Аеророзвідники 63-ї бригади оголосили збір на квадрокоптер (оновлено). ВIДЕО

Воїни 63-ї ОМБр, які тримають оборону на Лиманському напрямку, просять допомогти зі збором для придбання квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми воїни артилерійської розвідки 63-ї бригади звертаємося до небайдужих із закликом взяти участь у зборі на квадрокоптер Мавік для нашого підрозділу. В умовах війни безпілотники є "очами" нашого війська і без них неможливо вести сучасні бойові дії та успішно нищити російських окупантів. У теперішніх умовах важливою є кожна гривня. Дякуємо всім, хто донатить на ЗСУ!" - звернулися воїни.

Сума збору становить 120 тис. грн.

Із бойовою роботою бригади, яка неможлива без повітряної розвідки Цензор.НЕТ писав неодноразово - знищення ворожої колони, нічні скиди з дронів на ворога.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/2fCATVU7vQ

Номер картки банки

5375 4112 1818 2041

UPD. Збір закрито! Щиро дякуємо всім, хто донатив на збір. Це свіжі кадри роботи аеророзвідників у Кремінній. Більше донатів – більше ураженої техніки окупантів