Зеленский встретился с Моди в Киеве. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский начал встречу с индийским премьером Нарендрой Моди, который находится с визитом в Киеве.
Об этом сообщило издание Telegraf, передает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что Нарендра Моди прибыл в Киев.
Официальной целью визита является "укрепление экономических связей между странами", однако ранее сам Моди заявил, что выскажет президенту Зеленскому свое видение достижения мира в войне России против Украины.
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Парашей пахнет.
покажіть цьому "миротворцю" Ахмадєт
Фото 2. Одно мій єрмачок, пішли покажу
Фото 3. Ну як, скажи класний)) еге ж !
Фото 4. Давай хоча б сфоткаємся на пам'ять.
Фото 5. Прощавай друже ..
(мультфільм "Золота антилопа")
А от обніматися не треба !
"Моди назвал Путина дорогим другом и поблагодарил за гостеприимство. Москва, 9 июля, 2024, 13:45 - ИА Регнум. "
Друг мого ворога - це мій ворог. Нє?