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Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по Європі, - Financial Times

Флот РФ

Російський флот тренувався атакувати цілі в Європі за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на секретні документи,  які були підготовлені ще до повномасштабної війни.

Серед документів, складених у період з 2008 до 2014 року, є мапа цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. На картах зазначено 32 цілі для російського флоту у Європі.

У документах наголошується, що "висока маневреність флоту дозволяє йому завдавати раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів... з різних напрямків". Також говориться, що ядерна зброя "як правило" призначена для використання "у поєднанні з іншими засобами ураження" для досягнення цілей РФ.

Для Балтійського флоту цілі вказані в основному в Норвегії та Німеччині. Серед них військово-морська база у Бергені (Норвегія), радіолокаційні станції та об'єкти спецназу. Північний флот, згідно з документами, може вразити об'єкти оборонної промисловості, у тому числі верф у британському Барроу-ін-Фернесі, де будують військові кораблі та підводні човни.

При цьому на картах є різні сценарії війни, зокрема з нинішніми союзниками Росії - Китаєм, Іраном, Азербайджаном та Північною Кореєю.

Також у презентації згадується варіант демонстраційного удару - підрив ядерної зброї у віддаленому районі "у період безпосередньої загрози агресії" перед реальним конфліктом для залякування західних країн. Удар, як йдеться в документах, має продемонструвати "наявність та готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї" та "намір застосувати ядерну зброю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерні погрози РФ підривають міжнародні зусилля з роззброєння, - Кісіда

Автор: 

росія (64969) флот (325) ядерна зброя (1147)


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Топ коментарі
+5
А до того часу зелені хер забили на ракетні програми
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13.08.2024 10:34
+5
Це було ще до того як ***** сам повірив що в нього сама"вєлікая армія" і носії ракет "анало-говнєт" но як виявилось армія гівно,С-300 С-400 гівно,можуть просуватися лише завалюючи суперника м'ясом а усі "хвальоні"ракети їхні дуже легко збиваються Петріотами.Так що Бункерная Моль сама вже зрозуміла що стати "владичіцей морской"йому вже не світить..Але від гріха подалі західним спецслужбам пора розробити план як прихлопнути ***** в йогож бункері
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13.08.2024 10:38
+4
туди не можна, то китайські землі.
і по європі, сцикотно.
залишається, вороніж.
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13.08.2024 10:36
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при прямом столкновении,те лоханки потопят в течении нескольких часов.
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13.08.2024 10:25 Відповісти
їх навіть Україна потопила б своїми безпілотними корабликами
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13.08.2024 11:12 Відповісти
ага!!!а нахрена продавать ввысоко точные станки ,микросхемы и тд в росии работает 5 заводов для производства поршневых составляющих на камазе из США и нет санкций а заводы работают в 3 смены.
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13.08.2024 12:20 Відповісти
а в цей час - Британський уряд не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у Курській області РФ. На це рішення також впливає позиція Франції. головне, щоб не було цієї, як її, а..., ескалації..., ось...
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13.08.2024 10:25 Відповісти
" варіант демонстраційного удару" )))) во варонежу прёть так прёт! ))
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13.08.2024 10:27 Відповісти
Немає на отой флот українських дронів.
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13.08.2024 10:30 Відповісти
Дебіли ботоксного недодіда , яка Європа - Сімонян пояснювала придуркам ,що шарахнути

ядерною зброєю потрібно по Уралу , чи Заураллю ... забули свинорили , чи що ?
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13.08.2024 10:30 Відповісти
туди не можна, то китайські землі.
і по європі, сцикотно.
залишається, вороніж.
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13.08.2024 10:36 Відповісти
А до того часу зелені хер забили на ракетні програми
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13.08.2024 10:34 Відповісти
А "ядрьонбатон" в ***** не згнив часом? Вони хоч одне успішне випробування провели щоб когось пробувати лякати?
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13.08.2024 10:36 Відповісти
"Також говориться, що ядерна зброя "як правило" призначена для використання "у поєднанні з іншими засобами ураження" для досягнення цілей РФ "

Це якщо проводити військову операцію, то ти проводиш комплекс заходів, а якщо ціль суто терористична як за звичай є у РФ, то можно і просто, як вони кажуть "долбануть ядеркой" - просто влаштувати жах та пекло! А на даному етапі просто полякати!!!
До того ж "інших засобів ураження", у РФ практично немає
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13.08.2024 10:38 Відповісти
Це було ще до того як ***** сам повірив що в нього сама"вєлікая армія" і носії ракет "анало-говнєт" но як виявилось армія гівно,С-300 С-400 гівно,можуть просуватися лише завалюючи суперника м'ясом а усі "хвальоні"ракети їхні дуже легко збиваються Петріотами.Так що Бункерная Моль сама вже зрозуміла що стати "владичіцей морской"йому вже не світить..Але від гріха подалі західним спецслужбам пора розробити план як прихлопнути ***** в йогож бункері
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13.08.2024 10:38 Відповісти
Пора розвертать батареї ПКР на узбережжі Фінляндії та Естонії А також на Моонзунді та Аландах І поставить мінні "банки" між островами! Пора перетворить Балтійський флот у "Флот Фінської затоки"!
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13.08.2024 10:39 Відповісти
Імпотент тренується перегрюкати усіх баб.
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13.08.2024 10:40 Відповісти
Ніяких офіційних обмежень і ніяких офіційних запитів щодо застосування переданої Україні зброї ні зі сторони Великобританії ні зі сторони України не було. Питання "відсутності дозволів" - маніпуляція брехливого режиму боягузів і злодіїв на чолі з Зеленським.

Точка зору Великобританії викладена тут "There has been no change in the UK's position. We have been providing military aid to support Ukraine's clear right of self-defence against Russia's illegal attacks in accordance with international humanitarian law. We are clear that equipment provided by the UK is intended for the defence of Ukraine." Атака території агресора, як обмеження можливості продовжувати агресію - законне право на захист, згідно міжнародного гуманітарного права

Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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13.08.2024 10:49 Відповісти
Взагалі то в мирний час штаби завжди розробляють плани по ударам по потенційному противнику. В штабі США напевне є такі самі плани по ударах по кацапам. Це шоб коли прийде вказівка, шо треба ввалити, вони просто взяли готовий план і виконали його, а не сиділи, чухали потилиці шо робити.
Але в той самий час це така новина, яку частіше треба показувати всратим західним рожевим поням.
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13.08.2024 10:59 Відповісти
Опять лаптеногие пугают ядерной дубинкой, скоро еще алкаша местного разлива выпустят чтобы паники нагонял на западных дедов, а то что-то после курской уже все увидели что кроме как трепать языком эта гопота ни на что не способна
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13.08.2024 11:06 Відповісти
Такі плани є в усіх великих країн.
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13.08.2024 11:12 Відповісти
 
 