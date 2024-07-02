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Батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив збір 25 млн грн на тепловізори та дрони

Збір для Вовків Да Вінчі

Воїнам батальйону "Вовки Да Вінчі" потрібна допомога зі збором 25 млн грн на придбання дронів, тепловізорів та приладів нічного бачення.

Про це у Facebook повідомила волонтерка, військова медикиня ЗСУ та активістка Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

"Я відкриваю свою банку на мільйон гривень у рамках збору "Вовчі Очі" на 25 мільйонів на тепловізійні й нічні прилади та дрони для нашого батальйону "Вовки Да Вінчі", - зазначила вона.

Збирають на:

  • комплекс крило ГОР - 1 шт.;
  • оптичні приціли для великокаліберної зброї - 5 шт.;
  • тепловізійні дрони Mavic 3Т - 20 шт.;
  • пристрої нічного бачення (PVS 14 та ін.) - 30 шт.;
  • тепловізори та тепловізійні приціли - 130 шт.;
  • рації - 100 шт.

Серед тих, хто задонатить від 100 гривень буде розіграно картину Дмитра Кришовського "Мені нравиться, як воно горить".

Картина Дмитра Кришовського "Мені нравиться, як воно горить"

Реквізити для допомоги

https://send.monobank.ua/jar/5as4BiUcyW

Дивіться: Воїни 63 ОМБр, які тримають оборону на Лиманському напрямку, оголосили збір на квадрокоптер (оновлено)

Автор: 

збір (343) Михайлова Аліна (9)


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Топ коментарі
+23
Цікаво виходить:
З однієї сторони держава влаштувала сафарі на людей, виловлює по дворах і дорогах, забирає з роботи в тцк і на фронт.
З іншої сторони повна лояльність до корупції, ні одного топ корупціонера не покарано.
Ще з однієї сторони вояки розказують, що цивільним треба прострілювати коліна, бити і ломати людей через небажання служити.

А тут раптом донати треба, бачте держава ложила на військових. Звичайних людей вже *********** як тільки попало і все одно з простягнутою рукою приходять...
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02.07.2024 16:40 Відповісти
+20
может, кабмін з 2,4 млрд на ремонти фронтових доріг виділить вовкам 1%?
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02.07.2024 16:31 Відповісти
+17
о, я знаю, де прям зараз є дрони з тепловізорами - на західному кордоні, млядь! Попросіть у заградотрядів пару штук, і купувати не треба буде.
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02.07.2024 16:37 Відповісти
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может, кабмін з 2,4 млрд на ремонти фронтових доріг виділить вовкам 1%?
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02.07.2024 16:31 Відповісти
треба створити петицію
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02.07.2024 17:29 Відповісти
тищенко із ШАФИ З ГРОШИМА задонатить.
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02.07.2024 16:32 Відповісти
о, я знаю, де прям зараз є дрони з тепловізорами - на західному кордоні, млядь! Попросіть у заградотрядів пару штук, і купувати не треба буде.
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02.07.2024 16:37 Відповісти
++
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02.07.2024 16:39 Відповісти
Цікаво виходить:
З однієї сторони держава влаштувала сафарі на людей, виловлює по дворах і дорогах, забирає з роботи в тцк і на фронт.
З іншої сторони повна лояльність до корупції, ні одного топ корупціонера не покарано.
Ще з однієї сторони вояки розказують, що цивільним треба прострілювати коліна, бити і ломати людей через небажання служити.

А тут раптом донати треба, бачте держава ложила на військових. Звичайних людей вже *********** як тільки попало і все одно з простягнутою рукою приходять...
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02.07.2024 16:40 Відповісти
та не донать. купи собі пивасу.
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02.07.2024 16:58 Відповісти
Та і куплі, і совість гризти не буде. А оце, коли отак пишуть про донати, це означає що командири забили на забезпечення підрозділу, а підрозділ замість запитати в командира що за хєрня йде з простягнутою рукою...
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02.07.2024 17:04 Відповісти
нема у тебе ні совісті, ні калькулятора та розуму
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02.07.2024 18:40 Відповісти
цікаво, що людина із Франціі тут робить і чому її цікавить те, що у нас коїться?..
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02.07.2024 19:49 Відповісти
мені цікаво, чому ти такий динєголовий
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02.07.2024 21:02 Відповісти
Шановна, я задав просте питання. Чому, якщо Вас так турбує доля України, і, окремо, доля ЗСУ - Ви замість досить безпечної Київськой області, наприклад, сидите у Європі? Бо там гроші платять і можна нічого не робити, а тут працювати треба?
Такий собі патріотизм.
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03.07.2024 06:09 Відповісти
Шановний, я поставлю ще простіще питання. А чому якогось ноунейма це ***?
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03.07.2024 07:50 Відповісти
тобто, по суті відповісти нічого? Дякую.
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03.07.2024 08:07 Відповісти
Так ти поясни суть. Якщо титакий любитель суті, то напиши в ЄС, щоб не присилали військової і фінансової допомоги.
Чи ти вже як російський ванька сциш кривими дугами проти ЄС і громадян ЄС? Чи ти хочеш сказати, що я біженка і втекла? Ні. Я громадянка Франції.
І по суті плачу у Франції досить пристойний налог, з якого теж якась частка йде на допомогу Україні.
Для ясності - особисто від себе відправляла в Україну спальники, наколінники, три перископа, целокси (прочитай, що то таке), смаколики, радіоприймачі для поранених в госпіталь, донатила на дрони, на допомогу пораеним. Десь на двадцять тисяч євро.
Більш донатити не буду. ******* такі повчальники як ти.
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03.07.2024 12:28 Відповісти
Хтось збирає на дрони та інші необхідні на фронті речі, а зелені падли тратять мільярди на дороги.. Країна покрученої реальності.
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02.07.2024 16:42 Відповісти
зелені просто займаються тим, чим хочуть - ворують мільярди на ремонтах доріг. нормальна реальність. зелені - не нормальні. а реальність нормальна
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02.07.2024 16:46 Відповісти
На жаль, можу тільки через PayPal.
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02.07.2024 16:49 Відповісти
повертайтесь в Україну, тут потрібні робочі руки, заодно й донатити зможете
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02.07.2024 16:51 Відповісти
чувак, іди до мене на роботу !!!

в мене за останній місяць ТЦК вже трьох зранку на зупинці зловило.

Четвертим будеш чи в тебе бронь ?
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02.07.2024 16:56 Відповісти
може ти до мене на роботу підеш?
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02.07.2024 17:16 Відповісти
тобто в тебе також проблема з працівниками ?

і хто ж цю проблему створив ?

мабуть Сорос якийсь ?
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02.07.2024 17:20 Відповісти
Дякую за запрошення. Я і так доначу, там де в реквізитах вказаний PayPal. І це більше, ніж змогла б донатити в Україні.
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02.07.2024 19:51 Відповісти
Доброго дня! Если можно, то скидывайте карту Приват банка, т.к. на Моно не всегда проходит трансакция. Спасибо!
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02.07.2024 16:58 Відповісти
Дайте просто номер карты!!!!!
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02.07.2024 17:10 Відповісти
а я би відразу на мілліард оголосив..... Нахрен та держава потрібна!
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02.07.2024 18:21 Відповісти
Потріне військове обладнання авто а вони на дороги 2,4 млр слів нема одні матюки
За ті гроші можна багато чрго купити так відкатів нема і тож своїм ніяк не ннажруться бодай розірвало
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02.07.2024 18:45 Відповісти
А навіщо тоді держава! ? Для репресій ?пиз..ти все в потім оголошувати збір !? Чому в Ізраїлі такого нема?
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02.07.2024 19:35 Відповісти
До мене в бригаду всі дрони що приходить від МО - непотріб. ВСЕ НЕ ПРАЦЮЄ! Відмовлятися неможна, бо від МО, інакше мозок висосуть, знимуть з посади і пришлють нового.
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02.07.2024 20:02 Відповісти
Перепрошую. А у верховного гроші просити не намагалися? А, він зайнятий самітом мира, зерновий коридор, атомна енергентіка.... А в МО? Ах, да, там теж зайняті, крадуть гроші.
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02.07.2024 20:13 Відповісти
Карту дайте просто, без наворотів!!!!
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03.07.2024 02:40 Відповісти
неперевершена країна неперевершених
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03.07.2024 09:56 Відповісти
 
 