Зеленский посетил раненых воинов, лечащихся в Кропивницком, и вручил государственные награды. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины посетил больницу, где, в частности, оказывают медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь военным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства осмотрел обновленный операционный блок, где в прошлом месяце завершили реконструкцию и добавили девять операционных.
Зеленский пообщался с воинами, которые получили ранения в боях в Донецкой области и на Запорожье, отметил их государственными наградами и пожелал скорейшего выздоровления.
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