Аеророзвідники 63-ї бригади оголосили збір на квадрокоптер (оновлено). ВIДЕО
Воїни 63-ї ОМБр, які тримають оборону на Лиманському напрямку, просять допомогти зі збором для придбання квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми воїни артилерійської розвідки 63-ї бригади звертаємося до небайдужих із закликом взяти участь у зборі на квадрокоптер Мавік для нашого підрозділу. В умовах війни безпілотники є "очами" нашого війська і без них неможливо вести сучасні бойові дії та успішно нищити російських окупантів. У теперішніх умовах важливою є кожна гривня. Дякуємо всім, хто донатить на ЗСУ!" - звернулися воїни.
Сума збору становить 120 тис. грн.
Із бойовою роботою бригади, яка неможлива без повітряної розвідки Цензор.НЕТ писав неодноразово - знищення ворожої колони, нічні скиди з дронів на ворога.
Реквізити для допомоги
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/2fCATVU7vQ
Номер картки банки
5375 4112 1818 2041
UPD. Збір закрито! Щиро дякуємо всім, хто донатив на збір. Це свіжі кадри роботи аеророзвідників у Кремінній. Більше донатів – більше ураженої техніки окупантів
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони нікому нічєго нє должни.
хлопці, ви б вже стріляли тих мудаків, чи що? бо вони кам фактично у спину стріляють