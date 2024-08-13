Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по Європі, - Financial Times

Російський флот тренувався атакувати цілі в Європі за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на секретні документи, які були підготовлені ще до повномасштабної війни.

Серед документів, складених у період з 2008 до 2014 року, є мапа цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. На картах зазначено 32 цілі для російського флоту у Європі.

У документах наголошується, що "висока маневреність флоту дозволяє йому завдавати раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів... з різних напрямків". Також говориться, що ядерна зброя "як правило" призначена для використання "у поєднанні з іншими засобами ураження" для досягнення цілей РФ.

Для Балтійського флоту цілі вказані в основному в Норвегії та Німеччині. Серед них військово-морська база у Бергені (Норвегія), радіолокаційні станції та об'єкти спецназу. Північний флот, згідно з документами, може вразити об'єкти оборонної промисловості, у тому числі верф у британському Барроу-ін-Фернесі, де будують військові кораблі та підводні човни.

При цьому на картах є різні сценарії війни, зокрема з нинішніми союзниками Росії - Китаєм, Іраном, Азербайджаном та Північною Кореєю.

Також у презентації згадується варіант демонстраційного удару - підрив ядерної зброї у віддаленому районі "у період безпосередньої загрози агресії" перед реальним конфліктом для залякування західних країн. Удар, як йдеться в документах, має продемонструвати "наявність та готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї" та "намір застосувати ядерну зброю".

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