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Аэроразведчики 63-й бригады объявили сбор на квадрокоптер. ВИДЕО

Воины 63-й ОМБр, которые держат оборону на Лиманском направлении, просят помочь со сбором для приобретения квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы воины артиллерийской разведки 63-й бригады обращаемся к неравнодушным с призывом принять участие в сборе на квадрокоптер Мавик для нашего подразделения. В условиях войны беспилотники являются "глазами" нашего войска и без них невозможно вести современные боевые действия и успешно уничтожать российских оккупантов. В нынешних условиях важна каждая гривня. Спасибо всем, кто донатит на ВСУ!" - обратились воины.

Сумма сбора составляет 120 тыс. грн.

О боевой работе бригады, которая невозможна без воздушной разведки Цензор.НЕТ писал неоднократно - уничтожение вражеской колонны, ночные сбросы с дронов на врага.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/2fCATVU7vQ

Номер карты банка

5375 4112 1818 2041

Также смотрите: Украинские воины уничтожили вражескую колонну из 5 танков и 5 БМП. ВИДЕО

Автор: 

помощь (7800) сбор (300) 63 ОМБр (101)


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10 грн з кожного, хто зараз на цензорі
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17.05.2024 12:20 Ответить
Ті, хто стогне в темах про ТЦК і мобілізацію, ані копійчини не дадуть.
Вони нікому нічєго нє должни.
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17.05.2024 12:31 Ответить
ти подумай сам 3 рік війни і отака ганьба -війську не вистачає елементарного .. державі важливіше ТЕЦи газони дороги та навіть те їбане метро .. а тут *** просять по 10 гр скинутись ... чи ти думаєш як що задонатиш проблема вирішиться
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17.05.2024 14:30 Ответить
Я задоначу, Ханка, ще сто двадцять людей. З кожного по тисячі - ось і збір закрито.
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17.05.2024 14:31 Ответить
Хоча б сотку. 10 - то звичайні донати на касах в кав'ярні, магазині, заправці...
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17.05.2024 13:45 Ответить
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17.05.2024 13:43 Ответить
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17.05.2024 16:08 Ответить
іспанськйи сором, що хлопці на 3-му році війни змушені збирати на сраний коптер, коли зебіли тринькають мільйони на дороги у прифронтовій зоні

хлопці, ви б вже стріляли тих мудаків, чи що? бо вони кам фактично у спину стріляють
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17.05.2024 23:50 Ответить
 
 