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Новости Видео Война
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Воинам 63-й мехбригады, держащим оборону на Лиманском направлении, нужен квадрокоптер. ВИДЕО

Украинские защитники, воины-разведчики батареи артрозведки нуждаются в квадрокоптере DJI Mavic3 Pro Fly more Combo.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Бригада держит оборону на Лиманском направлении. Третий год здесь продолжаются упорные, кровопролитные бои.

"В условиях позиционной войны аэроразведка является важнейшим элементом успешной обороны. Наблюдение за оккупантом ведется днем и ночью, чтобы видеть все движения россиян и наносить им удары. Но враг тоже учится и имеет мощный РЭБ, поэтому потери коптеров неизбежны. Призываем всех присоединиться к сбору и таким образом приблизить нашу победу", - отметили защитники.

Также смотрите: Отражение вражеского штурма дронами "Дикі шершні" на бердянском направлении. ВИДЕО

Реквизиты для помощи

Цель: 120 000 гривен

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О боевой работе бригады Цензор.НЕТ писал неоднократно.

Так, воины 63 бригады уничтожили вражескую колонну из 5 танков и 5 БМП. Также военные 63-й ОМБр в темное время суток сбросами с дрона уничтожали оккупантов на Кременском направлении.

Смотрите: Аэроразведчики 63-й бригады объявили сбор на квадрокоптер (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

помощь (7822) сбор (303) 63 ОМБр (104)


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міністерство оборони, генштаб, .. чи головнокомандовач не надає воїнам те, що їм потрібно для перемоги над ворогом?
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29.05.2024 13:37 Ответить
Ето нормально что даже на самых опасных и горячих участках наши воины просят милостыню и собирают на оборудование для отражения вражеских атак? Зато мусора и ТЦК нивчем себе не отказывают сидя в глубоком тылу с зарплатами 50к+
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29.05.2024 13:44 Ответить
Хай уряд менше дає на пінгвінів, я коли чую такі новини в мене просто опускаються руки.
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29.05.2024 14:08 Ответить
тим часом, київська влада (якби ж то тільки київська!) вкладає в будівництво й ремонт мостів, метро й дорік десятки мільярдів гривень just business
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29.05.2024 14:49 Ответить
Квадрокоптеров море , просто подвезти не могут . Они все за тем мостом за два миллиарда . Если власть не хочет выиграть войну , никакие сборы не помогут . И новости утешительного типа , что уничтожили град тоже не помогут поднять боевой дух , когда на фронте град из кабов .
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29.05.2024 16:03 Ответить
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30.05.2024 17:16 Ответить
 
 