Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по Європі, - Financial Times
Російський флот тренувався атакувати цілі в Європі за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на секретні документи, які були підготовлені ще до повномасштабної війни.
Серед документів, складених у період з 2008 до 2014 року, є мапа цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. На картах зазначено 32 цілі для російського флоту у Європі.
У документах наголошується, що "висока маневреність флоту дозволяє йому завдавати раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів... з різних напрямків". Також говориться, що ядерна зброя "як правило" призначена для використання "у поєднанні з іншими засобами ураження" для досягнення цілей РФ.
Для Балтійського флоту цілі вказані в основному в Норвегії та Німеччині. Серед них військово-морська база у Бергені (Норвегія), радіолокаційні станції та об'єкти спецназу. Північний флот, згідно з документами, може вразити об'єкти оборонної промисловості, у тому числі верф у британському Барроу-ін-Фернесі, де будують військові кораблі та підводні човни.
При цьому на картах є різні сценарії війни, зокрема з нинішніми союзниками Росії - Китаєм, Іраном, Азербайджаном та Північною Кореєю.
Також у презентації згадується варіант демонстраційного удару - підрив ядерної зброї у віддаленому районі "у період безпосередньої загрози агресії" перед реальним конфліктом для залякування західних країн. Удар, як йдеться в документах, має продемонструвати "наявність та готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї" та "намір застосувати ядерну зброю".
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ядерною зброєю потрібно по Уралу , чи Заураллю ... забули свинорили , чи що ?
і по європі, сцикотно.
залишається, вороніж.
Це якщо проводити військову операцію, то ти проводиш комплекс заходів, а якщо ціль суто терористична як за звичай є у РФ, то можно і просто, як вони кажуть "долбануть ядеркой" - просто влаштувати жах та пекло! А на даному етапі просто полякати!!!
До того ж "інших засобів ураження", у РФ практично немає
Точка зору Великобританії викладена тут "There has been no change in the UK's position. We have been providing military aid to support Ukraine's clear right of self-defence against Russia's illegal attacks in accordance with international humanitarian law. We are clear that equipment provided by the UK is intended for the defence of Ukraine." Атака території агресора, як обмеження можливості продовжувати агресію - законне право на захист, згідно міжнародного гуманітарного права
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Але в той самий час це така новина, яку частіше треба показувати всратим західним рожевим поням.