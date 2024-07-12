УКР
Оголошено збір для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який постраждав від ракетної атаки РФ 8 липня

Збір для Центру дитячої кардіології й кардіохірургії.

На території лікарні "Охматдит" знаходиться Центр дитячої кардіології й кардіохірургії, який щоденно рятує маленьких пацієнтів з вадами серця. Один із корпусів медзакладу сильно постраждав внаслідок російської ракетної атаки 8 липня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це збір повідомили в Центрі

Ціль - 1 000 000 гривень. Менше ніж за добу вдалося зібрати 600 тисяч гривень для відновлення корпусу. 

"Підрахунок повної суми збитків триває, і це мільйони гривень на ремонт на закупівлю необхідного кардіохірургічного обладнання. Адже у Центрі, зокрема, пошкоджено операційний блок (три операційні) та дороговартісне медичне обладнання, що було придбано переважно коштом благодійників. Також потребують ремонту палати стаціонару, вийшла з ладу вентиляційна та стерилізаційна системи, відділення радіології більше не можуть функціонувати за своїм призначенням тощо", - йдеться у повідомленні.

Центр є окремою від "Охматдиту" лікарнею, тому кошти, зібрані на рахунки "Охматдиту", не підуть на його відновлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив збір 25 млн грн на тепловізори та дрони

Реквізити для допомоги

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/TWWEdwoNS

ПриватБанк: https://bit.ly/464yCaY

УКРЕКСІМБАНК:

Філія АТ "Укрексімбанк", МФО банку: 322313

Код ЄДРПОУ 20033929

Рахунок IBAN: UA333223130000026005000025258

Призначення платежу: "Благодійний внесок на виконання статутних завдань Фонду. На відновлення Центру дитячої кардіології та кардіохірургії".

Читайте також: Один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит", який зруйнувала російська ракета, не підлягає відновленню, - Ляшко

лікарня (1377) Охматдит (252) допомога (8757) збір (357)
Гроші від отих осіб, боголюбова та катлет з аброхаміям і стефанчуків з іншими служками з ВРУ, КМУ, ЦОВВ, ГПУ, НАЗК, верховного, як суду, були б доречними доповненням!! Бо вони і хотять їх передати, але видно, чимось заклопотані….
Прикро, що каламойша з шуфричем, не мають можливості прямо з камер, перекази гроші здійснити, а так би вони, теж …, як і фірташ з льовочкіними чи бойком??!
12.07.2024 14:26
Центр є окремою від "Охматдиту" лікарнею, тому кошти, зібрані на рахунки "Охматдиту", не підуть на його відновлення. Джерело:

А може треба щоб пішли. Лише мільйон з мільярду зібраного
12.07.2024 14:20
Це марна трата часу , та грошей , краще збирати гроші , щоб замочити тіх всіх ушльопков , що на фото више . Щас назбераємо , відновимо , а вони ще раз ударять . Треба бити у корень зла
12.07.2024 15:17
12.07.2024 14:20
Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні «Охматдит» передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

Про це повідомляє «https://sprotyv.info/news/pislya-udaru-po-ohmaditu-rosijskij-lotchik-peredav-foto-komandiriv-i-sluzhbovi-dokumenti/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1iqJX2zJdSf9Pe7DJq1d4tXyKQcd6mYSN-zq4m1CFqxwgsStL3A5OrYz4_aem_fSt7UnA4ubo1CyM9oOfIbQ#google_vignette Інформаційний спротив «.

12.07.2024 14:21
12.07.2024 14:26
Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву на звільнення.
А чому? Бо брудні маніпулювання їїї іім"ям, її молоденької чарівної мами трьох діточок 62 річного падєльніка Бєні розкрадача ПРИВАТУ , її чоловіка Боголюбова ... А куди він втік невже у Відень до неї?
12.07.2024 14:33
там ще свіженького СБУ заарештувало тіпа для фото ...- ВО головного митника Києва . От питання , з якого мітса вони викликали незанагажованних СБУшників для арешту?
12.07.2024 14:35
Коли ваш потужний лідор допоможе?Смєтуни по приколу кудись пропали
12.07.2024 14:32
Хто збирає? Хто розподілятиме? Невже буде відкритий тендер у прозорро?
12.07.2024 14:40
літуни, техніки, оператори, тих аеродромів, досі живі.
живі, вже третій рік.
ой, я як ******* знищили дебіла ківу..... це ж спецоперація невиданих масштабів?
а, як ******* пуштунів визволяли з кабула, оце *** героїзм!
а, як таможню кришувати, то не моє гівняче діло.
де, буданов, медія лічность?
де, малюк, зі своєю шворою губатих тупих піхв?
12.07.2024 14:42
12.07.2024 15:12
Замочити? Ні це не про укрспецслужби,Буданов спец по випиванню кави у "визволеній" Ялті,а Малюк та його упирі.специ по кришуванню контрабанди та....співробітництву з ФСБ.
12.07.2024 18:44
 
 