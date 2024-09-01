В МИД РФ заявили, что страна изменит свою ядерную доктрину

РФ собирается изменить свою ядерную доктрину "на основе анализа последних конфликтов и действий Запада".

Об этом росСМИ заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая, в частности, обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников", - заявил российский дипломат.

По его словам, сейчас идет процесс доведения соответствующего документа. В то же время Рябков не уточнил, что именно изменится в военной доктрине РФ относительно применения ядерного оружия и когда будут внесены соответствующие изменения.

"Время завершения этой работы - вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал представитель страны-агрессора.

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К слову, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявлял, что российская ядерная доктрина - живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения.

Согласно "Основам госполитики РФ в сфере ядерного сдерживания от 2020 года", применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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