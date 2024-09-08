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Советник премьера Индии Довал посетит Москву для обсуждения мирных усилий относительно Украины, - СМИ

Радник прем’єра Індії Аджит Довал

Советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал планирует посетить Москву, где намерен обсудить мирные усилия относительно Украины.

Об этом сообщает India Today, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили источники издания, Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование войны России против Украины.

Кроме того, во время своего визита он также примет участие во встрече представителей БРИКС.

На полях БРИКС Довал также проведет двусторонние встречи со своими российскими и китайскими коллегами с возможностью продолжения дискуссий июльского саммита в Москве.

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Напомним, 8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил с официальным визитом Москву. Это первый визит Моди в РФ с начала полномасштабной войны против Украины.

Премьер Индии встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Моди также призвал прекратить войну в Украине путем дипломатических усилий.
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Топ комментарии
+3
Коли вже ці цигани вгомоняться? Миротворці блін.
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08.09.2024 17:49
+3
думаю насправді поїхав домовлятись про нафту і розрахунки.
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08.09.2024 19:12
+2
тупе піднесення новини..він їде на зустріч БРІКС, а там...може...щось...
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08.09.2024 17:23
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Чиво бл.д?
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08.09.2024 17:10 Ответить
Коли вже ці цигани вгомоняться? Миротворці блін.
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08.09.2024 17:49 Ответить
думаю насправді поїхав домовлятись про нафту і розрахунки.
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08.09.2024 19:12 Ответить
тупе піднесення новини..він їде на зустріч БРІКС, а там...може...щось...
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08.09.2024 17:23 Ответить
Потужних
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08.09.2024 17:31 Ответить
Індія - воно і в Африці Індія!
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08.09.2024 17:32 Ответить
Обережно не надірвіться там обговоруючи китайсько-кацапські зусилля!
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08.09.2024 18:10 Ответить
Ніхто не дивився відео великих побоїщ прикордонних військ двох головних членів БРІКС (КНР та Індія) в Тібеті? Перегляньте, як ті "члени" дубасять одне одного заздалегідь заготовленими палицями.
Отаке воно те БРІКС.
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08.09.2024 18:39 Ответить
їхній радник
проти радника помічника 31го зама єрмака
-ніщщо
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08.09.2024 18:40 Ответить
 
 