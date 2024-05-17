Аэроразведчики 63-й бригады объявили сбор на квадрокоптер. ВИДЕО
Воины 63-й ОМБр, которые держат оборону на Лиманском направлении, просят помочь со сбором для приобретения квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы воины артиллерийской разведки 63-й бригады обращаемся к неравнодушным с призывом принять участие в сборе на квадрокоптер Мавик для нашего подразделения. В условиях войны беспилотники являются "глазами" нашего войска и без них невозможно вести современные боевые действия и успешно уничтожать российских оккупантов. В нынешних условиях важна каждая гривня. Спасибо всем, кто донатит на ВСУ!" - обратились воины.
Сумма сбора составляет 120 тыс. грн.
О боевой работе бригады, которая невозможна без воздушной разведки Цензор.НЕТ писал неоднократно - уничтожение вражеской колонны, ночные сбросы с дронов на врага.
Реквизиты для помощи
Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/2fCATVU7vQ
Номер карты банка
5375 4112 1818 2041
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони нікому нічєго нє должни.
хлопці, ви б вже стріляли тих мудаків, чи що? бо вони кам фактично у спину стріляють