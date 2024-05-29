Воинам 63-й мехбригады, держащим оборону на Лиманском направлении, нужен квадрокоптер. ВИДЕО

Украинские защитники, воины-разведчики батареи артрозведки нуждаются в квадрокоптере DJI Mavic3 Pro Fly more Combo.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Бригада держит оборону на Лиманском направлении. Третий год здесь продолжаются упорные, кровопролитные бои.

"В условиях позиционной войны аэроразведка является важнейшим элементом успешной обороны. Наблюдение за оккупантом ведется днем и ночью, чтобы видеть все движения россиян и наносить им удары. Но враг тоже учится и имеет мощный РЭБ, поэтому потери коптеров неизбежны. Призываем всех присоединиться к сбору и таким образом приблизить нашу победу", - отметили защитники.

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О боевой работе бригады Цензор.НЕТ писал неоднократно.

Так, воины 63 бригады уничтожили вражескую колонну из 5 танков и 5 БМП. Также военные 63-й ОМБр в темное время суток сбросами с дрона уничтожали оккупантов на Кременском направлении.

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