Зеленский предлагает Индии провести второй Саммит мира: Это великая страна, великая демократия
Президент Владимир Зеленский считает, что второй Саммит мира должен быть проведен в одной из стран Глобального юга, и предлагает это сделать Индии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Зеленский сообщил в интервью представителям индийских СМИ.
"Я действительно считаю, что второй Саммит мира должен быть в одной из стран, желательно, Глобального юга. И мы очень открыты. Есть страны, такие как Саудовская Аравия, Катар, как Турция (Швейцария также, но это другое направление), с которыми мы ведем переговоры относительно второго саммита", - отметил Зеленский.
Также он сообщил, что поделился этим с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, касательно того, чтобы провести Глобальный саммит мира в Индии.
"Это великая страна, великая демократия. Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, но любого государства, которое бы положительно относилось к принятию саммита - мы не сможем провести Саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике саммита. Никто ни на кого не давит, но это логично", - добавил Зеленский.
Как отметил Зеленский, он обсуждал с индийским премьером Моди все вопросы коммюнике первого Саммита мира и все вопросы, которые там обсуждались.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве, во время которых он заявил, что Украина очень ждет присоединения Индии к совместному коммюнике Саммита мира.
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Може ще лампи які тре..
Нещодавня стаття New York Times починалася так: «Брексіт, Ердоган, Путін і тепер Трамп. Щось прогнило в світовій демократії. Сморід вперше став безпомилковим в Індії в травні 2014-ого року, коли Наренда Моді, член альтернативної правої партії індуїстської організації, натхненної фашистами і нацистами, був обраний прем'єр-міністром країни».
Автор статті в New York Times назвав Моді «катастрофою в процесі створення для Індії». І для цього були підстави. Організація, з якої походить нинішній прем'єр-міністр Індії, завжди захоплювалася такими людьми, як Муссоліні чи Гітлер. Після виборчого тріумфу Моді в 2014-ому році, після якого вперше за десятиліття в Індії був сформований уряд абсолютної більшості, привид насильницької політики в черговий раз підняв свою голову.
https://texty.org.ua/before_christ/orig/72/72728.jpg
На фото - Наренда Моді
Як можна оцінити теперішній стан справ в країні,чи рухається вона до тоталітаризму?
Італійський новеліст та філософ Умберто Еко, автор відомої книги «Маятник Фуко» склав список властивостей, які притаманні «вічному фашизму».
Список був озвучений в 1995 році. Про ці властивості автор писав: "Ці особливості не можуть бути організовані в систему, багато з них суперечать одна одній, а також характерні і для інших видів деспотизму або фанатизму. Але навіть однієї з них достатньо, щоб зародився та розвинувся фашизм".
Цей список може допомогти скласти уявлення про Індію, де 78% населення (а це 1,3 млрд людей) сповідують індуїзм
Індійський політик прийшов на засідання парламенту одягнений, як Гітлер
Депутат приклеїв вуса і прикрасив піджак свастикою.
https://lb.ua/tag/274_indiya Індійський політик Нарамаллі Сівапрасад з'явився з парламенті країни одягнений, як Адольф Гітлер. Про це повідомляє http://www.dailymail.co.uk/news/article-6047095/Indian-MP-dresses-Hitler-parliament.html Dailymail .
Політик приклеїв собі вуса із зубної щітки й одягнув піджак кольору хакі зі свастикою на рукаві. Під час зустрічі з колегами він використав нацистське вітання.
штирити буде тижня 2
Він що, довбойоб?
прогиб засчитан
Що в Україні касти, що в Індії!
Тому індус буде робити все щоб затягнути війну, а місцеве чмо радісно йому в цьому підіграє, тому що їхня ціль співпада- затягування війни.
за все треба платити, за все ...
Зашийте йому рота хтось..