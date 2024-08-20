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Зеленский посетил раненых воинов, лечащихся в Кропивницком, и вручил государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины посетил больницу, где, в частности, оказывают медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь военным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський нагородив поранених військових у Кропивницькому

Глава государства осмотрел обновленный операционный блок, где в прошлом месяце завершили реконструкцию и добавили девять операционных.

Зеленський нагородив поранених у лікарні Кропивницького
Зеленський нагородив поранених у лікарні Кропивницького
Зеленський нагородив поранених у лікарні Кропивницького

Зеленский пообщался с воинами, которые получили ранения в боях в Донецкой области и на Запорожье, отметил их государственными наградами и пожелал скорейшего выздоровления.

Зеленський відвідав поранених у Кропивницькому

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Зеленський відвідав поранених у Кропивницькому

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Кропивницький (540) награда (1798) ранение (3383)


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Топ комментарии
+15
ну то ж *****, головне шоб вулиці були заасвальтовані і освітлен? Так? ****** зелена, як тобі спиться в ночі? Про таке ти ригало своїм ротом? Така тобі була какая разніца?
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20.08.2024 18:34
+11
голова ОВА кіровоградщини ковбасник Андруша витягнувся струнко перед зелупою. огидно. курва, яка закликала до травневих шашликів, зараз роздає замість втрачених в т.ч. з його вини кінцівок нагороди.
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20.08.2024 18:47
+9
І що, там не було нікого хто б натовк йому пику? Чи до ''тєла'' даже поранених вибірково допускають?
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20.08.2024 19:04
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ну то ж *****, головне шоб вулиці були заасвальтовані і освітлен? Так? ****** зелена, як тобі спиться в ночі? Про таке ти ригало своїм ротом? Така тобі була какая разніца?
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20.08.2024 18:34 Ответить
Щось невесело виглядає боневтік. Думає про свою долю.
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20.08.2024 18:34 Ответить
голова ОВА кіровоградщини ковбасник Андруша витягнувся струнко перед зелупою. огидно. курва, яка закликала до травневих шашликів, зараз роздає замість втрачених в т.ч. з його вини кінцівок нагороди.
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20.08.2024 18:47 Ответить
Patriot-ы оставил или потащил за собой?
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20.08.2024 18:49 Ответить
І що, там не було нікого хто б натовк йому пику? Чи до ''тєла'' даже поранених вибірково допускають?
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20.08.2024 19:04 Ответить
Завёз наличку судьям?))
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20.08.2024 19:04 Ответить
Цікаво травневий шашлик ще відригається в нього?
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20.08.2024 19:06 Ответить
в перші три роки каденції госпіталі обходив стороною
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20.08.2024 21:45 Ответить
Вова, тобі сняться ці інваліди, мертві діти та зруйновані по ТВОЇЙ ВИНІ міста і дороги-дороги-дороги? Чи ти тільки здатний на Пороха вішати жертви, у яких він був не винен?!
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21.08.2024 10:50 Ответить
Дуже сподіваюсь,що ця тварина до старості не доживе.
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22.08.2024 20:43 Ответить
Здохни, тварь!
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21.08.2024 13:20 Ответить
Скільки горя і нещастя принесла зелена тварина народу України ніколи не зможуть до кінця порахувати. Цей виродок проклятий на віки.
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22.08.2024 20:40 Ответить
 
 