15:02 Ответить
Супер, бережи Бог ЗСУ.
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13.05.2024 14:54 Ответить
вань а как там на Украине! че там. ....... УУУУ....КК...РРР...ААА....ИИИ.....НА
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13.05.2024 15:12 Ответить
Касети, бобiни, та вiнiл.
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13.05.2024 18:09 Ответить
Смерть свинособакам і **********....
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13.05.2024 22:37 Ответить
 
 