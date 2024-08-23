Зеленский встретился с Моди в Киеве. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский начал встречу с индийским премьером Нарендрой Моди, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщило издание Telegraf, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди прибыл в Киев.

Официальной целью визита является "укрепление экономических связей между странами", однако ранее сам Моди заявил, что выскажет президенту Зеленскому свое видение достижения мира в войне России против Украины.

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