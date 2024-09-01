В МИД РФ заявили, что страна изменит свою ядерную доктрину
РФ собирается изменить свою ядерную доктрину "на основе анализа последних конфликтов и действий Запада".
Об этом росСМИ заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая, в частности, обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников", - заявил российский дипломат.
По его словам, сейчас идет процесс доведения соответствующего документа. В то же время Рябков не уточнил, что именно изменится в военной доктрине РФ относительно применения ядерного оружия и когда будут внесены соответствующие изменения.
"Время завершения этой работы - вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал представитель страны-агрессора.
К слову, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявлял, что российская ядерная доктрина - живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения.
Согласно "Основам госполитики РФ в сфере ядерного сдерживания от 2020 года", применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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Тобто буде справедливо, що невзначай виявиться, що у України є своя ядерна зброя, що долітає до Москви.
РФ думає що життя - це тільки все в одну сторону?
Не обращай внимание, подтяни лапти и продолжай играть на балалайке
- А у меня есть машинка радиоуправляемая
- А мне папа подарил на день рождения Айфон
- А у меня ... А мне ... А я вам всем морду набью!
- у меня есть а у тебя нету бееее
девочка в слезах убегает к маме - потом возвращаеться
мальчик снова повторяет - снимает штани и "у меня есть а у тебя нету"
девочка оборачиваеться и говорит:
- мама сказала что когда я вирасту у меня сто таких будет 🤣
Подбирает, сажает в машину и издалека начинает разговор:
- Мальчик, а ты знаешь, что такое инцест?
- Не-а.
- Мальчик, а ты знаешь, что такое минет?
- Не-а.
- Мальчик, а ты знаешь, что такое секс?
Мальчик снимает с себя маску и говорит:
- Дяденька, вот вы тут всякие вопросы задаете, а я ведь сварщик-то не настоящий! Я эту маску на стройке нашёл!
Правда что ли Лошадь тогой?
"Даже при полноценной ядерной войне - апокалипсиса не будет".
А вот с т.н. "российской элитой" в случае применения рф ядерного оружия - точно будет.