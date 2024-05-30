Бойцы 63-й ОМБр сбросом с дрона уничтожают спрятавшегося в "зеленке" оккупанта. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Вурдалаки" 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным сбросом с дрона уничтожают российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Рассмотреть в такой пышной "зеленке" российского солдата да еще и идеально вложить туда гранату - еще та задача. Однако наши воины справляются на отлично. Замечательная снайперская работа!

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