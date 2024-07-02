Батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив збір 25 млн грн на тепловізори та дрони

Воїнам батальйону "Вовки Да Вінчі" потрібна допомога зі збором 25 млн грн на придбання дронів, тепловізорів та приладів нічного бачення.

Про це у Facebook повідомила волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

"Я відкриваю свою банку на мільйон гривень у рамках збору "Вовчі Очі" на 25 мільйонів на тепловізійні й нічні прилади та дрони для нашого батальйону "Вовки Да Вінчі", - зазначила вона.

Збирають на:

комплекс крило ГОР - 1 шт.;

оптичні приціли для великокаліберної зброї - 5 шт.;

тепловізійні дрони Mavic 3Т - 20 шт.;

пристрої нічного бачення (PVS 14 та ін.) - 30 шт.;

тепловізори та тепловізійні приціли - 130 шт.;

рації - 100 шт.

Серед тих, хто задонатить від 100 гривень буде розіграно картину Дмитра Кришовського "Мені нравиться, як воно горить".

Реквізити для допомоги

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