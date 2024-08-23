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Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю, - Зеленський

Володимир Зеленський та Нарендра Моді у Києві.

Угоди про співпрацю між Україною та Індією у чотирьох різних сферах було узгоджено в рамках візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з Моді в Києві 23 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямі, це гуманітарні відносини, це культура", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, також підготовлено спільну заяву "про побудову стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічну співпрацю".

"Усе це має зміцнюватися", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Моді вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ. ВIДЕО 

Відомо, що Україна та Індія погодили:

  • Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад:
  • Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості;
  • Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки;
  • Меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із Моді в Києві. ФОТОрепортаж 

Нагадаємо, 23 серпня прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва із офіційним візитом.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Індія (665) Україна (5862) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+4
Це завуальоване НІЧОГО
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23.08.2024 15:33
+3
Твої боби 20 раз перекуплять бариги а потім зернотрейдер продасть індусам ..гроші залишить в офшорах але уряд відшкодує йому ПДВ
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23.08.2024 15:36
+3
Це все зрозуміло, так а приїзджав то Моді навіщо?
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23.08.2024 15:40
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Ми їм пшеницю - вони нам пігулки...
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23.08.2024 15:26 Відповісти
У тебе є пшениця для індусів
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23.08.2024 15:28 Відповісти
нє, у мене тільки боби...
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23.08.2024 15:29 Відповісти
Твої боби 20 раз перекуплять бариги а потім зернотрейдер продасть індусам ..гроші залишить в офшорах але уряд відшкодує йому ПДВ
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23.08.2024 15:36 Відповісти
я купую "Дарницю" і НЕ кашляю !!!

Індія - країна дженериків, ніц не зробиш.
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23.08.2024 17:19 Відповісти
все ж краще, чим нічого...
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23.08.2024 15:30 Відповісти
Це завуальоване НІЧОГО
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23.08.2024 15:33 Відповісти
Індія є пра-матір'ю європейців, хоча нинішні індуси нам не родичи, з'явились пізніше, вважаю.
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23.08.2024 15:41 Відповісти
Батьківщина індоєвропейців - Північне Причорномор'я, себто, нинішня Україна
вчіть мат часть матьвашу !

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23.08.2024 17:26 Відповісти
а свою "мать" ти вже ?
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23.08.2024 18:26 Відповісти
чудово !!!! культур-мультур і пігулка під язик !

боявся, що буде якесь співробітництво у військово-технічній сфері, особливо по дронах

НЕ можна, зільють кацапам !
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23.08.2024 17:22 Відповісти
Индия производит много ракет. Ракеты не хочет купить у индусов "хренпиду"?
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23.08.2024 15:37 Відповісти
Зачем козырю просить ракеты, може по х-лу стрелять, так он еле заныкал атакамсы, которые штатовцы чуть ли не насильно втюхали.
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23.08.2024 15:47 Відповісти
безпекові угоди підписав?
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23.08.2024 15:40 Відповісти
Це все зрозуміло, так а приїзджав то Моді навіщо?
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23.08.2024 15:40 Відповісти
Погомоніти, як бабусі на лавці, старенький вже, та й безкоштовно для нього, я б теж покатався поза степами. Та й деякі косяки виправити.
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23.08.2024 15:44 Відповісти
це був такий добрий жест в угоду Вашингтону, бо у індусів зараз проблеми з озброєнням, і їм треба заміна кацапським анало-говнєтам.
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23.08.2024 15:46 Відповісти
Нагадайте, а хіба Сі приїзджав в Україну? щось не пригадую. А Моді таки приїхав. Тож це вже невеличкий крок у бік України. там ті всі договори про торгівлю - то таке. А от сам візит з точки зору геополітики має більше значення, ніж ці торгові угоди. звісно, що індуси не перестануть купувати після цього візиту цапську нафту. Однак якщо Індія стане все більше дрейфувати у бік Заходу, то відповідно і на русню стане більше тиску. русня вже не буде вити на весь світ, що з нею більша половина населення планети.
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23.08.2024 15:45 Відповісти
приїхав, бо інакше від США хєр шо отримає. А у нього під боком дві ************* до Індії країни - Китай і Пакістан. Це звчайний політичний прагматизм, а Моді - зразкова політична тварина.
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23.08.2024 15:50 Відповісти
 
 