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Новости Видео Война
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Воины 63-й бригады объявляли сбор на средства РЭБ для борьбы с вражескими дронами (обновлено). ВИДЕО

Бойцы-аэроразведчики 63-й отдельной механизированной бригады, которые держат оборону на Лиманском направлении, срочно нуждаются в средстве РЭБ. Они обратились к читателям нашего ресурса, которые уже неоднократно помогали сборам бригады.

"Желаем здоровья, уважаемые читатели Цензор.НЕТ.

Благодаря Вашей помощи батарея артрозведки 63-й бригады приобрела три мавика, которые уже обнаружили десятки вражеских целей!

Но современная война требует не только квадрокоптеров!

Очень важны средства радиоэлектронной борьбы, останавливающие вражеские дроны, которые могут поразить наших пилотов.

Потребность в качественных средствах РЭБ является очень актуальной. Поэтому мы снова объявляем сбор на современное средство радиоэлектронной борьбы чтобы обезопасить наших воинов и в дальнейшем уничтожать оккупантов. Спасибо!", - отмечают воины бригады.

По состоянию на 21 июня 2024 года воины сообщили, что сбор закрыт. Защитники выразили благодарность всем, кто присоединился.

Также смотрите: Бойцы 63-й ОМБр сбросом с дрона уничтожают спрятавшегося в "зеленке" оккупанта. ВИДЕО

Как уничтожают русню воины бригады можно посмотреть по ссылкам:

На станцию РЭБ📡

Воины 63-й ОМБр, которые держат оборону на Лиманском направлении, просят помочь со сбором для приобретения станции РЭБ📡

🎯Цель: 115 000.00 ₴

🔗Ссылка на банку

https://send.monobank.ua

💳Номер карты банка

5375 4112 1938 8126

Смотрите также: Воинам 63-й мехбригады, держащим оборону на Лиманском направлении, нужен квадрокоптер. ВИДЕО

Автор: 

благотворительность (613) 63 ОМБр (104) РЭБ (131)


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Что мог... А наши правители как, не до дронов им, ещё столько машин купить надо, на дорогах бабло списать и т.д. а укрепления по бумагам провести.
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19.06.2024 13:13 Ответить
Може оцей (на фото - зліва) теж почешеться трохи?


Або ще один "обіцятор", Камишін
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19.06.2024 13:16 Ответить
+
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19.06.2024 13:22 Ответить
+
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19.06.2024 13:40 Ответить
В телеграмі недійсне посилання на банку монобанку, виправте, будь ласка.
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19.06.2024 21:04 Ответить
+
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19.06.2024 23:30 Ответить
Рада вже дозволила місцевим бюджетам виділяти гроші на військо, може треба розподілити підрозділи по типу підшефних по містам, великим та середнім й буде більш менш організована допомога, звичайно, люди теж будуть донатити, але е, наприклад, ну дуже невідкладна допомога й треба швидко...
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20.06.2024 11:56 Ответить
++
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20.06.2024 13:08 Ответить
 
 