Оголошено збір для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який постраждав від ракетної атаки РФ 8 липня

На території лікарні "Охматдит" знаходиться Центр дитячої кардіології й кардіохірургії, який щоденно рятує маленьких пацієнтів з вадами серця. Один із корпусів медзакладу сильно постраждав внаслідок російської ракетної атаки 8 липня 2024 року.

Ціль - 1 000 000 гривень. Менше ніж за добу вдалося зібрати 600 тисяч гривень для відновлення корпусу.

"Підрахунок повної суми збитків триває, і це мільйони гривень на ремонт на закупівлю необхідного кардіохірургічного обладнання. Адже у Центрі, зокрема, пошкоджено операційний блок (три операційні) та дороговартісне медичне обладнання, що було придбано переважно коштом благодійників. Також потребують ремонту палати стаціонару, вийшла з ладу вентиляційна та стерилізаційна системи, відділення радіології більше не можуть функціонувати за своїм призначенням тощо", - йдеться у повідомленні.

Центр є окремою від "Охматдиту" лікарнею, тому кошти, зібрані на рахунки "Охматдиту", не підуть на його відновлення.

Реквізити для допомоги

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/TWWEdwoNS

ПриватБанк: https://bit.ly/464yCaY

УКРЕКСІМБАНК:

Філія АТ "Укрексімбанк", МФО банку: 322313

Код ЄДРПОУ 20033929

Рахунок IBAN: UA333223130000026005000025258

Призначення платежу: "Благодійний внесок на виконання статутних завдань Фонду. На відновлення Центру дитячої кардіології та кардіохірургії".

