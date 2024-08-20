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Зеленський відвідав поранених воїнів, які лікуються у Кропивницькому, та вручив державні нагороди. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню, де, зокрема, надають медичну, психологічну та реабілітаційну допомогу військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський нагородив поранених військових у Кропивницькому

Глава держави оглянув оновлений операційний блок, де минулого місяця завершили реконструкцію та додали девʼять операційних.

Зеленський нагородив поранених у лікарні Кропивницького
Зеленський нагородив поранених у лікарні Кропивницького
Зеленський нагородив поранених у лікарні Кропивницького

Зеленський поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень у боях на Донеччині й Запоріжжі, відзначив їх державними нагородами та побажав якнайшвидшого одужання.

Зеленський відвідав поранених у Кропивницькому

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Зеленський відвідав поранених у Кропивницькому

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Кропивницький (343) нагорода (1260) поранення (2802)


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Топ коментарі
+15
ну то ж *****, головне шоб вулиці були заасвальтовані і освітлен? Так? ****** зелена, як тобі спиться в ночі? Про таке ти ригало своїм ротом? Така тобі була какая разніца?
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20.08.2024 18:34
+11
голова ОВА кіровоградщини ковбасник Андруша витягнувся струнко перед зелупою. огидно. курва, яка закликала до травневих шашликів, зараз роздає замість втрачених в т.ч. з його вини кінцівок нагороди.
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20.08.2024 18:47
+9
І що, там не було нікого хто б натовк йому пику? Чи до ''тєла'' даже поранених вибірково допускають?
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20.08.2024 19:04
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ну то ж *****, головне шоб вулиці були заасвальтовані і освітлен? Так? ****** зелена, як тобі спиться в ночі? Про таке ти ригало своїм ротом? Така тобі була какая разніца?
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20.08.2024 18:34 Відповісти
Щось невесело виглядає боневтік. Думає про свою долю.
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20.08.2024 18:34 Відповісти
голова ОВА кіровоградщини ковбасник Андруша витягнувся струнко перед зелупою. огидно. курва, яка закликала до травневих шашликів, зараз роздає замість втрачених в т.ч. з його вини кінцівок нагороди.
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20.08.2024 18:47 Відповісти
Patriot-ы оставил или потащил за собой?
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20.08.2024 18:49 Відповісти
І що, там не було нікого хто б натовк йому пику? Чи до ''тєла'' даже поранених вибірково допускають?
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20.08.2024 19:04 Відповісти
Завёз наличку судьям?))
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20.08.2024 19:04 Відповісти
Цікаво травневий шашлик ще відригається в нього?
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20.08.2024 19:06 Відповісти
в перші три роки каденції госпіталі обходив стороною
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20.08.2024 21:45 Відповісти
Вова, тобі сняться ці інваліди, мертві діти та зруйновані по ТВОЇЙ ВИНІ міста і дороги-дороги-дороги? Чи ти тільки здатний на Пороха вішати жертви, у яких він був не винен?!
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21.08.2024 10:50 Відповісти
Дуже сподіваюсь,що ця тварина до старості не доживе.
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22.08.2024 20:43 Відповісти
Здохни, тварь!
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21.08.2024 13:20 Відповісти
Скільки горя і нещастя принесла зелена тварина народу України ніколи не зможуть до кінця порахувати. Цей виродок проклятий на віки.
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22.08.2024 20:40 Відповісти
 
 