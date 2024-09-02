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Китай о планах РФ изменить ядерную доктрину: Пекин всегда отмечал, что развязывать ядерную войну нельзя

рф,зброя,ядерна

В МИД Китая подчеркнули, что ядерное оружие нельзя использовать для развязывания ядерной войны.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видели это сообщение (с заявлением МИД РФ об изменении ядерной доктрины. - Ред.). Китай неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие нельзя использовать для развязывания ядерной войны, ядерное оружие нельзя применять для ведения боевых действий", - отметила она.

Мао Нин напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти ядерных держав (США, Китай, Великобритания, Франция и РФ) выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя допустить ее начала.

"В нынешних обстоятельствах важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, проявляли сдержанность и работали вместе, чтобы с помощью диалога и консультаций совместными усилиями успокоить ситуацию, способствовать деэскалации и уменьшить стратегические риски", - подытожила пресс-секретарь.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что страна изменит свою ядерную доктрину.

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Автор: 

Китай (2954) россия (95454) ядерное оружие (1331)


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Топ комментарии
+8
Китай це Іуда 21 століття,з одного боку завжди про мир говорить,а в своїй сутність допомагає світовому злу.Підтримуєчи всіх диктаторів і терористичні організації.
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02.09.2024 12:26
+7
На самом деле можно, но только по Воронежу.
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02.09.2024 12:27
+6
Ну якщо не можна,то хай Пекін перестане "відгодовувати" кремлівську крису підсанкційними товарами.
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02.09.2024 12:22
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Ну якщо не можна,то хай Пекін перестане "відгодовувати" кремлівську крису підсанкційними товарами.
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02.09.2024 12:22 Ответить
Навіщо ото вилазити та балаболити ні про що?
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02.09.2024 12:23 Ответить
Китай це Іуда 21 століття,з одного боку завжди про мир говорить,а в своїй сутність допомагає світовому злу.Підтримуєчи всіх диктаторів і терористичні організації.
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02.09.2024 12:26 Ответить
На самом деле можно, но только по Воронежу.
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02.09.2024 12:27 Ответить
А розв"язувати віину можна? - для чого ці викиди
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02.09.2024 12:28 Ответить
так ужеж меняли....
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02.09.2024 12:33 Ответить
Желтоморді засцяли, бо пахне карасіном для їхньої торгівлі
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02.09.2024 12:34 Ответить
Шо, уже и до Китая начинает доходить что )(уйло совсем ипанулось
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02.09.2024 12:47 Ответить
Да какая там доктрина у обезьяны с гранатой. Если ему насрать на все международные законы вы думаете ему доктрина указ?
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02.09.2024 12:49 Ответить
Чомусь в голові виникла така картинка:
На рингу два бійці.
Один в бойових рукавицях з вшитими кастетами (московити) і другий, руки якого прикуті ланцюгами до загорожі (Україна).
Коли б'є перший, то всі висловлюють глибоке занепокоєння, коли б'є другий і, попри все, таки влучає, то відразу піднімається ґвалт про ескалацію.

Якось так...
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02.09.2024 12:50 Ответить
Коли меньша по ресурсах країна переможе більшу - це буде величезний удар по іміджу ваговиків таких як США, Китай, Індія....
Тоді ВСІ зрозуміють що поняття "над-держави" - це понти.
Однак - Україна переможе і світ звичайно зрозуміє суть цих "галімих понтів".
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02.09.2024 13:04 Ответить
а зараз х..ло розтлумачить братам з китаю що можна, на нас напали у курській області
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02.09.2024 12:52 Ответить
В МЗС Китаю наголосили, що ядерну зброю не можна використовувати для розв'язання ядерної війни. Джерело:

Ну от ***** і використало ядрьону бімбу для залякування, тобто для розв'язання неядерної війни.

А ви жовтопикі гандони!
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02.09.2024 13:02 Ответить
Пекін дограється. Це вже не забавки. Плєшиву худобу треба валити, бо буде біда всім
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02.09.2024 13:09 Ответить
 
 