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Зеленський нагородив 11 видатних діячів відзнакою "Національна легенда" за досягнення з прославлення України. ФОТОрепортаж

Напередодні Дня Державного прапора та Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою "Національна легенда України".

Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України, 22 серпня 2024 року

Про це повідомляється на сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави наголосив: попри агресію Росії цінності, що є фундаментом цієї нагороди, залишилися незмінними.

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"Це повага. Це шана. Це гідність. Це те, як держава Україна каже дякую своїм людям, своїм героям, своїм легендам. Тим, хто поміж нас і кого ми маємо цінувати. Тим, кого з нами, на жаль, немає. Ми всі маємо їх пам’ятати. Легенди, які надихають нас. Легенди, яким аплодує світ. І я хотів би, щоб ми зараз поаплодували нашим українським легендам", – сказав Володимир Зеленський.

Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вручення нагороди "Національна легенда України"

Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України
Церемонія вркучення нагороди Національна легенда України

Цьогоріч нагородою "Національна легенда України" Президент відзначив 11 людей. Це:

Видатний композитор, народний артист і Герой України Ігор Поклад. Автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів.

Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України Ігорю Покладу
Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України" Ігорю Покладу

Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України Ігорю Покладу

Генеральний конструктор – гендиректор конструкторського бюро "Луч", повний кавалер ордена "За заслуги", Герой України Олег Коростельов. Брав безпосередню участь у створенні "Стугни", "Вільхи" та ракети "Нептун".

Зеленський вручив відзнаку Національна легенда України Олегу Коростельову

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Найтитулованіша українська спортсменка: дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи Ольга Харлан.

Лікар – торакальний хірург Віталій Хмель. З початку російської агресії зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам.

Президент вручив відзнаку Національна легенда України
Президент вручив відзнаку Національна легенда України
Президент вручив відзнаку Національна легенда України

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич, позивний Хантер. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", із якої встановлено світовий рекорд – влучний постріл в окупанта з відстані 3800 м.

Провідниця Укрзалізниці Ірина Юрченко. 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро Козацький із позивним Орест тримав оборону на "Азовсталі" в Маріуполі.

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Український живописець, графік і монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України Олександр Дубовик. Представник "неофіційного" мистецтва радянських часів. Роботи автора зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях США, Німеччини та в приватних колекціях.

Президент вручив відзнаку "Національна легенда України"
Президент вручив відзнаку "Національна легенда України"
Президент вручив відзнаку "Національна легенда України"

Американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України Говард Баффет. Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 млн дол. Ці кошти пішли, зокрема, на їжу постраждалим, відновлення будівель, допомогу аграріям, навчання саперів, протезування ветеранів.

Український боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик. З початку повномасштабного вторгнення його фонд допомагає постраждалим родинам. Провів сім благодійних аукціонів і переказав близько 740 тис. дол. на підтримку української армії.

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Посмертно нагороди удостоєні Сергій Параджанов і Ніна Матвієнко.

Сергій Параджанов – український та вірменський кінорежисер і сценарист. Створив майже 20 художніх і документальних фільмів. Його стрічка "Тіні забутих предків" здобула 39 міжнародних нагород і 28 призів на кінофестивалях світу.

Ніна Матвієнко – народна артистка України, Герой України. В її репертуарі багато народних пісень. Займалася літературною творчістю, грала у теле- та радіовиставах, гастролювала у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки.

Відзнака "Національна легенда України" була запроваджена 2021 року. Відтоді Президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежної України та захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) нагорода (1260) Усик Олександр (75) Баффет Воррен (35) Харлан Ольга (35) Коростельов Олег (17) Матвієнко Ніна (4)


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Топ коментарі
+13
Боже,який Зеля совкодрочер...жах.А Юзік,лисий з кварталу,Наташа Мосейчук(позивний Скабєєва),Андрюша Єрмак,Ванька Баканов...вони ще не отримали нові совкові нагороди?
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22.08.2024 22:06
+9
Пуйловська тема - краше потратить гроші державні на медальки і зробить піар, ніж витратити на дрони і т.п
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22.08.2024 21:52
+6
Ветеранам медальки, квартальным клоунам бабки и должности. Слава великому Зе!🤣
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22.08.2024 22:13
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Пуйловська тема - краше потратить гроші державні на медальки і зробить піар, ніж витратити на дрони і т.п
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22.08.2024 21:52 Відповісти
Отримали ......ну ну....від національної легенди я чекав поступків
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22.08.2024 21:52 Відповісти
Боже,який Зеля совкодрочер...жах.А Юзік,лисий з кварталу,Наташа Мосейчук(позивний Скабєєва),Андрюша Єрмак,Ванька Баканов...вони ще не отримали нові совкові нагороди?
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22.08.2024 22:06 Відповісти
Вони взяли грошима
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22.08.2024 23:47 Відповісти
Ветеранам медальки, квартальным клоунам бабки и должности. Слава великому Зе!🤣
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22.08.2024 22:13 Відповісти
То, може краще було нагороду назвати "Національна легенда Президента", як він їх обирає ?
Президенти міняються, то й легенд будуть замінювати на свій смак, до чого тут Україна ?
(з повагою до деяких нагороджених, бо інших не знаю)
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22.08.2024 22:15 Відповісти
Леге́нда (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. legenda - те, що слід прочитати) - жанр https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80 фольклору і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 літератури , прозова малосюжетна оповідь https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F міфологічного , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84 апокрифічного чи історико-https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81 героїчного змісту з обов'язковою спрямованістю на імовірність зображуваних подій та специфікою побудови сюжету на основі своєрідних композиційних прийомів (метаморфози, антропоморфізації предметів, явищ природи тощо). В переносному значенні легенда - вигадана чи прикрашена розповідьhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] .
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22.08.2024 22:31 Відповісти
А я думав,що приїде на покровський напрямок перевірити оборонну лінію(((
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22.08.2024 22:44 Відповісти
А бодігарди стоять так біля стіни, стріляють по залі очима - хто ж зробить вісімнадцятий замах на незламного лідора нації?
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22.08.2024 23:10 Відповісти
Всі думають то "боді гарди" а то наглядачі - конвоіри від д'Єрмака за "мальчікам пріглядуют".....
П. С. Версія-фантазція, всі співпадіння вважати випадковими.
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23.12.2024 03:46 Відповісти
На вулиці Вокзальній в Ірпені встановлена табличка "Baffet square". Тому що саме цю довгу,понівечену кацапами, вулицю він відновив. Саме тут зупинили колону кацапських танків. Це місце увійшло в історію. А будинки,вулиця,тротуари,все там виглядає тепер дуже гарно. Мабуть,гарніше,ніж було до війни. От так просто людина взяла і подарувала свої мільйони українцям. За це точно потрібна якась відзнака.
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22.08.2024 23:23 Відповісти
щось пропустив. вже перемогли?
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22.08.2024 23:24 Відповісти
На диво нормальний список. Лише композитор мене трохи здивував. Нічо не маю проти... але звання Героя України... він смичком заколов квартет кацапських балалаєчників в нерівному бою? Хоча якщо Полу Маккартні дали сера, то і тому чуваку мабудь можна дати героя...
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22.08.2024 23:54 Відповісти
Найвидатніший діяч в цій галузі самі знаєте хто!
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23.08.2024 10:00 Відповісти
 
 