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Индия (394) Китай (2792)

Китай поддерживает "мирные усилия" Индии по урегулированию ситуации в Украине, - МИД КНР

Китай підтримав зусилля Індії щодо врегулювання ситуації в Україні

В Китае поддерживают продвижение мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации в Украине.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, она прокомментировала сообщение о поездке советника премьер-министра Индии в Москву для обсуждения "мирных усилий" относительно войны РФ против Украины.

"Китай привержен продвижению мирных переговоров и поддерживает все усилия, направленные на урегулирование "украинского кризиса" мирным путем", - отметила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник премьера Индии Довал посетит Москву для обсуждения мирных усилий относительно Украины, - СМИ

Мао Нин заявила, что в украинском вопросе позиция китайской стороны остается неизменной и заключается в приверженности решению "кризиса" путем переговоров.

"Китай готов продолжать работать с международным сообществом, чтобы накапливать условия для политического урегулирования конфликта", - добавила дипломат.

В то же время Мао не ответила на вопрос о дальнейших планах китайского правительства по содействию завершению российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что советник премьера Индии Довал посетит Москву для обсуждения мирных усилий по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай о планах РФ изменить ядерную доктрину: Пекин всегда отмечал, что развязывать ядерную войну нельзя
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Топ комментарии
+12
Вообще то Тайвань ето и есть законная власть Китая. А Пекин захватили сепаратисты типо Си.. Так что ради мира Си со своей комунистической бандой должен убраться из Пекина
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09.09.2024 14:31
+11
ні, просто плани у них однакові, а висмаркуються вони на нашу теріторіальну цілісність.
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09.09.2024 13:55
+9
Залишитися щоб Пакистан приєднався до індійської ініціативи, і можна сказати що ми бачили все.
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09.09.2024 14:00
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Вот как работает Курская операция ЗСУ!!!!
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09.09.2024 13:45 Ответить
як це розуміти? Піднебесна висмаркалася на рашку?
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09.09.2024 13:49 Ответить
ні, просто плани у них однакові, а висмаркуються вони на нашу теріторіальну цілісність.
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09.09.2024 13:55 Ответить
Китаезы ето и есть ходячая крыза. Именно Китаезы толкают своих вассалов типо рашки завоевывать Запад. А сзади уже идут китайцы и подбирают все готовое. Потому что если Китай сам и в открытую начнет воевать с Западом то против него поднимется весь мир. Поетому проще все сделать руками рашистов. А вассалы *****, Орбан и Лукашеску уже все преподнесут Китаю на блюдечке. Еще и выставят Китай как миротворца.
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09.09.2024 14:27 Ответить
нащо "увесь Світ" ?? Там може виникниту банальна криза у Китайському морі. Там вже цілий оркестр проти Китаю - Півд. Корея, В"єтнам, Японія, Тайвань, Філіпіни. І збоку ще й Австралія.
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09.09.2024 17:33 Ответить
Залишитися щоб Пакистан приєднався до індійської ініціативи, і можна сказати що ми бачили все.
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09.09.2024 14:00 Ответить
Вони курять план та трахають бача-базі. В них інші скрєпи, їм не до суєти ..
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09.09.2024 16:43 Ответить
А что там с китайской крызой что они едят обезьян, собак и летучих мышей и болячки разносят по всему миру?
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09.09.2024 14:22 Ответить
Я за мирне урегулювання тайванського конфлікта - взагалі незнаю чого ці 2 народи просто не можуть жити в мирі. Та і чого Індії Кашмір не віддати законно Пакистану - все ж просто
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09.09.2024 14:22 Ответить
Вообще то Тайвань ето и есть законная власть Китая. А Пекин захватили сепаратисты типо Си.. Так что ради мира Си со своей комунистической бандой должен убраться из Пекина
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09.09.2024 14:31 Ответить
Не понятно только почему и мы и весь мир официально за помощью обращается именно к сепаратистам в Пекин. Ето все равно чтобы США и ЕС обговаривали судьбу Украины с террористами "лднр"
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09.09.2024 16:12 Ответить
непонятно
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09.09.2024 23:47 Ответить
Погано що вони стали підтримувати один одного.
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09.09.2024 14:35 Ответить
Мабуть наш міністр викличе китайського посла, та роз'яснить, що в нас не "українська" криза, а "українсько-рфівська".
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09.09.2024 14:44 Ответить
агресія РФ проти України
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09.09.2024 17:29 Ответить
китайські собаки.Водночас Мао не відповіла на питання про подальші плани китайського уряду зі сприяння завершенню російського вторгнення в Україну.-"Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання "української кризи" мирним шляхом", - зазначила речниця. МИРНИЙ ШЛЯХ- ДЕОКУПАЦІЯ ВСІЄЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД РАЩИСТЬКИХ ТЕРОРИСТІВ І ВБИВЦЬ.ІНШИХ ШЛЯХІВ НЕ МАЄ
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09.09.2024 14:50 Ответить
В ЦАХАЛе слова "мирный план", "переговоры", "прекращение огня" являются синонимами приказа:
"ОГОНЬ СО ВСЕХ ОРУДИЙ".
ЗСУ стоит перенять это лингвистическое соответствие.
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09.09.2024 15:54 Ответить
Не вигадуйте, будь ласка. Все там є : і "мирный план", і "переговоры", і "прекращение огня".

Події в Ізраілі у 2023-2024 рр. це показали.
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09.09.2024 17:17 Ответить
Вы правы, но немного фантазии не помешает.
А насчет того, что есть, то я тоже с вами согласен:
"мирный план" - это сравнять с землей пару десятков поселений палестинских недолюдей;
"переговоры" - танковое вторжение в городские кварталы арафатного мусора;
"прекращение огня" - зачистка руин от недобитого отребья.
Мы с Вами рассуждаем одинаково и об одном и том же, только разными терминами!
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09.09.2024 20:02 Ответить
Воно, для онуків ***********, аж зовсім не важко, оте саме, - ПІДТРИМУВАТИ ….
Можна ціле століття!!
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09.09.2024 16:11 Ответить
Косоокі комуняки, запам*ятайте: в Україні не "ситуація", а війна; ми її будемо врегульовувати виключно снарядами, кулями, ракетами, гранатами. Передайте також це індусам-"миротворцям".
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09.09.2024 16:41 Ответить
"ураїнське питання", "українська криза" - далі можна китайців не слухати
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09.09.2024 17:14 Ответить
Що це за комуністи якщо в них капіталізм? Виходить липові.
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09.09.2024 21:49 Ответить
Цинічні, брехливі потвори - УСІ КОМУНЯКИ!!!
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10.09.2024 01:24 Ответить
 
 