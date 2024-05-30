Бойцы 63-й ОМБр сбросом с дрона уничтожают спрятавшегося в "зеленке" оккупанта. ВИДЕО
Пилоты подразделения "Вурдалаки" 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным сбросом с дрона уничтожают российского оккупанта.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Рассмотреть в такой пышной "зеленке" российского солдата да еще и идеально вложить туда гранату - еще та задача. Однако наши воины справляются на отлично. Замечательная снайперская работа!
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- Я - лягушка-квакушка!
- Врёшь!Ану - попрыгай и поквакай!
-Прыг! Квак!
- Бабах!
- Чо за животный, не ведаешь?
- Не знаю, - удивленно сказал Чонкин. - Похоже, что обезьян.
- Ты чо? - возмутился Свинцов. - Ты обезьянов видал когда?
- Видал, - сказал Чонкин. - Нас прошлый год в зверинец водили. Сперва в музей, а потом в зверинец. И там один был точно, как этот, и с голой жопой.
- Тьфу! - сплюнул Свинцов. - И откуда ж они здесь берутся? У нас в тайге таковых не имеется. Видмеди, волки, белки и соболя есть, а обезьяны не водятся.
- Так откуда ж им тама быть, - Чонкин вспомнил утверждения Гладышева, - когда они все в человеков попревращались?..." (В. Войнович)