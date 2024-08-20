Зеленский посетил раненых воинов, лечащихся в Кропивницком, и вручил государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины посетил больницу, где, в частности, оказывают медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь военным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства осмотрел обновленный операционный блок, где в прошлом месяце завершили реконструкцию и добавили девять операционных.







Зеленский пообщался с воинами, которые получили ранения в боях в Донецкой области и на Запорожье, отметил их государственными наградами и пожелал скорейшего выздоровления.

Смотрите также: Зеленский наградил врачей "Охматдета", спасавших детей из-под завалов после атаки РФ. ФОТОрепортаж