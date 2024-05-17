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Аеророзвідники 63-ї бригади оголосили збір на квадрокоптер (оновлено). ВIДЕО

Воїни 63-ї ОМБр, які тримають оборону на Лиманському напрямку, просять допомогти зі збором для придбання квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми воїни артилерійської розвідки 63-ї бригади звертаємося до небайдужих із закликом взяти участь у зборі на квадрокоптер Мавік для нашого підрозділу. В умовах війни безпілотники є "очами" нашого війська і без них неможливо вести сучасні бойові дії та успішно нищити російських окупантів. У теперішніх умовах важливою є кожна гривня. Дякуємо всім, хто донатить на ЗСУ!" - звернулися воїни.

Сума збору становить 120 тис. грн.

Із бойовою роботою бригади, яка неможлива без повітряної розвідки Цензор.НЕТ писав неодноразово - знищення ворожої колони, нічні скиди з дронів на ворога.

Реквізити для допомоги

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5375 4112 1818 2041

UPD. Збір закрито! Щиро дякуємо всім, хто донатив на збір. Це свіжі кадри роботи аеророзвідників у Кремінній. Більше донатів – більше ураженої техніки окупантів

Автор: 

допомога (8343) збір (334) 63 ОМБр (101)


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10 грн з кожного, хто зараз на цензорі
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17.05.2024 12:20 Відповісти
Ті, хто стогне в темах про ТЦК і мобілізацію, ані копійчини не дадуть.
Вони нікому нічєго нє должни.
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17.05.2024 12:31 Відповісти
ти подумай сам 3 рік війни і отака ганьба -війську не вистачає елементарного .. державі важливіше ТЕЦи газони дороги та навіть те їбане метро .. а тут *** просять по 10 гр скинутись ... чи ти думаєш як що задонатиш проблема вирішиться
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17.05.2024 14:30 Відповісти
Я задоначу, Ханка, ще сто двадцять людей. З кожного по тисячі - ось і збір закрито.
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17.05.2024 14:31 Відповісти
Хоча б сотку. 10 - то звичайні донати на касах в кав'ярні, магазині, заправці...
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17.05.2024 13:45 Відповісти
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17.05.2024 13:43 Відповісти
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17.05.2024 16:08 Відповісти
іспанськйи сором, що хлопці на 3-му році війни змушені збирати на сраний коптер, коли зебіли тринькають мільйони на дороги у прифронтовій зоні

хлопці, ви б вже стріляли тих мудаків, чи що? бо вони кам фактично у спину стріляють
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17.05.2024 23:50 Відповісти
 
 