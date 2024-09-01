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У МЗС РФ заявили, що країна змінить свою ядерну доктрину

У МЗС РФ заявили, що країна змінить свою ядерну доктрину

РФ збирається змінити свою ядерну доктрину "на основі аналізу останніх конфліктів і дій Заходу".

Про це росЗМІ заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Як це неодноразово говорилося з нашого боку, робота в просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка, зокрема, зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно, зрозуміло, з усім тим, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників", - заявив російський дипломат.

За його словами, наразі триває процес доведення відповідного документа. Водночас Рябков не уточнив, що саме зміниться у військовій доктрині РФ щодо застосування ядерної зброї й коли будуть внесені відповідні зміни.

"Час завершення цієї роботи – питання досить непросте, з урахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки", - сказав представник країни-агресорки.

Читайте також: Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по Європі, - Financial Times

До слова, раніше диктатор РФ Володимир Путін заявляв, що російська ядерна доктрина – живий інструмент, до якого в разі потреби можуть бути внесені зміни.

Згідно з "Основами держполітики РФ у сфері ядерного стримування від 2020 року", застосування Росією ядерної зброї можливе в разі використання противником цієї або інших видів зброї масового ураження проти РФ та її союзників, надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет для атаки на Росію та її союзників, впливу супротивника на об'єкти, необхідні для відповідних дій ядерних сил, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.

Читайте також: Зеленський про можливість застосування Росією ядерної зброї: Путін надто любить своє довге життя, а відповідь світу буде швидкою

Автор: 

росія (65052) ядерна зброя (1149) Рябков Сергій (57)


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Топ коментарі
+24
Можете підтертися своїми "доктринами", дешеві понторізи.
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01.09.2024 16:41
+19
путін сховається в 500 метровому бункері , а раби попадуть в рай ....
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01.09.2024 16:42
+17
На эту тему должно быть громкое ржание коняки. Но она, видать, уже в холодильнике.
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01.09.2024 16:43
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Доктрина - сдать ядерную дубину в руки более адекватным людям.
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01.09.2024 16:35 Відповісти
Можете підтертися своїми "доктринами", дешеві понторізи.
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01.09.2024 16:41 Відповісти
Більш того, РФ поховала Будапештський Меморандум, яким Україна поміняла ядерну зброю на безпеку своїх кордонів.

Тобто буде справедливо, що невзначай виявиться, що у України є своя ядерна зброя, що долітає до Москви.

РФ думає що життя - це тільки все в одну сторону?
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01.09.2024 17:43 Відповісти
А чьо появится?
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01.09.2024 18:57 Відповісти
Это не для тебя написано .
Не обращай внимание, подтяни лапти и продолжай играть на балалайке
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02.09.2024 13:59 Відповісти
путін сховається в 500 метровому бункері , а раби попадуть в рай ....
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01.09.2024 16:42 Відповісти
У него есть бункеры на Новой земле и острове Врангеля. Специально построены для ядерной войны где будет прятаться Путлер.
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01.09.2024 18:03 Відповісти
Новая Земля была ядерным полигоном. Откуда там бункер?
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02.09.2024 08:42 Відповісти
Понти
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01.09.2024 16:42 Відповісти
Україні ,в світлі Будапештської куйні.варто 3,14дерацію попередити,що "паляниця" може і ядерну боєголовку в мацкваабад затаскати.
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01.09.2024 16:43 Відповісти
На эту тему должно быть громкое ржание коняки. Но она, видать, уже в холодильнике.
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01.09.2024 16:43 Відповісти
М'ясокомбінатному?
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01.09.2024 17:00 Відповісти
Піде на елітні пєльмєшкі.
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01.09.2024 17:23 Відповісти
Не смешите мои капцi. на скотомогильнике - самое то.
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01.09.2024 18:58 Відповісти
Пєльмєшки ж за чмобіків видають, все за феншуєм
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01.09.2024 19:57 Відповісти
Головне, щоб наша ядерна доктрина не мінялася. А то Путін нападе.
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01.09.2024 16:43 Відповісти
Напоминает анекдот про детей в песочнице
- А у меня есть машинка радиоуправляемая
- А мне папа подарил на день рождения Айфон
- А у меня ... А мне ... А я вам всем морду набью!
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01.09.2024 16:44 Відповісти
мальчик в песочнице снимает штаны и показывает девочке что у него есть и говорит
- у меня есть а у тебя нету бееее
девочка в слезах убегает к маме - потом возвращаеться
мальчик снова повторяет - снимает штани и "у меня есть а у тебя нету"
девочка оборачиваеться и говорит:
- мама сказала что когда я вирасту у меня сто таких будет 🤣
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01.09.2024 17:47 Відповісти
Маленький мальчик гулял на стройке, нашёл сварочную маску, напялил её на себя и идёт вдоль дороги. А по дороге едет педофил. Увидел - маленький мальчик один гуляет - и думает: дай-ка подберу.
Подбирает, сажает в машину и издалека начинает разговор:
- Мальчик, а ты знаешь, что такое инцест?
- Не-а.
- Мальчик, а ты знаешь, что такое минет?
- Не-а.
- Мальчик, а ты знаешь, что такое секс?
Мальчик снимает с себя маску и говорит:
- Дяденька, вот вы тут всякие вопросы задаете, а я ведь сварщик-то не настоящий! Я эту маску на стройке нашёл!
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01.09.2024 18:02 Відповісти
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01.09.2024 20:26 Відповісти
підорфєєв сер гєй засунь свої анекдоти педофільські підароязикі собі в дупу
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01.09.2024 23:17 Відповісти
Возмущьон, шо за дискриминация, можно подумать , шо у кацапмужчины, 100500 чеченских не будет.
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01.09.2024 19:01 Відповісти
Цікавенно ...Діти російських олігархів та чиновників живуть і навчаються в країнах НАТО...Отже і їх в рай ? Вони вже приготувались і не ходять в університети і ресторани
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01.09.2024 16:45 Відповісти
Це теоретична база під кидання ядерної бомби на Україну. І не більше . Байки про кровожеливе НАТО та все інше -це лише байки. Кацапів цікавить реакція Заходу на удар по Україні ЯЗ. Якщо імпотенція і нікчемність зокрема США продовжиться,тоді у нас будуть проблеми.
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01.09.2024 16:52 Відповісти
Кєтай цікавить реакція Омерики на застосування ЯЗ як військово-політичного явища. Тому удар тактичною ЯЗ буде нанесений по Україні у будь-якому випадку.
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01.09.2024 17:01 Відповісти
Тоді у України нічого не залишається як шантажувати світ підривом всіх АЕС. Так, так....саме шантажувати. Інакше судячи з усього до них не дійде.
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01.09.2024 17:08 Відповісти
Шантажировать мир самоубийством? Ну такое, мир может несшантажироваться
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01.09.2024 17:37 Відповісти
Смею напомнить,что после аварии на ЧАЕС радиацию в Швеции зафиксировали и подняли панику раньше чем в СССР вообще начали рассказывать про аварию. Или вы думаете что радиацию пограничники задерживают и досматривают?
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01.09.2024 17:46 Відповісти
Это очередная попытка провести еще одну коричневую линию, не больше
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01.09.2024 17:35 Відповісти
Проблема в том,что конченые кремлёвские ублюдки во главе с ****** с ума сбрендили окончательно. И помирать им самим или со всем миром вместе-им покуй по большому счёту. Им даже на собственный выводок плевать. Там мозги вообще в параллельной реальности. Вопрос в том,что по этому поводу думает их обслуга. У которой тоже есть дети. То есть сейчас повторяется тема со Сталиным. Только сейчас мир обсерается от возможности ядерного апокалипсиса.
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01.09.2024 17:41 Відповісти
Случайно нарвался по этой теме пару часов назад. Там даже один умник тезисы как бы выложил. Они даже допускаю и по своей территории ахнуть! Если мол враг пересёк границу и попер. Даже перечитал. Всё так. Хотя пока это теория. Камешек пробный бросают.
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01.09.2024 20:27 Відповісти
у нас уже так і проблеми давно, якщо ви не помітили
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02.09.2024 00:18 Відповісти
Тобто, ×уйло розкоркує чергову валізку.
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01.09.2024 16:48 Відповісти
Та до пи₴ди. Блеф не переблефуєш.
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01.09.2024 16:48 Відповісти
Улюблена кацапська забава - трясти ядерною ялдою.
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01.09.2024 18:15 Відповісти
Тєпєря вмєсто Воронєжа будут бамбіть Курск
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01.09.2024 16:51 Відповісти
Не пойняв! То ядерную чи ядрьоную?
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01.09.2024 16:59 Відповісти
Доки не ліквідують рашиського виродка путіна ,доти буде існувати цей шантаж ,це імперія зла яка несе: смерть ,сльози ,руїну ,брехню і хаос.
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01.09.2024 17:04 Відповісти
Рябков, а где Лошадь? Почему ты такие заявы делаешь?
Правда что ли Лошадь тогой?
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01.09.2024 17:06 Відповісти
І ви думаєте шо США та Захід не знали шо до цього дійде ? Коли розброїли Україну ...знали ,бо був договорняк , як найшвидче зупинити незалежність України ...от чого ніколи , ніколи не довіряйте , а ні ЄС ,а ні США ! бо те шо 🤡 сьогодні при владі ...теж завдяки їх підтримки та піару ! І дай Боже ,шоб українці більше не помилялися ...як шо буде можливість вибору ...
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01.09.2024 17:08 Відповісти
Не варто списувати наївність україського зеленого електорату,недалекоглядність і продажність наших політиків на якісь західні чи американські "зради".Просто сходи до ванної кімнати і випери свої кацапські онучі.
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01.09.2024 17:18 Відповісти
На мою думку,Україна повинна в такому випадку попередити,що не гарантує безпечний проліт наших безпілотників над кацапськими 4 -5 атомними станціями в європейській частині московії.
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01.09.2024 17:11 Відповісти
Ахламон ...хто як не ти з таким логіном більше прозелений ?...не захищай їх ...не бери гріх на душу ...вони втопили Україну в крові
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01.09.2024 17:50 Відповісти
Глубінний росіянський народ требує вдарити ядеркою,але хитрий путін перепише доктрину і унеможливить застосування яо,бо якби хотів то вже б застосував.
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01.09.2024 17:16 Відповісти
"Чужому навчайтеся і свого не цурайтесь..." - вот как раз этот случай! Не понимаю, почему Украина не действует зеркально рф. Уже бы и война закончилась на границах 1991-го года. За два дня закончилась бы - но не слышат меня, что надо делать.
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01.09.2024 17:54 Відповісти
партнери не дадуть. Не для того вони забирали яз, щоб ми її назад створили
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02.09.2024 00:20 Відповісти
Ні про що. Через диявольських московитів тепер безліч країн перепише, або перегляне своє ставлення. Процес пішов, і його вже ніхто не контролює, а щодо пєресмотрщікав, то й поготів .
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01.09.2024 19:35 Відповісти
***** кукарекать и принимать все, что угодно может, а от товарища председателя особенно.
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01.09.2024 19:40 Відповісти
Нова коричнева лінія, намальована тим, що носять за ****** у валізі.
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01.09.2024 20:20 Відповісти
Ядерная катастрофа в Чернобыле четко и точно показала:
"Даже при полноценной ядерной войне - апокалипсиса не будет".
А вот с т.н. "российской элитой" в случае применения рф ядерного оружия - точно будет.
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01.09.2024 21:47 Відповісти
Чернобыльская катастрофа не показатель, поскольку там основная часть энергии пошла на излучение или законсервировалась. А в случае применения ЯО основная часть энергии пойдет в разрушающие факторы. "Эта савсем другое" (с)
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02.09.2024 03:21 Відповісти
бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.......🤡🤡🤡🤡🤡
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02.09.2024 01:32 Відповісти
для патологических лгунов никаких доктрин не существует
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02.09.2024 07:49 Відповісти
 
 