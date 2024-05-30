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Бойцы 63-й ОМБр сбросом с дрона уничтожают спрятавшегося в "зеленке" оккупанта. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Вурдалаки" 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным сбросом с дрона уничтожают российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Рассмотреть в такой пышной "зеленке" российского солдата да еще и идеально вложить туда гранату - еще та задача. Однако наши воины справляются на отлично. Замечательная снайперская работа!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воинам 63-й мехбригады, которые держат оборону на Лиманском направлении, нужен квадрокоптер. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3977) 63 ОМБр (104)


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Хіба так ховаються - дерева ламаючі???
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30.05.2024 18:34 Ответить
Озвучка-бомба.Кто хочєт стать міліанєром?
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30.05.2024 19:08 Ответить
- Кто-кто в рукавичке живёт?
- Я - лягушка-квакушка!
- Врёшь!Ану - попрыгай и поквакай!
-Прыг! Квак!
- Бабах!
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30.05.2024 19:30 Ответить
"...Свинцов, поставив винтовку к ноге, спросил Чонкина:
- Чо за животный, не ведаешь?
- Не знаю, - удивленно сказал Чонкин. - Похоже, что обезьян.
- Ты чо? - возмутился Свинцов. - Ты обезьянов видал когда?
- Видал, - сказал Чонкин. - Нас прошлый год в зверинец водили. Сперва в музей, а потом в зверинец. И там один был точно, как этот, и с голой жопой.
- Тьфу! - сплюнул Свинцов. - И откуда ж они здесь берутся? У нас в тайге таковых не имеется. Видмеди, волки, белки и соболя есть, а обезьяны не водятся.
- Так откуда ж им тама быть, - Чонкин вспомнил утверждения Гладышева, - когда они все в человеков попревращались?..." (В. Войнович)
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30.05.2024 19:34 Ответить
 
 