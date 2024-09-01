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В МИД РФ заявили, что страна изменит свою ядерную доктрину

В МИД РФ заявили, что страна изменит свою ядерную доктрину

РФ собирается изменить свою ядерную доктрину "на основе анализа последних конфликтов и действий Запада".

Об этом росСМИ заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая, в частности, обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников", - заявил российский дипломат.

По его словам, сейчас идет процесс доведения соответствующего документа. В то же время Рябков не уточнил, что именно изменится в военной доктрине РФ относительно применения ядерного оружия и когда будут внесены соответствующие изменения.

"Время завершения этой работы - вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал представитель страны-агрессора.

Также читайте: Флот РФ тренировался наносить ядерные удары по Европе, - Financial Times

К слову, ранее диктатор РФ Владимир Путин заявлял, что российская ядерная доктрина - живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения.

Согласно "Основам госполитики РФ в сфере ядерного сдерживания от 2020 года", применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Читайте также: Байден утвердил новую секретную ядерную стратегию США, ориентированную на сдерживание Китая, - NYT

Автор: 

россия (95454) ядерное оружие (1331) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+24
Можете підтертися своїми "доктринами", дешеві понторізи.
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01.09.2024 16:41
+19
путін сховається в 500 метровому бункері , а раби попадуть в рай ....
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01.09.2024 16:42
+17
На эту тему должно быть громкое ржание коняки. Но она, видать, уже в холодильнике.
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01.09.2024 16:43
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Доктрина - сдать ядерную дубину в руки более адекватным людям.
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01.09.2024 16:35 Ответить
Можете підтертися своїми "доктринами", дешеві понторізи.
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01.09.2024 16:41 Ответить
Більш того, РФ поховала Будапештський Меморандум, яким Україна поміняла ядерну зброю на безпеку своїх кордонів.

Тобто буде справедливо, що невзначай виявиться, що у України є своя ядерна зброя, що долітає до Москви.

РФ думає що життя - це тільки все в одну сторону?
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01.09.2024 17:43 Ответить
А чьо появится?
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01.09.2024 18:57 Ответить
Это не для тебя написано .
Не обращай внимание, подтяни лапти и продолжай играть на балалайке
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02.09.2024 13:59 Ответить
путін сховається в 500 метровому бункері , а раби попадуть в рай ....
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01.09.2024 16:42 Ответить
У него есть бункеры на Новой земле и острове Врангеля. Специально построены для ядерной войны где будет прятаться Путлер.
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01.09.2024 18:03 Ответить
Новая Земля была ядерным полигоном. Откуда там бункер?
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02.09.2024 08:42 Ответить
Понти
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01.09.2024 16:42 Ответить
Україні ,в світлі Будапештської куйні.варто 3,14дерацію попередити,що "паляниця" може і ядерну боєголовку в мацкваабад затаскати.
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01.09.2024 16:43 Ответить
На эту тему должно быть громкое ржание коняки. Но она, видать, уже в холодильнике.
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01.09.2024 16:43 Ответить
М'ясокомбінатному?
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01.09.2024 17:00 Ответить
Піде на елітні пєльмєшкі.
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01.09.2024 17:23 Ответить
Не смешите мои капцi. на скотомогильнике - самое то.
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01.09.2024 18:58 Ответить
Пєльмєшки ж за чмобіків видають, все за феншуєм
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01.09.2024 19:57 Ответить
Головне, щоб наша ядерна доктрина не мінялася. А то Путін нападе.
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01.09.2024 16:43 Ответить
Напоминает анекдот про детей в песочнице
- А у меня есть машинка радиоуправляемая
- А мне папа подарил на день рождения Айфон
- А у меня ... А мне ... А я вам всем морду набью!
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01.09.2024 16:44 Ответить
мальчик в песочнице снимает штаны и показывает девочке что у него есть и говорит
- у меня есть а у тебя нету бееее
девочка в слезах убегает к маме - потом возвращаеться
мальчик снова повторяет - снимает штани и "у меня есть а у тебя нету"
девочка оборачиваеться и говорит:
- мама сказала что когда я вирасту у меня сто таких будет 🤣
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01.09.2024 17:47 Ответить
Маленький мальчик гулял на стройке, нашёл сварочную маску, напялил её на себя и идёт вдоль дороги. А по дороге едет педофил. Увидел - маленький мальчик один гуляет - и думает: дай-ка подберу.
Подбирает, сажает в машину и издалека начинает разговор:
- Мальчик, а ты знаешь, что такое инцест?
- Не-а.
- Мальчик, а ты знаешь, что такое минет?
- Не-а.
- Мальчик, а ты знаешь, что такое секс?
Мальчик снимает с себя маску и говорит:
- Дяденька, вот вы тут всякие вопросы задаете, а я ведь сварщик-то не настоящий! Я эту маску на стройке нашёл!
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01.09.2024 18:02 Ответить
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01.09.2024 20:26 Ответить
підорфєєв сер гєй засунь свої анекдоти педофільські підароязикі собі в дупу
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01.09.2024 23:17 Ответить
Возмущьон, шо за дискриминация, можно подумать , шо у кацапмужчины, 100500 чеченских не будет.
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01.09.2024 19:01 Ответить
Цікавенно ...Діти російських олігархів та чиновників живуть і навчаються в країнах НАТО...Отже і їх в рай ? Вони вже приготувались і не ходять в університети і ресторани
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01.09.2024 16:45 Ответить
Це теоретична база під кидання ядерної бомби на Україну. І не більше . Байки про кровожеливе НАТО та все інше -це лише байки. Кацапів цікавить реакція Заходу на удар по Україні ЯЗ. Якщо імпотенція і нікчемність зокрема США продовжиться,тоді у нас будуть проблеми.
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01.09.2024 16:52 Ответить
Кєтай цікавить реакція Омерики на застосування ЯЗ як військово-політичного явища. Тому удар тактичною ЯЗ буде нанесений по Україні у будь-якому випадку.
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01.09.2024 17:01 Ответить
Тоді у України нічого не залишається як шантажувати світ підривом всіх АЕС. Так, так....саме шантажувати. Інакше судячи з усього до них не дійде.
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01.09.2024 17:08 Ответить
Шантажировать мир самоубийством? Ну такое, мир может несшантажироваться
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01.09.2024 17:37 Ответить
Смею напомнить,что после аварии на ЧАЕС радиацию в Швеции зафиксировали и подняли панику раньше чем в СССР вообще начали рассказывать про аварию. Или вы думаете что радиацию пограничники задерживают и досматривают?
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01.09.2024 17:46 Ответить
Это очередная попытка провести еще одну коричневую линию, не больше
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01.09.2024 17:35 Ответить
Проблема в том,что конченые кремлёвские ублюдки во главе с ****** с ума сбрендили окончательно. И помирать им самим или со всем миром вместе-им покуй по большому счёту. Им даже на собственный выводок плевать. Там мозги вообще в параллельной реальности. Вопрос в том,что по этому поводу думает их обслуга. У которой тоже есть дети. То есть сейчас повторяется тема со Сталиным. Только сейчас мир обсерается от возможности ядерного апокалипсиса.
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01.09.2024 17:41 Ответить
Случайно нарвался по этой теме пару часов назад. Там даже один умник тезисы как бы выложил. Они даже допускаю и по своей территории ахнуть! Если мол враг пересёк границу и попер. Даже перечитал. Всё так. Хотя пока это теория. Камешек пробный бросают.
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01.09.2024 20:27 Ответить
у нас уже так і проблеми давно, якщо ви не помітили
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02.09.2024 00:18 Ответить
Тобто, ×уйло розкоркує чергову валізку.
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01.09.2024 16:48 Ответить
Та до пи₴ди. Блеф не переблефуєш.
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01.09.2024 16:48 Ответить
Улюблена кацапська забава - трясти ядерною ялдою.
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01.09.2024 18:15 Ответить
Тєпєря вмєсто Воронєжа будут бамбіть Курск
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01.09.2024 16:51 Ответить
Не пойняв! То ядерную чи ядрьоную?
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01.09.2024 16:59 Ответить
Доки не ліквідують рашиського виродка путіна ,доти буде існувати цей шантаж ,це імперія зла яка несе: смерть ,сльози ,руїну ,брехню і хаос.
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01.09.2024 17:04 Ответить
Рябков, а где Лошадь? Почему ты такие заявы делаешь?
Правда что ли Лошадь тогой?
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01.09.2024 17:06 Ответить
І ви думаєте шо США та Захід не знали шо до цього дійде ? Коли розброїли Україну ...знали ,бо був договорняк , як найшвидче зупинити незалежність України ...от чого ніколи , ніколи не довіряйте , а ні ЄС ,а ні США ! бо те шо 🤡 сьогодні при владі ...теж завдяки їх підтримки та піару ! І дай Боже ,шоб українці більше не помилялися ...як шо буде можливість вибору ...
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01.09.2024 17:08 Ответить
Не варто списувати наївність україського зеленого електорату,недалекоглядність і продажність наших політиків на якісь західні чи американські "зради".Просто сходи до ванної кімнати і випери свої кацапські онучі.
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01.09.2024 17:18 Ответить
На мою думку,Україна повинна в такому випадку попередити,що не гарантує безпечний проліт наших безпілотників над кацапськими 4 -5 атомними станціями в європейській частині московії.
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01.09.2024 17:11 Ответить
Ахламон ...хто як не ти з таким логіном більше прозелений ?...не захищай їх ...не бери гріх на душу ...вони втопили Україну в крові
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01.09.2024 17:50 Ответить
Глубінний росіянський народ требує вдарити ядеркою,але хитрий путін перепише доктрину і унеможливить застосування яо,бо якби хотів то вже б застосував.
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01.09.2024 17:16 Ответить
"Чужому навчайтеся і свого не цурайтесь..." - вот как раз этот случай! Не понимаю, почему Украина не действует зеркально рф. Уже бы и война закончилась на границах 1991-го года. За два дня закончилась бы - но не слышат меня, что надо делать.
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01.09.2024 17:54 Ответить
партнери не дадуть. Не для того вони забирали яз, щоб ми її назад створили
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02.09.2024 00:20 Ответить
Ні про що. Через диявольських московитів тепер безліч країн перепише, або перегляне своє ставлення. Процес пішов, і його вже ніхто не контролює, а щодо пєресмотрщікав, то й поготів .
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01.09.2024 19:35 Ответить
***** кукарекать и принимать все, что угодно может, а от товарища председателя особенно.
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01.09.2024 19:40 Ответить
Нова коричнева лінія, намальована тим, що носять за ****** у валізі.
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01.09.2024 20:20 Ответить
Ядерная катастрофа в Чернобыле четко и точно показала:
"Даже при полноценной ядерной войне - апокалипсиса не будет".
А вот с т.н. "российской элитой" в случае применения рф ядерного оружия - точно будет.
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01.09.2024 21:47 Ответить
Чернобыльская катастрофа не показатель, поскольку там основная часть энергии пошла на излучение или законсервировалась. А в случае применения ЯО основная часть энергии пойдет в разрушающие факторы. "Эта савсем другое" (с)
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02.09.2024 03:21 Ответить
бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.......🤡🤡🤡🤡🤡
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02.09.2024 01:32 Ответить
для патологических лгунов никаких доктрин не существует
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02.09.2024 07:49 Ответить
 
 