Батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив збір 25 млн грн на тепловізори та дрони
Воїнам батальйону "Вовки Да Вінчі" потрібна допомога зі збором 25 млн грн на придбання дронів, тепловізорів та приладів нічного бачення.
Про це у Facebook повідомила волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.
"Я відкриваю свою банку на мільйон гривень у рамках збору "Вовчі Очі" на 25 мільйонів на тепловізійні й нічні прилади та дрони для нашого батальйону "Вовки Да Вінчі", - зазначила вона.
Збирають на:
- комплекс крило ГОР - 1 шт.;
- оптичні приціли для великокаліберної зброї - 5 шт.;
- тепловізійні дрони Mavic 3Т - 20 шт.;
- пристрої нічного бачення (PVS 14 та ін.) - 30 шт.;
- тепловізори та тепловізійні приціли - 130 шт.;
- рації - 100 шт.
Серед тих, хто задонатить від 100 гривень буде розіграно картину Дмитра Кришовського "Мені нравиться, як воно горить".
Реквізити для допомоги
Топ коментарі
+23 Serhii Hurskyi
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+20 CryptoShorts
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+17 oleh biluy
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З однієї сторони держава влаштувала сафарі на людей, виловлює по дворах і дорогах, забирає з роботи в тцк і на фронт.
З іншої сторони повна лояльність до корупції, ні одного топ корупціонера не покарано.
Ще з однієї сторони вояки розказують, що цивільним треба прострілювати коліна, бити і ломати людей через небажання служити.
А тут раптом донати треба, бачте держава ложила на військових. Звичайних людей вже *********** як тільки попало і все одно з простягнутою рукою приходять...
Такий собі патріотизм.
Чи ти вже як російський ванька сциш кривими дугами проти ЄС і громадян ЄС? Чи ти хочеш сказати, що я біженка і втекла? Ні. Я громадянка Франції.
І по суті плачу у Франції досить пристойний налог, з якого теж якась частка йде на допомогу Україні.
Для ясності - особисто від себе відправляла в Україну спальники, наколінники, три перископа, целокси (прочитай, що то таке), смаколики, радіоприймачі для поранених в госпіталь, донатила на дрони, на допомогу пораеним. Десь на двадцять тисяч євро.
Більш донатити не буду. ******* такі повчальники як ти.
в мене за останній місяць ТЦК вже трьох зранку на зупинці зловило.
Четвертим будеш чи в тебе бронь ?
і хто ж цю проблему створив ?
мабуть Сорос якийсь ?
За ті гроші можна багато чрго купити так відкатів нема і тож своїм ніяк не ннажруться бодай розірвало