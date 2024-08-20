Зеленський відвідав поранених воїнів, які лікуються у Кропивницькому, та вручив державні нагороди. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню, де, зокрема, надають медичну, психологічну та реабілітаційну допомогу військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави оглянув оновлений операційний блок, де минулого місяця завершили реконструкцію та додали девʼять операційних.







Зеленський поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень у боях на Донеччині й Запоріжжі, відзначив їх державними нагородами та побажав якнайшвидшого одужання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам - посмертно