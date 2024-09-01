У МЗС РФ заявили, що країна змінить свою ядерну доктрину
РФ збирається змінити свою ядерну доктрину "на основі аналізу останніх конфліктів і дій Заходу".
Про це росЗМІ заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Як це неодноразово говорилося з нашого боку, робота в просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка, зокрема, зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно, зрозуміло, з усім тим, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників", - заявив російський дипломат.
За його словами, наразі триває процес доведення відповідного документа. Водночас Рябков не уточнив, що саме зміниться у військовій доктрині РФ щодо застосування ядерної зброї й коли будуть внесені відповідні зміни.
"Час завершення цієї роботи – питання досить непросте, з урахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки", - сказав представник країни-агресорки.
До слова, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявляв, що російська ядерна доктрина – живий інструмент, до якого в разі потреби можуть бути внесені зміни.
Згідно з "Основами держполітики РФ у сфері ядерного стримування від 2020 року", застосування Росією ядерної зброї можливе в разі використання противником цієї або інших видів зброї масового ураження проти РФ та її союзників, надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет для атаки на Росію та її союзників, впливу супротивника на об'єкти, необхідні для відповідних дій ядерних сил, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.
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Тобто буде справедливо, що невзначай виявиться, що у України є своя ядерна зброя, що долітає до Москви.
РФ думає що життя - це тільки все в одну сторону?
Не обращай внимание, подтяни лапти и продолжай играть на балалайке
- А у меня есть машинка радиоуправляемая
- А мне папа подарил на день рождения Айфон
- А у меня ... А мне ... А я вам всем морду набью!
- у меня есть а у тебя нету бееее
девочка в слезах убегает к маме - потом возвращаеться
мальчик снова повторяет - снимает штани и "у меня есть а у тебя нету"
девочка оборачиваеться и говорит:
- мама сказала что когда я вирасту у меня сто таких будет 🤣
Подбирает, сажает в машину и издалека начинает разговор:
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- Не-а.
- Мальчик, а ты знаешь, что такое минет?
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Мальчик снимает с себя маску и говорит:
- Дяденька, вот вы тут всякие вопросы задаете, а я ведь сварщик-то не настоящий! Я эту маску на стройке нашёл!
Правда что ли Лошадь тогой?
"Даже при полноценной ядерной войне - апокалипсиса не будет".
А вот с т.н. "российской элитой" в случае применения рф ядерного оружия - точно будет.