Зеленский предлагает Индии провести второй Саммит мира: Это великая страна, великая демократия

Президент Владимир Зеленский считает, что второй Саммит мира должен быть проведен в одной из стран Глобального юга, и предлагает это сделать Индии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский сообщил в интервью представителям индийских СМИ.

"Я действительно считаю, что второй Саммит мира должен быть в одной из стран, желательно, Глобального юга. И мы очень открыты. Есть страны, такие как Саудовская Аравия, Катар, как Турция (Швейцария также, но это другое направление), с которыми мы ведем переговоры относительно второго саммита", - отметил Зеленский.

Также он сообщил, что поделился этим с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, касательно того, чтобы провести Глобальный саммит мира в Индии.

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"Это великая страна, великая демократия. Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, но любого государства, которое бы положительно относилось к принятию саммита - мы не сможем провести Саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике саммита. Никто ни на кого не давит, но это логично", - добавил Зеленский.

Как отметил Зеленский, он обсуждал с индийским премьером Моди все вопросы коммюнике первого Саммита мира и все вопросы, которые там обсуждались.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве, во время которых он заявил, что Украина очень ждет присоединения Индии к совместному коммюнике Саммита мира.