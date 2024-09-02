Китай о планах РФ изменить ядерную доктрину: Пекин всегда отмечал, что развязывать ядерную войну нельзя

В МИД Китая подчеркнули, что ядерное оружие нельзя использовать для развязывания ядерной войны.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видели это сообщение (с заявлением МИД РФ об изменении ядерной доктрины. - Ред.). Китай неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие нельзя использовать для развязывания ядерной войны, ядерное оружие нельзя применять для ведения боевых действий", - отметила она.

Мао Нин напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти ядерных держав (США, Китай, Великобритания, Франция и РФ) выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя допустить ее начала.

"В нынешних обстоятельствах важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, проявляли сдержанность и работали вместе, чтобы с помощью диалога и консультаций совместными усилиями успокоить ситуацию, способствовать деэскалации и уменьшить стратегические риски", - подытожила пресс-секретарь.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что страна изменит свою ядерную доктрину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Китай и Сирия являются странами, которые наиболее страдают от похищений людей и имеют значительное количество пропавших без вести, - Блинкен