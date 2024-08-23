РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10929 посетителей онлайн
Новости Фото
8 291 39

Зеленский встретился с Моди в Киеве. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский начал встречу с индийским премьером Нарендрой Моди, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщило издание Telegraf, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди прибыл в Киев.

Официальной целью визита является "укрепление экономических связей между странами", однако ранее сам Моди заявил, что выскажет президенту Зеленскому свое видение достижения мира в войне России против Украины.

Также смотрите: Премьер Индии Моди прибыл в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський розпочав зустріч із Моді
Зеленський розпочав зустріч із Моді
Зеленський розпочав зустріч із Моді
Зеленський розпочав зустріч із Моді
Зеленський розпочав зустріч із Моді

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Нарендра Моди (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Зустрілись у Києві два поца. Один місцевий другий ні.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:50
+14
Та ні! То він "рідний дух" відчув! Моді ж недавно з ****** обнімався!
показать весь комментарий
23.08.2024 12:00
+11
Барісичу встиг від х.йла "вєстачку" на словах передати.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Барісичу встиг від х.йла "вєстачку" на словах передати.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:49 Ответить
Алекс Юстасу.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:01 Ответить
Моді М.даку
показать весь комментарий
23.08.2024 12:13 Ответить
Зустрілись у Києві два поца. Один місцевий другий ні.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:50 Ответить
Ні, тільки по таким як ти та оці двоє.
показать весь комментарий
23.08.2024 14:06 Ответить
Касаб, ти тільки народився а вже з круголо отвору у підлозі своєй Параші виглянув.
показать весь комментарий
23.08.2024 14:08 Ответить
Навіщо Зеленський цього лицемірного індуса обіймає?
показать весь комментарий
23.08.2024 11:51 Ответить
принюхується,чим ця "миртворчість" смердить
показать весь комментарий
23.08.2024 11:53 Ответить
Та ні! То він "рідний дух" відчув! Моді ж недавно з ****** обнімався!
показать весь комментарий
23.08.2024 12:00 Ответить
Там СРУский дух,
Парашей пахнет.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:02 Ответить
завидує індусу,тому й обнімає.Зеленський ж не може стільки нафти в московії купляти,як Моді,він всього-навсього вдвіччі збільшив прокачку "Дружбою" для Орбана і Фіцо.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:04 Ответить
може лопатнік тіснув, бо ордена на ланцюгу у нарендри я не бачу.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:12 Ответить
)(уйло вже націлив ракєти?
покажіть цьому "миротворцю" Ахмадєт
показать весь комментарий
23.08.2024 11:52 Ответить
Накуя? З бюджету? Мені по рішенню суду не виплачують 2 роки. СКОТЬ ПЛІСНЯВА. В гробу вас и белих тапочках.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:54 Ответить
Фото 1. Ти приперся нарешті....
Фото 2. Одно мій єрмачок, пішли покажу
Фото 3. Ну як, скажи класний)) еге ж !
Фото 4. Давай хоча б сфоткаємся на пам'ять.
Фото 5. Прощавай друже ..
показать весь комментарий
23.08.2024 11:55 Ответить
Хоть би обулися полюдські, а то в красовках як бариги з базару, тоді якщо воюєте бєрци одівайте.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:59 Ответить
Чому без масок? У Києві ж, як пишуть, лютує новий штам Ковіду. )))

показать весь комментарий
23.08.2024 12:05 Ответить
В Зелі такий вираз обличчя наче папу Сашу обіймає після довгої розлуки.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:10 Ответить
Великий раджа до хлопчика, - "Ти приніс мені мої золоті монети?"
(мультфільм "Золота антилопа")

показать весь комментарий
23.08.2024 12:21 Ответить

А от обніматися не треба !

"Моди назвал Путина дорогим другом и поблагодарил за гостеприимство. Москва, 9 июля, 2024, 13:45 - ИА Регнум. "

Друг мого ворога - це мій ворог. Нє?
показать весь комментарий
23.08.2024 12:06 Ответить
фото 1 - "привіз?"
показать весь комментарий
23.08.2024 12:10 Ответить
Фото №2 вАлодя.ти шо тут нє главний? Нє-відповідає Зе,ходи я тобі покажу з ким вопросікі можна порішать,і відводить Моді до якогось неголеного бомжа (на фото№3),з наглою рускою пикою,в кєдах і помнутій,нестіраній піжамі
показать весь комментарий
23.08.2024 12:10 Ответить
На третій фотці не по протоколу все. У Кулєби немає сигари...
показать весь комментарий
23.08.2024 12:13 Ответить
Хінді-укрі пхай пхай
показать весь комментарий
23.08.2024 12:17 Ответить
Яка ганьба оце м яте небрите ніщо в поношених кросівках..ЯК можна було оце вибрати ?
показать весь комментарий
23.08.2024 12:19 Ответить
В клоуна прикид як в північно корейців, оце закосив... Як бомжі виглядає.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:29 Ответить
бульбашка........
показать весь комментарий
23.08.2024 12:29 Ответить
Кулеба успел цигарку докурить, или как прошлый раз?
показать весь комментарий
23.08.2024 12:59 Ответить
Ось де швидше за все буде проходити наступний саміт миру - в Індії.
показать весь комментарий
23.08.2024 13:38 Ответить
Індія виробляє багато ракет. Чому би в них не купити штук 1500 - 3000. Якщо свої ракети кловунам не подобаются, може їм імпортні підійдуть.
показать весь комментарий
23.08.2024 14:06 Ответить
Тихо сьогодні в Києві, не стріляють і не літають шахеди.
показать весь комментарий
23.08.2024 14:58 Ответить
НЕУЖЕЛИ ВСЕ ПОНЯЛИ ЧТО ПУТИН @БНУТЫЙ !?)
показать весь комментарий
23.08.2024 15:04 Ответить
два ряжених блазня
показать весь комментарий
23.08.2024 15:35 Ответить
Модя, ты же молодец как я не знаю. Ты, же себе памятник при жизни должен выколоть! Модя, я молчал, но тебе скажу...
показать весь комментарий
23.08.2024 16:03 Ответить
Это Мариинский с чёрного хода?
показать весь комментарий
23.08.2024 19:37 Ответить
 
 