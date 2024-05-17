Аэроразведчики 63-й бригады объявили сбор на квадрокоптер. ВИДЕО

Воины 63-й ОМБр, которые держат оборону на Лиманском направлении, просят помочь со сбором для приобретения квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы воины артиллерийской разведки 63-й бригады обращаемся к неравнодушным с призывом принять участие в сборе на квадрокоптер Мавик для нашего подразделения. В условиях войны беспилотники являются "глазами" нашего войска и без них невозможно вести современные боевые действия и успешно уничтожать российских оккупантов. В нынешних условиях важна каждая гривня. Спасибо всем, кто донатит на ВСУ!" - обратились воины.

Сумма сбора составляет 120 тыс. грн.

О боевой работе бригады, которая невозможна без воздушной разведки Цензор.НЕТ писал неоднократно - уничтожение вражеской колонны, ночные сбросы с дронов на врага.

Реквизиты для помощи

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Номер карты банка

5375 4112 1818 2041

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