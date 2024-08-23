Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю, - Зеленський

Угоди про співпрацю між Україною та Індією у чотирьох різних сферах було узгоджено в рамках візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з Моді в Києві 23 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямі, це гуманітарні відносини, це культура", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, також підготовлено спільну заяву "про побудову стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічну співпрацю".

"Усе це має зміцнюватися", - наголосив Зеленський.

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Відомо, що Україна та Індія погодили:

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад:

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості;

Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки;

Меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.

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Нагадаємо, 23 серпня прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва із офіційним візитом.